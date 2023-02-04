https://ria.ru/20230204/eynshteysh-1849584096.html

"Недавно я сам вымыл голову". Что Эйнштейн писал советской разведчице

"Недавно я сам вымыл голову". Что Эйнштейн писал советской разведчице - РИА Новости, 04.02.2023

"Недавно я сам вымыл голову". Что Эйнштейн писал советской разведчице

Роман раскрыли лишь спустя 43 года со смерти ученого. Письма Альберта Эйнштейна к Маргарите Коненковой были выставлены на аукционе в Нью-Йорке в июне 1998-го. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T08:00

2023-02-04T08:00

2023-02-04T08:00

альберт эйнштейн

сша

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732178907_0:262:2048:1414_1920x0_80_0_0_084ecf27256524e2a797160cdd3fa38e.jpg

Роман раскрыли лишь спустя 43 года со смерти ученого. Письма Альберта Эйнштейна к Маргарите Коненковой были выставлены на аукционе в Нью-Йорке в июне 1998-го."Я пережил две войны, двух жен и Гитлера"Эйнштейн был женат дважды. Первый брак с сербкой Милевой Марич распался через 16 лет. Второй, с кузиной Эльзой, продлился до самой ее смерти. Но и этот союз вряд ли был счастливее.Сам ученый в шутку говорил что "пережил две войны, двух жен и Гитлера". Вспоминая одного из своих друзей, он поражался, как тому удается придерживаться традиционных семейных ценностей.Обаятельный ученый был популярен у противоположного пола и охотно отвечал на знаки внимания. Эльза мирилась с влюбчивостью мужа, ведь интриги не длились долго. Пожалуй, за одним исключением.Советская разведчицаВ 1923-м году в Нью-Йорк приехала супружеская пара из Советского союза. Известный скульптор Сергей Коненков и его жена Маргарита. Предполагалось, что тур продлится несколько месяцев, но в США они задержались на 22 года.Местная публика тепло приняла Коненкова. Пока скульптор работал, его жена сидела в мастерской и вела светские беседы с моделями. Она легко располагала к себе людей, была прекрасно образованна, знала английский, могла поддержать любой разговор. Вкупе с эффектной внешностью это производило сильное впечатление на гостей, особенно мужчин.В Советском союзе талантам женщины нашли применение — ее сделали разведчицей, велели сблизиться с американской ученой элитой.Роман в АльмареВ 1935-м году администрация Принстонского университета заказала Коненкову серию портретов своих профессоров. В том числе 56-летнего Альберта Эйнштейна.Вскоре работа была закончена, но прекращать встречи влюбленный Эйнштейн не спешил. Ученый приглашал чету в свой коттедж в Принстоне, а вскоре Маргарита стала навещать его одна.Чтобы найти оправдание визитам, ученый попросил врача написать для Маргариты рекомендацию — почаще проводить время на природе, например, в прекрасном климате Саранак-Лейк.В своих письмах Эйнштейн и Коненкова называли это место своим гнездышком или Альмар.Целую. Твой А. ЭйнштейнРоман продлился семь лет. В разлуке физик скучал и писал любимой. Исследователи отмечали, что эти письма Эйнштейна разительно отличались от любых других. Профессор был по-настоящему влюблен.Скорее всего, академик догадывался о работе Маргариты на спецслужбы, но это его не волновало. Как и то, что женщина была замужем. Ради нее он согласился встретиться с советским вице-консулом в Нью-Йорке Павлом Михайловым.За это Маргарита была удостоена в Советском союзе награды, а ученый стал объектом для слежки ФБР. В 1945-м чета Коненковых получила приказ о возвращении в СССР, и любовная история закончилась.Советская разведчица и супруга известного скульптора стала последней страстью великого физика и лауреата Нобелевской премии.

https://ria.ru/20180203/1513873008.html

сша

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

альберт эйнштейн, сша, ссср