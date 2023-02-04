https://ria.ru/20230204/kritika-1849683206.html

Норвежскую журналистку возмутила выставка о детях Донбасса в Москве

Норвежскую журналистку возмутила выставка о детях Донбасса в Москве - РИА Новости, 04.02.2023

Норвежскую журналистку возмутила выставка о детях Донбасса в Москве

Конфликт на Украине слабо отразился на жизни россиян, которые активно поддерживают спецоперацию, к такому выводу пришла корреспондент NRK Гру Хольм, которая... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T02:48

2023-02-04T02:48

2023-02-04T10:09

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Конфликт на Украине слабо отразился на жизни россиян, которые активно поддерживают спецоперацию, к такому выводу пришла корреспондент NRK Гру Хольм, которая вернулась работать в Москву впервые с 1990-х годов.О спецоперации, по словам журналистки, в Москве почти ничего не напоминает: лишь буква Z у входа в Парк Горького и выставка о детях Донбасса на Старом Арбате. Последний факт вызвал у Хольм возмущение, так как таким образом, по ее мнению, "оправдывается агрессия".Говоря о санкциях, корреспондент отметила, что многие зарубежные бренды, в частности – IKEA, Hennes & Mauritz, Zara и другие ушли с рынка. Однако ситуацию спасает "параллельный импорт", идущий главным образом через Казахстан, Армению, Грузию и Турцию. "И продажи идут на ура", - констатирует Хольм.Также Хольм отметила, существенное развитие интернет-торговли. "Все — от автомобилей до туалетной бумаги, корицы и рыбы — можно заказать в интернете. В Москве доставка до двери очень часто не стоит ни копейки", - призналась она."Так что, если есть желание, запросто можно жить так, словно все по-старому", - резюмировала журналистка.За весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР, согласно сведениям аппарата омбудсмена республики Дарьи Морозовой, погибли 126 детей.Ранее корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер опубликовала статью о последствиях западных санкций, в которой признала, что полки в магазинах все так же полны, но при этом сделала странный вывод, усомнившись в способности россиян покупать такие распространенные продукты, как шоколад и кофе известных брендов.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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москва, донбасс, украина, россия, норвегия, в мире