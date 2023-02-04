https://ria.ru/20230204/koran-1849697927.html

Совфед призвал европейских парламентариев осудить акции с сожжением Корана

Совфед призвал европейских парламентариев осудить акции с сожжением Корана - РИА Новости, 04.02.2023

Совфед призвал европейских парламентариев осудить акции с сожжением Корана

Совет Федерации призывает европейских парламентариев публично осудить и наказать виновных в надругательствах над религиозными реликвиями наподобие сожжения... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T08:43

2023-02-04T08:43

2023-02-04T14:29

религия

европа

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Совет Федерации призывает европейских парламентариев публично осудить и наказать виновных в надругательствах над религиозными реликвиями наподобие сожжения Корана в Швеции, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.Матвиенко отдельно отметила, что "особенно возмущает отсутствие адекватной реакции на действия экстремистов со стороны правительств и парламентов европейских государств"."Вызывает неприятие попустительство радикалам со стороны правоохранительных органов и местных властей", — заключила спикер.Спикер указала на опыт России, в которой на протяжении веков мирно и с уважением друг к другу живут люди разных национальностей и вероисповеданий.Ранее спикер Совфеда поручила профильным комитетам подготовить предложение с осуждением сожжения Корана с Швеции. По ее словам, подобные акции — это кощунство, преступление, это разжигание национальной розни.Ультраправый активист датчанин Расмус Палудан 21 января сжег священную книгу мусульман перед посольством Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. А 27 января он провел акцию с Кораном у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании. Аналогичная акция прошла у консульского отдела посольства России в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.

https://ria.ru/20230127/radikal-1847742451.html

https://ria.ru/20230202/shvetsiya-1849345749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

европа, совет федерации рф, валентина матвиенко