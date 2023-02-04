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В Госдуме предложили заморозить собственность американских граждан - РИА Новости, 04.02.2023
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В Госдуме предложили заморозить собственность американских граждан
В Госдуме предложили заморозить собственность американских граждан - РИА Новости, 04.02.2023
В Госдуме предложили заморозить собственность американских граждан
В ответ на конфискацию в США активов российского предпринимателя Константина Малофеева следует заморозить собственность американских юридических и физических... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T12:18
2023-02-04T12:18
константин малофеев
николай новичков
госдума рф
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В ответ на конфискацию в США активов российского предпринимателя Константина Малофеева следует заморозить собственность американских юридических и физических лиц, считает депутат ГД Николай Новичков (СРЗП). Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у Малофеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются в помощь Украине. "Надо заморозить всю собственность американских физических и юридических лиц. Часть активов я бы уже сейчас национализировал", - заявил Новичков РИА Новости. По его мнению, следует также объявить государственными замороженные за рубежом активы российских граждан - это позволит защищать их как "национальное достояние". "Все частные активы, которые заморожены за рубежом, наших граждан &lt;…&gt; нужно национализировать, то есть объявить государственной собственностью", - отметил он.
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константин малофеев, николай новичков , госдума рф
Константин Малофеев, Николай Новичков , Госдума РФ
12:18 04.02.2023
 
В Госдуме предложили заморозить собственность американских граждан

В Госдуме предложили заморозить собственность американских физлиц и юрлиц

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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В здании Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В ответ на конфискацию в США активов российского предпринимателя Константина Малофеева следует заморозить собственность американских юридических и физических лиц, считает депутат ГД Николай Новичков (СРЗП).
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у Малофеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются в помощь Украине.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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США впервые перечислили конфискованные российские активы на нужды Украины
"Надо заморозить всю собственность американских физических и юридических лиц. Часть активов я бы уже сейчас национализировал", - заявил Новичков РИА Новости.
По его мнению, следует также объявить государственными замороженные за рубежом активы российских граждан - это позволит защищать их как "национальное достояние".
"Все частные активы, которые заморожены за рубежом, наших граждан <…> нужно национализировать, то есть объявить государственной собственностью", - отметил он.
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Константин МалофеевНиколай НовичковГосдума РФ
 
 
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