https://ria.ru/20230204/opros-1849539843.html

Эксперты узнали, в какие страны полетят россияне на февральских праздниках

Эксперты узнали, в какие страны полетят россияне на февральских праздниках - РИА Новости, 04.02.2023

Эксперты узнали, в какие страны полетят россияне на февральских праздниках

Эксперты рассказали, в какие страны россияне полетят на февральских праздниках, сообщают в пресс-службе Туту. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T05:56

2023-02-04T05:56

2023-02-04T05:56

туризм

новости - туризм

турция

армения

азербайджан

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845549862_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_07a151df0de819a03679d067f2026552.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие страны россияне полетят на февральских праздниках, сообщают в пресс-службе Туту.Всего, по данным аналитиков, на зарубежные направления приходится около 14 процентов спроса в период с 22 по 26 февраля. Лидирует Турция. Купить билеты в эту страну и обратно можно за 36 тысяч рублей с человека.На втором месте Армения, на третьем — Азербайджан, отмечается в исследовании. Средний чек на перелет составляет 26 и 30 тысяч рублей соответственно.Из стран ближнего зарубежья в рейтинг также вошли Узбекистан, Казахстан, Белоруссия и Кыргызстан. А из более далеких направлений — ОАЭ, Таиланд и Израиль.

https://ria.ru/20230203/romantika-1849065318.html

турция

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, турция, армения, азербайджан, куда можно лететь