https://ria.ru/20230204/lozh-1849689833.html

Немецкий журналист открыл украинцам глаза на ложь ЕС

Немецкий журналист открыл украинцам глаза на ложь ЕС - РИА Новости, 04.02.2023

Немецкий журналист открыл украинцам глаза на ложь ЕС

Европейским лидерам не следует давать Украине ложных надежд по вопросу вступления страны в ЕС, такое мнение высказал журналист немецкого телеканала ZDF Флориан... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T06:04

2023-02-04T06:04

2023-02-04T06:06

в мире

украина

европа

урсула фон дер ляйен

шарль мишель

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Европейским лидерам не следует давать Украине ложных надежд по вопросу вступления страны в ЕС, такое мнение высказал журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойханн, комментируя саммит ЕС-Украина, состоявшийся в Киеве."Надо отдать должное Урсуле фон дер Ляйен: она прекрасно владеет искусством политического представления. Торжественное, пафосное слово — сильный символ", - написал автор. В качестве примера он напомнил, как европейские делегаты оставляли автографы на украинском флаге, называли Владимира Зеленского "дорогим Владимиром", а также упоминали о том, что саммит стал встречей "семьи"."Семья? На самом деле? Эти слова являются продуктом риторического соперничества, которое фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель (оба питают сердечную неприязнь друг к другу) вели в течение нескольких недель. Кто найдет самые сильные символы, кто первым отправится на Украину, кто даст стране больше всего обещаний?" – указал он.По его словам, это соперничество порождает ложные надежды в Киеве, что является проблемой для всей Европы. И хотя ни фон дер Ляйен, ни Мишель не дали конкретных обещаний, общее наполнение этого визита может создать на Украине лишь "ложную иллюзию" того, что вступление в ЕС или, по крайней мере, быстрое начало переговоров о вступлении является реальным.По мнению Нойханна, вероятно, остается в силе точка зрения президента Франции Эммануэля Макрона о том, что до членства в Евросоюзе Украине "потребуются десятилетия", а также позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца, что перед "серьезным расширением" самому блоку необходимы реформы.Кроме того, Украине необходимо справиться с огромной проблемой "безудержной коррупции", что, по словам журналиста, "при всем уважении" не связано с несколькими эффектно освещенными в СМИ обысками, проведенными незадолго до саммита с еврочиновниками.Украина "заслужила" поддержку Европы, выразил мнение автор статьи. "Но она также заслуживает, чтобы высшие должностные лица Европы были честны с ней. И не давали ложных надежд", - резюмировал Нойханн.Саммит ЕС-Украина прошел в Киеве в пятницу. Лидеры европейских институтов по итогам встречи обещали Украине продолжение поддержки, введение дальнейших санкций против России, работу над "механизмом преследования за преступление агрессии" и изучение использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом в отношении перспектив быстрого вступления Украины в ЕС лидеры Евросоюза были сдержаны и подчеркнули, что никаких жестких временных рамок такого процесса нет, а Украина еще должна провести реформы.

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849622861.html

https://ria.ru/20230203/zakharova-1849636626.html

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в мире, украина, европа, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, владимир зеленский, евросоюз