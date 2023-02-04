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Эксперты узнали, в какие страны полетят россияне на февральских праздниках
Эксперты узнали, в какие страны полетят россияне на февральских праздниках - РИА Новости, 04.02.2023
Эксперты узнали, в какие страны полетят россияне на февральских праздниках
Эксперты рассказали, в какие страны россияне полетят на февральских праздниках, сообщают в пресс-службе Туту. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T05:56
2023-02-04T05:56
2023-02-04T05:56
туризм
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турция
армения
азербайджан
куда можно лететь
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие страны россияне полетят на февральских праздниках, сообщают в пресс-службе Туту.Всего, по данным аналитиков, на зарубежные направления приходится около 14 процентов спроса в период с 22 по 26 февраля. Лидирует Турция. Купить билеты в эту страну и обратно можно за 36 тысяч рублей с человека.На втором месте Армения, на третьем — Азербайджан, отмечается в исследовании. Средний чек на перелет составляет 26 и 30 тысяч рублей соответственно.Из стран ближнего зарубежья в рейтинг также вошли Узбекистан, Казахстан, Белоруссия и Кыргызстан. А из более далеких направлений — ОАЭ, Таиланд и Израиль.
https://ria.ru/20230203/romantika-1849065318.html
турция
армения
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, турция, армения, азербайджан, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Армения, Азербайджан, куда можно лететь
Эксперты узнали, в какие страны полетят россияне на февральских праздниках
Туту: в топ стран для отдыха на февральские праздники вошли Турция, Армения и Азербайджан