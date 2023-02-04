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В Вероне прошла манифестация против НАТО и антироссийских санкций - РИА Новости, 04.02.2023
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В Вероне прошла манифестация против НАТО и антироссийских санкций
В Вероне прошла манифестация против НАТО и антироссийских санкций - РИА Новости, 04.02.2023
В Вероне прошла манифестация против НАТО и антироссийских санкций
Несколько сотен человек собрались сегодня днем на центральной площади итальянской Вероны на манифестации против антироссийских санкций и военной поддержки... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T20:46
2023-02-04T21:35
в мире
верона
нато
италия
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РИМ, 4 фев — РИА Новости. Несколько сотен человек собрались сегодня днем на центральной площади итальянской Вероны на манифестации против антироссийских санкций и военной поддержки Украины. Как рассказал РИА Новости один из организаторов акции, лидер культурной ассоциации "Венето — Россия" Пальмарино Дзоккателли, на площадь Бра к античному римскому амфитеатру пришли около полутысячи человек. На ступенях палаццо Барбьери, где располагается мэрия, протестующие растянули баннеры с требованиями выхода из НАТО и отмены антироссийских санкций. Другие плакаты гласили "Зеленский — актер НАТО", "Хватит бомб" и "Вы убиваете своих братьев"."Приходили все жители и люди, приехавшие из соседних городов, один мужчина принес флаг России. Мы собрались, чтобы сказать, что не поддерживаем войну НАТО. Мы считаем, что Италии необходимо прекратить отправлять оружие Украине. Все наши выступления на митинге были против разжигающих вражду действий Запада", — сказал Дзоккателли.Верона стала первым итальянским городом, где в мае минувшего года состоялась массовая манифестация против НАТО и антироссийских санкций. Несколько сотен жителей городов прошли по улицам с плакатами против вмешательства Североатлантического альянса в украинский конфликт и в поддержку российской политики.
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в мире, верона, нато, италия
В мире, Верона, НАТО, Италия
20:46 04.02.2023 (обновлено: 21:35 04.02.2023)
 
В Вероне прошла манифестация против НАТО и антироссийских санкций

В Вероне сотни протестующих вышли на манифестацию против НАТО и антироссийских санкций

© AFP 2023 / Vincenzo PintoСотрудники полиции в Риме
Сотрудники полиции в Риме - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AFP 2023 / Vincenzo Pinto
Сотрудники полиции в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 4 фев — РИА Новости. Несколько сотен человек собрались сегодня днем на центральной площади итальянской Вероны на манифестации против антироссийских санкций и военной поддержки Украины.
Как рассказал РИА Новости один из организаторов акции, лидер культурной ассоциации "Венето — Россия" Пальмарино Дзоккателли, на площадь Бра к античному римскому амфитеатру пришли около полутысячи человек. На ступенях палаццо Барбьери, где располагается мэрия, протестующие растянули баннеры с требованиями выхода из НАТО и отмены антироссийских санкций. Другие плакаты гласили "Зеленский — актер НАТО", "Хватит бомб" и "Вы убиваете своих братьев".
"Приходили все жители и люди, приехавшие из соседних городов, один мужчина принес флаг России. Мы собрались, чтобы сказать, что не поддерживаем войну НАТО. Мы считаем, что Италии необходимо прекратить отправлять оружие Украине. Все наши выступления на митинге были против разжигающих вражду действий Запада", — сказал Дзоккателли.
Верона стала первым итальянским городом, где в мае минувшего года состоялась массовая манифестация против НАТО и антироссийских санкций. Несколько сотен жителей городов прошли по улицам с плакатами против вмешательства Североатлантического альянса в украинский конфликт и в поддержку российской политики.
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