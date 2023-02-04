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"Недавно я сам вымыл голову". Что Эйнштейн писал советской разведчице
"Недавно я сам вымыл голову". Что Эйнштейн писал советской разведчице - РИА Новости, 04.02.2023
"Недавно я сам вымыл голову". Что Эйнштейн писал советской разведчице
Роман раскрыли лишь спустя 43 года со смерти ученого. Письма Альберта Эйнштейна к Маргарите Коненковой были выставлены на аукционе в Нью-Йорке в июне 1998-го. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T08:00
2023-02-04T08:00
2023-02-04T08:00
альберт эйнштейн
сша
ссср
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Роман раскрыли лишь спустя 43 года со смерти ученого. Письма Альберта Эйнштейна к Маргарите Коненковой были выставлены на аукционе в Нью-Йорке в июне 1998-го."Я пережил две войны, двух жен и Гитлера"Эйнштейн был женат дважды. Первый брак с сербкой Милевой Марич распался через 16 лет. Второй, с кузиной Эльзой, продлился до самой ее смерти. Но и этот союз вряд ли был счастливее.Сам ученый в шутку говорил что "пережил две войны, двух жен и Гитлера". Вспоминая одного из своих друзей, он поражался, как тому удается придерживаться традиционных семейных ценностей.Обаятельный ученый был популярен у противоположного пола и охотно отвечал на знаки внимания. Эльза мирилась с влюбчивостью мужа, ведь интриги не длились долго. Пожалуй, за одним исключением.Советская разведчицаВ 1923-м году в Нью-Йорк приехала супружеская пара из Советского союза. Известный скульптор Сергей Коненков и его жена Маргарита. Предполагалось, что тур продлится несколько месяцев, но в США они задержались на 22 года.Местная публика тепло приняла Коненкова. Пока скульптор работал, его жена сидела в мастерской и вела светские беседы с моделями. Она легко располагала к себе людей, была прекрасно образованна, знала английский, могла поддержать любой разговор. Вкупе с эффектной внешностью это производило сильное впечатление на гостей, особенно мужчин.В Советском союзе талантам женщины нашли применение — ее сделали разведчицей, велели сблизиться с американской ученой элитой.Роман в АльмареВ 1935-м году администрация Принстонского университета заказала Коненкову серию портретов своих профессоров. В том числе 56-летнего Альберта Эйнштейна.Вскоре работа была закончена, но прекращать встречи влюбленный Эйнштейн не спешил. Ученый приглашал чету в свой коттедж в Принстоне, а вскоре Маргарита стала навещать его одна.Чтобы найти оправдание визитам, ученый попросил врача написать для Маргариты рекомендацию — почаще проводить время на природе, например, в прекрасном климате Саранак-Лейк.В своих письмах Эйнштейн и Коненкова называли это место своим гнездышком или Альмар.Целую. Твой А. ЭйнштейнРоман продлился семь лет. В разлуке физик скучал и писал любимой. Исследователи отмечали, что эти письма Эйнштейна разительно отличались от любых других. Профессор был по-настоящему влюблен.Скорее всего, академик догадывался о работе Маргариты на спецслужбы, но это его не волновало. Как и то, что женщина была замужем. Ради нее он согласился встретиться с советским вице-консулом в Нью-Йорке Павлом Михайловым.За это Маргарита была удостоена в Советском союзе награды, а ученый стал объектом для слежки ФБР. В 1945-м чета Коненковых получила приказ о возвращении в СССР, и любовная история закончилась.Советская разведчица и супруга известного скульптора стала последней страстью великого физика и лауреата Нобелевской премии.
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альберт эйнштейн, сша, ссср
Альберт Эйнштейн, США, СССР
Роман раскрыли лишь спустя 43 года со смерти ученого. Письма Альберта Эйнштейна к Маргарите Коненковой были выставлены на аукционе в Нью-Йорке в июне 1998-го.
"Я пережил две войны, двух жен и Гитлера"
Эйнштейн был женат дважды. Первый брак с сербкой Милевой Марич распался через 16 лет. Второй, с кузиной Эльзой, продлился до самой ее смерти. Но и этот союз вряд ли был счастливее.
Сам ученый в шутку говорил что "пережил две войны, двух жен и Гитлера". Вспоминая одного из своих друзей, он поражался, как тому удается придерживаться традиционных семейных ценностей.
"Меня восхищала его способность жить долгие годы не только в мире, но и в подлинном согласии с женщиной — эту задачу я дважды пытался решить, и оба раза с позором провалил", — признается Эйнштейн.
Обаятельный ученый был популярен у противоположного пола и охотно отвечал на знаки внимания. Эльза мирилась с влюбчивостью мужа, ведь интриги не длились долго. Пожалуй, за одним исключением.
В 1923-м году в Нью-Йорк приехала супружеская пара из Советского союза. Известный скульптор Сергей Коненков и его жена Маргарита. Предполагалось, что тур продлится несколько месяцев, но в США они задержались на 22 года.
Местная публика тепло приняла Коненкова. Пока скульптор работал, его жена сидела в мастерской и вела светские беседы с моделями. Она легко располагала к себе людей, была прекрасно образованна, знала английский, могла поддержать любой разговор. Вкупе с эффектной внешностью это производило сильное впечатление на гостей, особенно мужчин.
В Советском союзе талантам женщины нашли применение — ее сделали разведчицей, велели сблизиться с американской ученой элитой.
В 1935-м году администрация Принстонского университета заказала Коненкову серию портретов своих профессоров. В том числе 56-летнего Альберта Эйнштейна.
"Он был удивительно скромным человеком, не любил никаких официальных собраний. В шутку говорил, что известен своими пышными волосами. Когда Сергей Тимофеевич (Коненков. — Прим. ред.) работал над портретом Эйнштейна, тот был очень оживлен, увлеченно рассказывая о своей теории относительности. Я очень внимательно слушала, но много понять не могла. Мое внимание поощряло его", — вспоминала Маргарита.
Вскоре работа была закончена, но прекращать встречи влюбленный Эйнштейн не спешил. Ученый приглашал чету в свой коттедж в Принстоне, а вскоре Маргарита стала навещать его одна.
Чтобы найти оправдание визитам, ученый попросил врача написать для Маргариты рекомендацию — почаще проводить время на природе, например, в прекрасном климате Саранак-Лейк.
В своих письмах Эйнштейн и Коненкова называли это место своим гнездышком или Альмар.
Роман продлился семь лет. В разлуке физик скучал и писал любимой. Исследователи отмечали, что эти письма Эйнштейна разительно отличались от любых других. Профессор был по-настоящему влюблен.
"Совсем недавно я сам вымыл голову, но не с большим успехом. Я не так осторожен, как вы. Все здесь напоминает мне о тебе: словари, чудесная трубка, которую мы считали пропавшей, — словом, разные безделушки, наполняющие мой приют отшельника, наше опустевшее гнездышко".
Скорее всего, академик догадывался о работе Маргариты на спецслужбы, но это его не волновало. Как и то, что женщина была замужем. Ради нее он согласился встретиться с советским вице-консулом в Нью-Йорке Павлом Михайловым.
За это Маргарита была удостоена в Советском союзе награды, а ученый стал объектом для слежки ФБР. В 1945-м чета Коненковых получила приказ о возвращении в СССР, и любовная история закончилась.
"Я много думаю о тебе и от всего сердца желаю, чтобы ты с радостью и мужественно вступила в новую жизнь и чтобы вы оба успешно перенесли долгое путешествие. <...> Целую. Твой А. Эйнштейн".
Советская разведчица и супруга известного скульптора стала последней страстью великого физика и лауреата Нобелевской премии.