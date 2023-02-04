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Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича - РИА Новости, 04.02.2023
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Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича
Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича - РИА Новости, 04.02.2023
Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича
Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников, работавших при экс-президенте Викторе Януковиче, сообщает издание "УНН" со ссылкой на источники... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T23:27
2023-02-04T23:27
в мире
украина
владимир зеленский
виктор янукович
дмитрий табачник
одесский городской совет
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников, работавших при экс-президенте Викторе Януковиче, сообщает издание "УНН" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации издания, в списке тех, кто был лишен гражданства Украины, - экс-министр министр образования и науки Дмитрий Табачник, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший глава администрации президента Андрей Клюев, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко. Также среди лишенных украинского гражданства - "депутаты местных советов от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ), в частности, речь идет о депутате Одесского городского совета Викторе Баранском и депутате Харьковского горсовета Никите Шенцеве, Богдане Клюеве, Виталии Слабе и Александре Горбылеве. Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам в субботу заявил, что внутри страны продолжается "очищение от тех, кто на стороне России". По его словам, есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства, им были подписаны "соответствующие документы".
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в мире, украина, владимир зеленский, виктор янукович, дмитрий табачник, одесский городской совет
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, Дмитрий Табачник, Одесский городской совет
23:27 04.02.2023
 
Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича

УНН: Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников времен президентства Януковича

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников, работавших при экс-президенте Викторе Януковиче, сообщает издание "УНН" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Владимир Зеленский лишил гражданства ряд чиновников времен президентства Виктор Януковича. Основанием для такого решения стало наличие у них российского гражданства", - сообщает издание.
По информации издания, в списке тех, кто был лишен гражданства Украины, - экс-министр министр образования и науки Дмитрий Табачник, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший глава администрации президента Андрей Клюев, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.
Также среди лишенных украинского гражданства - "депутаты местных советов от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ), в частности, речь идет о депутате Одесского городского совета Викторе Баранском и депутате Харьковского горсовета Никите Шенцеве, Богдане Клюеве, Виталии Слабе и Александре Горбылеве.
Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам в субботу заявил, что внутри страны продолжается "очищение от тех, кто на стороне России". По его словам, есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства, им были подписаны "соответствующие документы".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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Зеленский предложил лишить мандатов всех депутатов от ОПЗЖ
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичДмитрий ТабачникОдесский городской совет
 
 
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