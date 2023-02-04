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Эксперты узнали, в какие страны полетят россияне на февральских праздниках - РИА Новости, 04.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230204/opros-1849539843.html
Эксперты узнали, в какие страны полетят россияне на февральских праздниках
Эксперты узнали, в какие страны полетят россияне на февральских праздниках - РИА Новости, 04.02.2023
Эксперты узнали, в какие страны полетят россияне на февральских праздниках
Эксперты рассказали, в какие страны россияне полетят на февральских праздниках, сообщают в пресс-службе Туту. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T05:56
2023-02-04T05:56
туризм
новости - туризм
турция
армения
азербайджан
куда можно лететь
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие страны россияне полетят на февральских праздниках, сообщают в пресс-службе Туту.Всего, по данным аналитиков, на зарубежные направления приходится около 14 процентов спроса в период с 22 по 26 февраля. Лидирует Турция. Купить билеты в эту страну и обратно можно за 36 тысяч рублей с человека.На втором месте Армения, на третьем — Азербайджан, отмечается в исследовании. Средний чек на перелет составляет 26 и 30 тысяч рублей соответственно.Из стран ближнего зарубежья в рейтинг также вошли Узбекистан, Казахстан, Белоруссия и Кыргызстан. А из более далеких направлений — ОАЭ, Таиланд и Израиль.
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турция
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новости - туризм, турция, армения, азербайджан, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Армения, Азербайджан, куда можно лететь
05:56 04.02.2023
 
Эксперты узнали, в какие страны полетят россияне на февральских праздниках

Туту: в топ стран для отдыха на февральские праздники вошли Турция, Армения и Азербайджан

© iStock.com / sertsТрамвай на улице Истикляль в Стамбуле
Трамвай на улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© iStock.com / serts
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, в какие страны россияне полетят на февральских праздниках, сообщают в пресс-службе Туту.
Всего, по данным аналитиков, на зарубежные направления приходится около 14 процентов спроса в период с 22 по 26 февраля. Лидирует Турция. Купить билеты в эту страну и обратно можно за 36 тысяч рублей с человека.
На втором месте Армения, на третьем — Азербайджан, отмечается в исследовании. Средний чек на перелет составляет 26 и 30 тысяч рублей соответственно.
Из стран ближнего зарубежья в рейтинг также вошли Узбекистан, Казахстан, Белоруссия и Кыргызстан. А из более далеких направлений — ОАЭ, Таиланд и Израиль.
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