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Совфед призвал европейских парламентариев осудить акции с сожжением Корана - РИА Новости, 04.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230204/koran-1849697927.html
Совфед призвал европейских парламентариев осудить акции с сожжением Корана
Совфед призвал европейских парламентариев осудить акции с сожжением Корана - РИА Новости, 04.02.2023
Совфед призвал европейских парламентариев осудить акции с сожжением Корана
Совет Федерации призывает европейских парламентариев публично осудить и наказать виновных в надругательствах над религиозными реликвиями наподобие сожжения... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:43
2023-02-04T14:29
религия
европа
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Совет Федерации призывает европейских парламентариев публично осудить и наказать виновных в надругательствах над религиозными реликвиями наподобие сожжения Корана в Швеции, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.Матвиенко отдельно отметила, что "особенно возмущает отсутствие адекватной реакции на действия экстремистов со стороны правительств и парламентов европейских государств"."Вызывает неприятие попустительство радикалам со стороны правоохранительных органов и местных властей", — заключила спикер.Спикер указала на опыт России, в которой на протяжении веков мирно и с уважением друг к другу живут люди разных национальностей и вероисповеданий.Ранее спикер Совфеда поручила профильным комитетам подготовить предложение с осуждением сожжения Корана с Швеции. По ее словам, подобные акции — это кощунство, преступление, это разжигание национальной розни.Ультраправый активист датчанин Расмус Палудан 21 января сжег священную книгу мусульман перед посольством Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. А 27 января он провел акцию с Кораном у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании. Аналогичная акция прошла у консульского отдела посольства России в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230127/radikal-1847742451.html
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европа, совет федерации рф, валентина матвиенко
Религия, Европа, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
08:43 04.02.2023 (обновлено: 14:29 04.02.2023)
 
Совфед призвал европейских парламентариев осудить акции с сожжением Корана

Матвиенко: Совфед призвал европейских парламентариев осудить акции с сожжением Корана

© РИА Новости / Денис АбрамовКоран
Коран - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Коран. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Совет Федерации призывает европейских парламентариев публично осудить и наказать виновных в надругательствах над религиозными реликвиями наподобие сожжения Корана в Швеции, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.
"Российские сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить действия радикальных экстремистов как проявление религиозной нетерпимости и принять меры по защите права мусульман и представителей других религий на свободу вероисповедания, а также привлечь виновных в провокациях к ответственности", — написала она.
Матвиенко отдельно отметила, что "особенно возмущает отсутствие адекватной реакции на действия экстремистов со стороны правительств и парламентов европейских государств".
"Вызывает неприятие попустительство радикалам со стороны правоохранительных органов и местных властей", — заключила спикер.
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Спикер указала на опыт России, в которой на протяжении веков мирно и с уважением друг к другу живут люди разных национальностей и вероисповеданий.
"И надругательство над Кораном шокирует не только мусульман, но и представителей всех конфессий России", — добавила Матвиенко.
Ранее спикер Совфеда поручила профильным комитетам подготовить предложение с осуждением сожжения Корана с Швеции. По ее словам, подобные акции — это кощунство, преступление, это разжигание национальной розни.
Ультраправый активист датчанин Расмус Палудан 21 января сжег священную книгу мусульман перед посольством Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. А 27 января он провел акцию с Кораном у здания посольства Турции в Копенгагене и у мечети в столице Дании. Аналогичная акция прошла у консульского отдела посольства России в Копенгагене. Российская дипмиссия выступила с осуждением подобных действий.
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РелигияЕвропаСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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