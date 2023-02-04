Джонсон и Трасс не планируют уходить из политики, пишут СМИ
Times: экс-премьеры Великобритании Джонсон и Трасс не планируют уходить из политики
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкРезиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне
Резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывшие премьеры Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс не планируют уходить из политики, пишет британская газета Times.
Согласно материалу на сайте издания, ни Джонсон, ни Трасс "не планируют тихой отставки из политики или облегчения жизни своему преемнику". Отмечается, что Трасс в эти выходные впервые после ухода с премьерского поста выступит с авторской статьей, в которой призовет к снижению налогов. "Она думает, что проиграла битву, но это долгая игра", - сказал неназванный союзник Трасс.
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Что касается предшественника Трасс на премьерском посту, Бориса Джонсона, то он, как утверждается, "не оставил надежды на политическое возвращение".
В прошлом году в Великобритании сменилось несколько глав правительства. Риши Сунак стал третьим премьер-министром Великобритании в 2022 году, он является самым молодым лидером британского правительства с 1812 года и первым премьером индийского происхождения за всю историю страны. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс продержалась на посту лишь 44 дня до объявления о своей отставке после массовой критики её экономической политики.
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