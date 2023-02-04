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Некоторые страны Африки хотят присоединиться к БРИКС, заявили в МИД - РИА Новости, 04.02.2023
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Некоторые страны Африки хотят присоединиться к БРИКС, заявили в МИД
Некоторые страны Африки хотят присоединиться к БРИКС, заявили в МИД - РИА Новости, 04.02.2023
Некоторые страны Африки хотят присоединиться к БРИКС, заявили в МИД
Ряд африканских стран хотели бы присоединиться к БРИКС, такое движение есть, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T09:03
2023-02-04T09:03
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КАИР, 4 фев - РИА Новости. Ряд африканских стран хотели бы присоединиться к БРИКС, такое движение есть, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров."Ряд африканских стран хотели бы присоединиться к БРИКС. Действительно, такое движение есть", - сказал Озеров.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Алжир по всем своим параметрам входит в число лидеров стран-претендентов на вступление в БРИКС. Осенью прошлого года Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Президент страны Абдельмаджид Теббун сообщил, что Алжир надеется присоединиться к объединению в 2023 году.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
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в мире, африка, россия, брикс
В мире, Африка, Россия, БРИКС
09:03 04.02.2023
 
Некоторые страны Африки хотят присоединиться к БРИКС, заявили в МИД

МИД: некоторые африканские страны хотят присоединиться к БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в медиабанкБаннер с символикой БРИКС
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КАИР, 4 фев - РИА Новости. Ряд африканских стран хотели бы присоединиться к БРИКС, такое движение есть, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров.
"Ряд африканских стран хотели бы присоединиться к БРИКС. Действительно, такое движение есть", - сказал Озеров.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Алжир по всем своим параметрам входит в число лидеров стран-претендентов на вступление в БРИКС. Осенью прошлого года Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Президент страны Абдельмаджид Теббун сообщил, что Алжир надеется присоединиться к объединению в 2023 году.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 19:10
Лавров высоко оценил работу с Пекином в ООН, БРИКС и ШОС
 
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