https://ria.ru/20230204/afrika-1849699301.html
Некоторые страны Африки хотят присоединиться к БРИКС, заявили в МИД
Некоторые страны Африки хотят присоединиться к БРИКС, заявили в МИД - РИА Новости, 04.02.2023
Некоторые страны Африки хотят присоединиться к БРИКС, заявили в МИД
Ряд африканских стран хотели бы присоединиться к БРИКС, такое движение есть, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T09:03
2023-02-04T09:03
2023-02-04T09:03
в мире
африка
россия
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834219410_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9c11d815777e66cf909319073a0b017.jpg
КАИР, 4 фев - РИА Новости. Ряд африканских стран хотели бы присоединиться к БРИКС, такое движение есть, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров."Ряд африканских стран хотели бы присоединиться к БРИКС. Действительно, такое движение есть", - сказал Озеров.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Алжир по всем своим параметрам входит в число лидеров стран-претендентов на вступление в БРИКС. Осенью прошлого года Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Президент страны Абдельмаджид Теббун сообщил, что Алжир надеется присоединиться к объединению в 2023 году.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230202/lavrov-1849357059.html
африка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834219410_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4aa8f811f60d1d70e37c61e0ca0720b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, африка, россия, брикс
В мире, Африка, Россия, БРИКС
Некоторые страны Африки хотят присоединиться к БРИКС, заявили в МИД
МИД: некоторые африканские страны хотят присоединиться к БРИКС