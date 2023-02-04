Рейтинг@Mail.ru
ДР Конго намерена принять участие в саммите Россия — Африка, заявил посол - РИА Новости, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230204/kongo-1849697674.html
ДР Конго намерена принять участие в саммите Россия — Африка, заявил посол
ДР Конго намерена принять участие в саммите Россия — Африка, заявил посол - РИА Новости, 04.02.2023
ДР Конго намерена принять участие в саммите Россия — Африка, заявил посол
ДР Конго намерена принять участие в саммите РФ-Африка и Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил РИА Новости посол ДР Конго в РФ Иван... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:41
2023-02-04T08:43
россия
африка
оаэ
александр стуглев
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
демократическая республика конго
иван вангу нгимби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106592/97/1065929728_0:23:700:417_1920x0_80_0_0_0b3f772b9708d4a3719c8457a337a79c.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ДР Конго намерена принять участие в саммите РФ-Африка и Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил РИА Новости посол ДР Конго в РФ Иван Вангу Нгимби. ПМЭФ состоится с 14 по 17 июня. Ранее директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев сообщил, что страной-гостем форума выступят ОАЭ. "Как страна - да (примем участие в ПМЭФ – ред.), но я пока не могу сказать, на каком уровне мы будем представлены. Мы получили приглашение, на которое ответили утвердительно", - сказал посол ДР Конго. "Нам нужно также быть на саммите Россия - Африка. Пока не знаю, приедет ли президент, но страна точно будет представлена. Это будет зависеть от графика президента – приедет ли он сам или направит своего заместителя", - добавил дипломат. Саммит Россия - Африка пройдет в Санкт-Петербурге в июле. Предыдущий подобный саммит проходил в Сочи в 2019 году.
https://ria.ru/20230204/kongo-1849693074.html
https://ria.ru/20230203/tuadera-1849419346.html
россия
африка
оаэ
демократическая республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106592/97/1065929728_35:0:656:466_1920x0_80_0_0_bd3b6b442106e303c4c7fe513b5c397e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, оаэ, александр стуглев, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, демократическая республика конго, иван вангу нгимби
Россия, Африка, ОАЭ, Александр Стуглев, Петербургский международный экономический форум (фонд), В мире, Демократическая Республика Конго, Иван Вангу Нгимби
08:41 04.02.2023 (обновлено: 08:43 04.02.2023)
 
ДР Конго намерена принять участие в саммите Россия — Африка, заявил посол

Посол ДР Конго Нгимби: страна намерена принять участие в саммите Россия — Африка и ПМЭФ

© Фото : Nuria OrtegaНациональный парк Гарамба в ДР Конго
Национальный парк Гарамба в ДР Конго - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : Nuria Ortega
Национальный парк Гарамба в ДР Конго . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ДР Конго намерена принять участие в саммите РФ-Африка и Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил РИА Новости посол ДР Конго в РФ Иван Вангу Нгимби.
ПМЭФ состоится с 14 по 17 июня. Ранее директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев сообщил, что страной-гостем форума выступят ОАЭ.
Аэропорт в Конго - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Вчера, 07:28
В ДР Конго пригласили Россию инвестировать в энергетику и промышленность
"Как страна - да (примем участие в ПМЭФ – ред.), но я пока не могу сказать, на каком уровне мы будем представлены. Мы получили приглашение, на которое ответили утвердительно", - сказал посол ДР Конго.
"Нам нужно также быть на саммите Россия - Африка. Пока не знаю, приедет ли президент, но страна точно будет представлена. Это будет зависеть от графика президента – приедет ли он сам или направит своего заместителя", - добавил дипломат.
Саммит Россия - Африка пройдет в Санкт-Петербурге в июле. Предыдущий подобный саммит проходил в Сочи в 2019 году.
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 08:34
Президент ЦАР планирует лично приехать на саммит Россия-Африка
 
РоссияАфрикаОАЭАлександр СтуглевПетербургский международный экономический форум (фонд)В миреДемократическая Республика КонгоИван Вангу Нгимби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала