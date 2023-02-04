Рейтинг@Mail.ru
"Недавно я сам вымыл голову". Что Эйнштейн писал советской разведчице - РИА Новости, 04.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230204/eynshteysh-1849584096.html
"Недавно я сам вымыл голову". Что Эйнштейн писал советской разведчице
"Недавно я сам вымыл голову". Что Эйнштейн писал советской разведчице - РИА Новости, 04.02.2023
"Недавно я сам вымыл голову". Что Эйнштейн писал советской разведчице
Роман раскрыли лишь спустя 43 года со смерти ученого. Письма Альберта Эйнштейна к Маргарите Коненковой были выставлены на аукционе в Нью-Йорке в июне 1998-го. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:00
2023-02-04T08:00
альберт эйнштейн
сша
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732178907_0:262:2048:1414_1920x0_80_0_0_084ecf27256524e2a797160cdd3fa38e.jpg
Роман раскрыли лишь спустя 43 года со смерти ученого. Письма Альберта Эйнштейна к Маргарите Коненковой были выставлены на аукционе в Нью-Йорке в июне 1998-го."Я пережил две войны, двух жен и Гитлера"Эйнштейн был женат дважды. Первый брак с сербкой Милевой Марич распался через 16 лет. Второй, с кузиной Эльзой, продлился до самой ее смерти. Но и этот союз вряд ли был счастливее.Сам ученый в шутку говорил что "пережил две войны, двух жен и Гитлера". Вспоминая одного из своих друзей, он поражался, как тому удается придерживаться традиционных семейных ценностей.Обаятельный ученый был популярен у противоположного пола и охотно отвечал на знаки внимания. Эльза мирилась с влюбчивостью мужа, ведь интриги не длились долго. Пожалуй, за одним исключением.Советская разведчицаВ 1923-м году в Нью-Йорк приехала супружеская пара из Советского союза. Известный скульптор Сергей Коненков и его жена Маргарита. Предполагалось, что тур продлится несколько месяцев, но в США они задержались на 22 года.Местная публика тепло приняла Коненкова. Пока скульптор работал, его жена сидела в мастерской и вела светские беседы с моделями. Она легко располагала к себе людей, была прекрасно образованна, знала английский, могла поддержать любой разговор. Вкупе с эффектной внешностью это производило сильное впечатление на гостей, особенно мужчин.В Советском союзе талантам женщины нашли применение — ее сделали разведчицей, велели сблизиться с американской ученой элитой.Роман в АльмареВ 1935-м году администрация Принстонского университета заказала Коненкову серию портретов своих профессоров. В том числе 56-летнего Альберта Эйнштейна.Вскоре работа была закончена, но прекращать встречи влюбленный Эйнштейн не спешил. Ученый приглашал чету в свой коттедж в Принстоне, а вскоре Маргарита стала навещать его одна.Чтобы найти оправдание визитам, ученый попросил врача написать для Маргариты рекомендацию — почаще проводить время на природе, например, в прекрасном климате Саранак-Лейк.В своих письмах Эйнштейн и Коненкова называли это место своим гнездышком или Альмар.Целую. Твой А. ЭйнштейнРоман продлился семь лет. В разлуке физик скучал и писал любимой. Исследователи отмечали, что эти письма Эйнштейна разительно отличались от любых других. Профессор был по-настоящему влюблен.Скорее всего, академик догадывался о работе Маргариты на спецслужбы, но это его не волновало. Как и то, что женщина была замужем. Ради нее он согласился встретиться с советским вице-консулом в Нью-Йорке Павлом Михайловым.За это Маргарита была удостоена в Советском союзе награды, а ученый стал объектом для слежки ФБР. В 1945-м чета Коненковых получила приказ о возвращении в СССР, и любовная история закончилась.Советская разведчица и супруга известного скульптора стала последней страстью великого физика и лауреата Нобелевской премии.
https://ria.ru/20180203/1513873008.html
сша
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732178907_0:70:2048:1606_1920x0_80_0_0_320befde8c478d772c243f7937b34e1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
альберт эйнштейн, сша, ссср
Альберт Эйнштейн, США, СССР
08:00 04.02.2023
 

"Недавно я сам вымыл голову". Что Эйнштейн писал советской разведчице

© AP PhotoАльберт Эйнштейн
Альберт Эйнштейн - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo
Читать ria.ru в
Роман раскрыли лишь спустя 43 года со смерти ученого. Письма Альберта Эйнштейна к Маргарите Коненковой были выставлены на аукционе в Нью-Йорке в июне 1998-го.

"Я пережил две войны, двух жен и Гитлера"

Эйнштейн был женат дважды. Первый брак с сербкой Милевой Марич распался через 16 лет. Второй, с кузиной Эльзой, продлился до самой ее смерти. Но и этот союз вряд ли был счастливее.
© Public domain/Paul EhrenfestНильс Бор с Альбертом Эйнштейном дома у Пауля Эренфеста в Лейдене (декабрь 1925)
Нильс Бор с Альбертом Эйнштейном дома у Пауля Эренфеста в Лейдене (декабрь 1925)
© Public domain/Paul Ehrenfest
Нильс Бор с Альбертом Эйнштейном дома у Пауля Эренфеста в Лейдене (декабрь 1925)
Сам ученый в шутку говорил что "пережил две войны, двух жен и Гитлера". Вспоминая одного из своих друзей, он поражался, как тому удается придерживаться традиционных семейных ценностей.

"Меня восхищала его способность жить долгие годы не только в мире, но и в подлинном согласии с женщиной — эту задачу я дважды пытался решить, и оба раза с позором провалил", — признается Эйнштейн.

Обаятельный ученый был популярен у противоположного пола и охотно отвечал на знаки внимания. Эльза мирилась с влюбчивостью мужа, ведь интриги не длились долго. Пожалуй, за одним исключением.

Советская разведчица

В 1923-м году в Нью-Йорк приехала супружеская пара из Советского союза. Известный скульптор Сергей Коненков и его жена Маргарита. Предполагалось, что тур продлится несколько месяцев, но в США они задержались на 22 года.
Местная публика тепло приняла Коненкова. Пока скульптор работал, его жена сидела в мастерской и вела светские беседы с моделями. Она легко располагала к себе людей, была прекрасно образованна, знала английский, могла поддержать любой разговор. Вкупе с эффектной внешностью это производило сильное впечатление на гостей, особенно мужчин.
Альберт Эйнштейн и Маргарита Коненкова - РИА Новости, 1920, 03.02.2018
3 февраля 2018, 08:00Культура
Сиделка, шпионка и любительница котлет из сена: какими были музы художников
В Советском союзе талантам женщины нашли применение — ее сделали разведчицей, велели сблизиться с американской ученой элитой.

Роман в Альмаре

В 1935-м году администрация Принстонского университета заказала Коненкову серию портретов своих профессоров. В том числе 56-летнего Альберта Эйнштейна.

"Он был удивительно скромным человеком, не любил никаких официальных собраний. В шутку говорил, что известен своими пышными волосами. Когда Сергей Тимофеевич (Коненков. — Прим. ред.) работал над портретом Эйнштейна, тот был очень оживлен, увлеченно рассказывая о своей теории относительности. Я очень внимательно слушала, но много понять не могла. Мое внимание поощряло его", — вспоминала Маргарита.

Вскоре работа была закончена, но прекращать встречи влюбленный Эйнштейн не спешил. Ученый приглашал чету в свой коттедж в Принстоне, а вскоре Маргарита стала навещать его одна.
Чтобы найти оправдание визитам, ученый попросил врача написать для Маргариты рекомендацию — почаще проводить время на природе, например, в прекрасном климате Саранак-Лейк.
В своих письмах Эйнштейн и Коненкова называли это место своим гнездышком или Альмар.

Целую. Твой А. Эйнштейн

Роман продлился семь лет. В разлуке физик скучал и писал любимой. Исследователи отмечали, что эти письма Эйнштейна разительно отличались от любых других. Профессор был по-настоящему влюблен.

"Совсем недавно я сам вымыл голову, но не с большим успехом. Я не так осторожен, как вы. Все здесь напоминает мне о тебе: словари, чудесная трубка, которую мы считали пропавшей, — словом, разные безделушки, наполняющие мой приют отшельника, наше опустевшее гнездышко".

Скорее всего, академик догадывался о работе Маргариты на спецслужбы, но это его не волновало. Как и то, что женщина была замужем. Ради нее он согласился встретиться с советским вице-консулом в Нью-Йорке Павлом Михайловым.
© AP PhotoФизик-теоретик Альберт Эйнштейн
Физик-теоретик Альберт Эйнштейн - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo
Физик-теоретик Альберт Эйнштейн
За это Маргарита была удостоена в Советском союзе награды, а ученый стал объектом для слежки ФБР. В 1945-м чета Коненковых получила приказ о возвращении в СССР, и любовная история закончилась.

"Я много думаю о тебе и от всего сердца желаю, чтобы ты с радостью и мужественно вступила в новую жизнь и чтобы вы оба успешно перенесли долгое путешествие. <...> Целую. Твой А. Эйнштейн".

Советская разведчица и супруга известного скульптора стала последней страстью великого физика и лауреата Нобелевской премии.
 
Альберт ЭйнштейнСШАСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала