https://ria.ru/20230204/gosduma-1849721766.html

В Госдуме предложили заморозить собственность американских граждан

В Госдуме предложили заморозить собственность американских граждан - РИА Новости, 04.02.2023

В Госдуме предложили заморозить собственность американских граждан

В ответ на конфискацию в США активов российского предпринимателя Константина Малофеева следует заморозить собственность американских юридических и физических... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T12:18

2023-02-04T12:18

2023-02-04T12:18

константин малофеев

николай новичков

госдума рф

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В ответ на конфискацию в США активов российского предпринимателя Константина Малофеева следует заморозить собственность американских юридических и физических лиц, считает депутат ГД Николай Новичков (СРЗП). Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у Малофеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются в помощь Украине. "Надо заморозить всю собственность американских физических и юридических лиц. Часть активов я бы уже сейчас национализировал", - заявил Новичков РИА Новости. По его мнению, следует также объявить государственными замороженные за рубежом активы российских граждан - это позволит защищать их как "национальное достояние". "Все частные активы, которые заморожены за рубежом, наших граждан <…> нужно национализировать, то есть объявить государственной собственностью", - отметил он.

https://ria.ru/20230203/ukraina-1849676973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

константин малофеев, николай новичков , госдума рф