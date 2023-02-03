19:37 03.02.2023 (обновлено: 19:46 03.02.2023)
В МАГАТЭ оценили состояние реакторов ЗАЭС
МАГАТЭ: эксплуатационное состояние реакторов ЗАЭС остается прежним
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. Состояние реакторов ЗАЭС остается прежним, темпы консультаций РФ и Украины о создании защитной зоны вокруг станции неудовлетворительные, сообщило в пятницу Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Эксплуатационное состояние реакторов ЗАЭС остается таким же, как и в предыдущие недели, а именно - четыре блока находятся в режиме холодного остановки, а два — в горячей остановки для подачи пара и тепла на станцию и близлежащий город Энергодар. Станция также продолжает получать электроэнергию за пределами площадки, необходимую для основных функций ядерной безопасности и защиты, от последней действующей основной внешней линии электропередачи на 750 киловольт (кВ) с одной доступной резервной линией на 330 кВ", - говорится в сообщении на сайте агентства.
В МАГАТЭ также с беспокойством обратили внимание на снижение уровня воды в Каховском водохранилище, откуда поступает вода в пруд для охлаждения реакторов ЗАЭС.
Что касается консультаций с Россией и Украиной о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, то глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что они продолжаются, и сторонами достигнут "некоторый прогресс", но темпы все ещё неудовлетворительные, говорится в сообщении на сайте агентства.