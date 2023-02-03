https://ria.ru/20230203/zaes-1849644114.html

В МАГАТЭ оценили состояние реакторов ЗАЭС

В МАГАТЭ оценили состояние реакторов ЗАЭС - РИА Новости, 03.02.2023

В МАГАТЭ оценили состояние реакторов ЗАЭС

Состояние реакторов ЗАЭС остается прежним, темпы консультаций РФ и Украины о создании защитной зоны вокруг станции неудовлетворительные, сообщило в пятницу... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:37

2023-02-03T19:37

2023-02-03T19:46

в мире

магатэ

запорожская аэс

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ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. Состояние реакторов ЗАЭС остается прежним, темпы консультаций РФ и Украины о создании защитной зоны вокруг станции неудовлетворительные, сообщило в пятницу Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).В МАГАТЭ также с беспокойством обратили внимание на снижение уровня воды в Каховском водохранилище, откуда поступает вода в пруд для охлаждения реакторов ЗАЭС.Что касается консультаций с Россией и Украиной о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, то глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что они продолжаются, и сторонами достигнут "некоторый прогресс", но темпы все ещё неудовлетворительные, говорится в сообщении на сайте агентства.

https://ria.ru/20230130/zaes-1848307161.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, магатэ, запорожская аэс