https://ria.ru/20230204/afrika-1849691579.html
В МИД заявили об обратном эффекте от требований Запада к странам Африки
В МИД заявили об обратном эффекте от требований Запада к странам Африки - РИА Новости, 04.02.2023
В МИД заявили об обратном эффекте от требований Запада к странам Африки
Требования стран Запада к африканским странам не сотрудничать с РФ дают обратный эффект, заявил РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД,... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T06:25
2023-02-04T06:25
2023-02-04T07:02
россия
африка
сша
олег озеров
сергей лавров
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КАИР, 4 фев - РИА Новости. Требования стран Запада к африканским странам не сотрудничать с РФ дают обратный эффект, заявил РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и Европа требуют от африканских стран не сотрудничать с Россией и стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. "Это дает обратный эффект (требования Запада не сотрудничать с Россией - ред.), потому что попытка диктата, навязывания своих норм и правил другим странам вызывает острую реакцию со стороны многих африканских государств, которые так же, как и Россия, отстаивают свой суверенитет", - заявил Озеров. По словам российского дипломата, попытки со стороны стран Запада приписать России "некую злонамеренную деятельность в Африке - несостоятельные". Палата представителей США в апреле 2022 года одобрила законопроект против "злонамеренной деятельности России в Африке". После этого он поступил на рассмотрение сената. Законопроект предусматривает применение "наказания" со стороны США в отношении африканских стран за сотрудничество с Россией в различных областях. Второй саммит Россия-Африка запланирован на июль 2023 года, он пройдет в Санкт-Петербурге. Первый такой саммит прошел в октябре 2019 года в Сочи с участием глав большинства африканских государств. "Африка обращает свои взоры к России, потому что она всегда выступала на стороне справедливости и борьбы африканских народов за свою независимость, суверенитет, помогала им создавать основы государственности, готовила кадры", - заявил Озеров. "Дружеские отношения между Москвой и странами Африки имеют под собой прочный исторический фундамент", - добавил российский дипломат. Второй саммит Россия-Африка будет посвящен экономическому и гуманитарному сотрудничеству РФ и стран Африки, в том числе энергетической и продовольственной безопасности.
https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847865439.html
https://ria.ru/20230125/proekt-1847424274.html
https://ria.ru/20230130/torgovlya-1848372327.html
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россия, африка, сша, олег озеров, сергей лавров
Россия, Африка, США, Олег Озеров, Сергей Лавров
06:25 04.02.2023 (обновлено: 07:02 04.02.2023)
В МИД заявили об обратном эффекте от требований Запада к странам Африки
Посол: требования Запада к странам Африке не сотрудничать с Россией дают обратный эффект
КАИР, 4 фев - РИА Новости. Требования стран Запада к африканским странам не сотрудничать с РФ дают обратный эффект, заявил РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что США
и Европа
требуют от африканских стран не сотрудничать с Россией и стремятся восстановить колониальную зависимость Африки
.
"Это дает обратный эффект (требования Запада не сотрудничать с Россией - ред.), потому что попытка диктата, навязывания своих норм и правил другим странам вызывает острую реакцию со стороны многих африканских государств, которые так же, как и Россия, отстаивают свой суверенитет", - заявил Озеров.
По словам российского дипломата, попытки со стороны стран Запада приписать России "некую злонамеренную деятельность в Африке - несостоятельные".
Палата представителей США в апреле 2022 года одобрила законопроект против "злонамеренной деятельности России в Африке". После этого он поступил на рассмотрение сената. Законопроект предусматривает применение "наказания" со стороны США в отношении африканских стран за сотрудничество с Россией в различных областях.
Второй саммит Россия-Африка запланирован на июль 2023 года, он пройдет в Санкт-Петербурге
. Первый такой саммит прошел в октябре 2019 года в Сочи
с участием глав большинства африканских государств.
"Африка обращает свои взоры к России, потому что она всегда выступала на стороне справедливости и борьбы африканских народов за свою независимость, суверенитет, помогала им создавать основы государственности, готовила кадры", - заявил Озеров.
"Дружеские отношения между Москвой
и странами Африки имеют под собой прочный исторический фундамент", - добавил российский дипломат.
Второй саммит Россия-Африка будет посвящен экономическому и гуманитарному сотрудничеству РФ и стран Африки, в том числе энергетической и продовольственной безопасности.