https://ria.ru/20230204/grazhdanstvo-1849795745.html

Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича

Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича - РИА Новости, 04.02.2023

Зеленский лишил гражданства экс-чиновников времен Януковича

Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников, работавших при экс-президенте Викторе Януковиче, сообщает издание "УНН" со ссылкой на источники... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T23:27

2023-02-04T23:27

2023-02-04T23:27

в мире

украина

владимир зеленский

виктор янукович

дмитрий табачник

одесский городской совет

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких топ-чиновников, работавших при экс-президенте Викторе Януковиче, сообщает издание "УНН" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации издания, в списке тех, кто был лишен гражданства Украины, - экс-министр министр образования и науки Дмитрий Табачник, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, бывший глава администрации президента Андрей Клюев, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко. Также среди лишенных украинского гражданства - "депутаты местных советов от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ), в частности, речь идет о депутате Одесского городского совета Викторе Баранском и депутате Харьковского горсовета Никите Шенцеве, Богдане Клюеве, Виталии Слабе и Александре Горбылеве. Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам в субботу заявил, что внутри страны продолжается "очищение от тех, кто на стороне России". По его словам, есть представление от Службы безопасности в отношении лиц, у которых зафиксировано наличие российского гражданства, им были подписаны "соответствующие документы".

https://ria.ru/20230203/opzzh-1849444402.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, виктор янукович, дмитрий табачник, одесский городской совет