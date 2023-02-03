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В Турции назвали причину глобальной несправедливости мира - РИА Новости, 03.02.2023
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В Турции назвали причину глобальной несправедливости мира
В Турции назвали причину глобальной несправедливости мира - РИА Новости, 03.02.2023
В Турции назвали причину глобальной несправедливости мира
Колониальные порядки, установленные Западом, лежат в основе глобальной несправедливости, заявил глава управления по связям администрации президента Турции... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:32
2023-02-03T18:32
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 3 фев – РИА Новости. Колониальные порядки, установленные Западом, лежат в основе глобальной несправедливости, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. По его словам, мир сталкивался с несправедливостью как в эпоху традиционных медиа, так и сегодня - в эру электронных СМИ. "Чтобы привлечь внимание к сложившейся несправедливости, глава Турецкого государства заявил, что "мир больше пяти" и "более справедливый мир возможен". Главная забота нашего президента (Тайипа Эрдогана) – привлечь внимание к мировой несправедливости и внести свой вклад в решение этой проблемы", -сказал Алтун, слова которого приводит агентство Anadolu. По мнению турецкого политика, за несправедливостью в сферах политики, экономики и культуры лежит установленный западным миром колониальный порядок. "Эта фундаментальная динамика лежит в основе глобальной несправедливости. При этом другим незаменимым аспектом, завершающим этот процесс, является западная система зависимостей. Выстроенная Западом колониальная система не могла и не может существовать без западной системы зависимости. Иными словами, и акторы, создавшие западную колониальную систему, и акторы, ее поддерживающие, в том числе и в незападном мире, видящем в западничестве свою главную политическую мотивацию, вращаются вокруг этой оси, завися от Запада", - отметил представитель администрации президента Турции. Комментируя развитие событий, произошедших после широкого использования интернета, Алтун отметил, что в этот период возникло ощущение великой революции в области коммуникации. По его словам, люди очень быстро начали меняться, придерживаясь более критической точки зрения, нежели оптимистической. "Почему? Потому что мы быстро увидели, что увеличение информации принесло с собой еще одну проблему. Это и источник информации, и проблема достоверности информации. Как решить эту проблему? Везде есть информация. Какая же информация является достоверной и какой информации можно доверять? Мы столкнулись с нехваткой критериев", - добавил Алтун.
https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849509686.html
https://ria.ru/20230202/istrebiteli-1849398723.html
https://ria.ru/20230130/erdogan-1848254225.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
18:32 03.02.2023
 
В Турции назвали причину глобальной несправедливости мира

Турецкий чиновник Алтун: колониальные порядки Запада — причина глобальной несправедливости

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 3 фев – РИА Новости. Колониальные порядки, установленные Западом, лежат в основе глобальной несправедливости, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
По его словам, мир сталкивался с несправедливостью как в эпоху традиционных медиа, так и сегодня - в эру электронных СМИ.
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"Чтобы привлечь внимание к сложившейся несправедливости, глава Турецкого государства заявил, что "мир больше пяти" и "более справедливый мир возможен". Главная забота нашего президента (Тайипа Эрдогана) – привлечь внимание к мировой несправедливости и внести свой вклад в решение этой проблемы", -сказал Алтун, слова которого приводит агентство Anadolu.
По мнению турецкого политика, за несправедливостью в сферах политики, экономики и культуры лежит установленный западным миром колониальный порядок.
"Эта фундаментальная динамика лежит в основе глобальной несправедливости. При этом другим незаменимым аспектом, завершающим этот процесс, является западная система зависимостей. Выстроенная Западом колониальная система не могла и не может существовать без западной системы зависимости. Иными словами, и акторы, создавшие западную колониальную систему, и акторы, ее поддерживающие, в том числе и в незападном мире, видящем в западничестве свою главную политическую мотивацию, вращаются вокруг этой оси, завися от Запада", - отметил представитель администрации президента Турции.
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Комментируя развитие событий, произошедших после широкого использования интернета, Алтун отметил, что в этот период возникло ощущение великой революции в области коммуникации. По его словам, люди очень быстро начали меняться, придерживаясь более критической точки зрения, нежели оптимистической.
"Почему? Потому что мы быстро увидели, что увеличение информации принесло с собой еще одну проблему. Это и источник информации, и проблема достоверности информации. Как решить эту проблему? Везде есть информация. Какая же информация является достоверной и какой информации можно доверять? Мы столкнулись с нехваткой критериев", - добавил Алтун.
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