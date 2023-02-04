https://ria.ru/20230204/kongo-1849697674.html
ДР Конго намерена принять участие в саммите Россия — Африка, заявил посол
ДР Конго намерена принять участие в саммите Россия — Африка, заявил посол - РИА Новости, 04.02.2023
ДР Конго намерена принять участие в саммите Россия — Африка, заявил посол
ДР Конго намерена принять участие в саммите РФ-Африка и Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил РИА Новости посол ДР Конго в РФ Иван... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:41
2023-02-04T08:41
2023-02-04T08:43
россия
африка
оаэ
александр стуглев
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
демократическая республика конго
иван вангу нгимби
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ДР Конго намерена принять участие в саммите РФ-Африка и Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил РИА Новости посол ДР Конго в РФ Иван Вангу Нгимби. ПМЭФ состоится с 14 по 17 июня. Ранее директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев сообщил, что страной-гостем форума выступят ОАЭ. "Как страна - да (примем участие в ПМЭФ – ред.), но я пока не могу сказать, на каком уровне мы будем представлены. Мы получили приглашение, на которое ответили утвердительно", - сказал посол ДР Конго. "Нам нужно также быть на саммите Россия - Африка. Пока не знаю, приедет ли президент, но страна точно будет представлена. Это будет зависеть от графика президента – приедет ли он сам или направит своего заместителя", - добавил дипломат. Саммит Россия - Африка пройдет в Санкт-Петербурге в июле. Предыдущий подобный саммит проходил в Сочи в 2019 году.
https://ria.ru/20230204/kongo-1849693074.html
https://ria.ru/20230203/tuadera-1849419346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, оаэ, александр стуглев, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, демократическая республика конго, иван вангу нгимби
Россия, Африка, ОАЭ, Александр Стуглев, Петербургский международный экономический форум (фонд), В мире, Демократическая Республика Конго, Иван Вангу Нгимби
08:41 04.02.2023 (обновлено: 08:43 04.02.2023)
ДР Конго намерена принять участие в саммите Россия — Африка, заявил посол
Посол ДР Конго Нгимби: страна намерена принять участие в саммите Россия — Африка и ПМЭФ