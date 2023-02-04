https://ria.ru/20230204/manifestatsiya-1849783428.html

В Вероне прошла манифестация против НАТО и антироссийских санкций

В Вероне прошла манифестация против НАТО и антироссийских санкций - РИА Новости, 04.02.2023

В Вероне прошла манифестация против НАТО и антироссийских санкций

Несколько сотен человек собрались сегодня днем на центральной площади итальянской Вероны на манифестации против антироссийских санкций и военной поддержки... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T20:46

2023-02-04T20:46

2023-02-04T21:35

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верона

нато

италия

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РИМ, 4 фев — РИА Новости. Несколько сотен человек собрались сегодня днем на центральной площади итальянской Вероны на манифестации против антироссийских санкций и военной поддержки Украины. Как рассказал РИА Новости один из организаторов акции, лидер культурной ассоциации "Венето — Россия" Пальмарино Дзоккателли, на площадь Бра к античному римскому амфитеатру пришли около полутысячи человек. На ступенях палаццо Барбьери, где располагается мэрия, протестующие растянули баннеры с требованиями выхода из НАТО и отмены антироссийских санкций. Другие плакаты гласили "Зеленский — актер НАТО", "Хватит бомб" и "Вы убиваете своих братьев"."Приходили все жители и люди, приехавшие из соседних городов, один мужчина принес флаг России. Мы собрались, чтобы сказать, что не поддерживаем войну НАТО. Мы считаем, что Италии необходимо прекратить отправлять оружие Украине. Все наши выступления на митинге были против разжигающих вражду действий Запада", — сказал Дзоккателли.Верона стала первым итальянским городом, где в мае минувшего года состоялась массовая манифестация против НАТО и антироссийских санкций. Несколько сотен жителей городов прошли по улицам с плакатами против вмешательства Североатлантического альянса в украинский конфликт и в поддержку российской политики.

https://ria.ru/20230127/san-remo-1847841803.html

верона

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, верона, нато, италия