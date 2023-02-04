Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича
УНН: Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников времен президентства Януковича
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников, работавших при экс-президенте Викторе Януковиче, сообщает издание "УНН" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Владимир Зеленский лишил гражданства ряд чиновников времен президентства Виктор Януковича. Основанием для такого решения стало наличие у них российского гражданства", - сообщает издание.
По информации издания, в списке тех, кто был лишен гражданства Украины, - экс-министр министр образования и науки Дмитрий Табачник, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший глава администрации президента Андрей Клюев, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко.
Также среди лишенных украинского гражданства - "депутаты местных советов от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ), в частности, речь идет о депутате Одесского городского совета Викторе Баранском и депутате Харьковского горсовета Никите Шенцеве, Богдане Клюеве, Виталии Слабе и Александре Горбылеве.
Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам в субботу заявил, что внутри страны продолжается "очищение от тех, кто на стороне России". По его словам, есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства, им были подписаны "соответствующие документы".
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