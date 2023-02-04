https://ria.ru/20230204/afrika-1849699301.html

Некоторые страны Африки хотят присоединиться к БРИКС, заявили в МИД

Некоторые страны Африки хотят присоединиться к БРИКС, заявили в МИД - РИА Новости, 04.02.2023

Некоторые страны Африки хотят присоединиться к БРИКС, заявили в МИД

Ряд африканских стран хотели бы присоединиться к БРИКС, такое движение есть, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T09:03

2023-02-04T09:03

2023-02-04T09:03

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КАИР, 4 фев - РИА Новости. Ряд африканских стран хотели бы присоединиться к БРИКС, такое движение есть, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров."Ряд африканских стран хотели бы присоединиться к БРИКС. Действительно, такое движение есть", - сказал Озеров.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Алжир по всем своим параметрам входит в число лидеров стран-претендентов на вступление в БРИКС. Осенью прошлого года Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Президент страны Абдельмаджид Теббун сообщил, что Алжир надеется присоединиться к объединению в 2023 году.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230202/lavrov-1849357059.html

африка

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, африка, россия, брикс