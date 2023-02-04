https://ria.ru/20230204/gosduma-1849721766.html
В Госдуме предложили заморозить собственность американских граждан
В Госдуме предложили заморозить собственность американских граждан - РИА Новости, 04.02.2023
В Госдуме предложили заморозить собственность американских граждан
В ответ на конфискацию в США активов российского предпринимателя Константина Малофеева следует заморозить собственность американских юридических и физических... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T12:18
2023-02-04T12:18
2023-02-04T12:18
константин малофеев
николай новичков
госдума рф
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В ответ на конфискацию в США активов российского предпринимателя Константина Малофеева следует заморозить собственность американских юридических и физических лиц, считает депутат ГД Николай Новичков (СРЗП). Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у Малофеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются в помощь Украине. "Надо заморозить всю собственность американских физических и юридических лиц. Часть активов я бы уже сейчас национализировал", - заявил Новичков РИА Новости. По его мнению, следует также объявить государственными замороженные за рубежом активы российских граждан - это позволит защищать их как "национальное достояние". "Все частные активы, которые заморожены за рубежом, наших граждан <…> нужно национализировать, то есть объявить государственной собственностью", - отметил он.
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849676973.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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константин малофеев, николай новичков , госдума рф
Константин Малофеев, Николай Новичков , Госдума РФ
В Госдуме предложили заморозить собственность американских граждан
В Госдуме предложили заморозить собственность американских физлиц и юрлиц
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В ответ на конфискацию в США активов российского предпринимателя Константина Малофеева следует заморозить собственность американских юридических и физических лиц, считает депутат ГД Николай Новичков (СРЗП).
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов, которые были конфискованы у Малофеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются в помощь Украине.
"Надо заморозить всю собственность американских физических и юридических лиц. Часть активов я бы уже сейчас национализировал", - заявил Новичков РИА Новости.
По его мнению, следует также объявить государственными замороженные за рубежом активы российских граждан - это позволит защищать их как "национальное достояние".
"Все частные активы, которые заморожены за рубежом, наших граждан <…> нужно национализировать, то есть объявить государственной собственностью", - отметил он.