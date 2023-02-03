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В МАГАТЭ оценили состояние реакторов ЗАЭС - РИА Новости, 03.02.2023
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В МАГАТЭ оценили состояние реакторов ЗАЭС
В МАГАТЭ оценили состояние реакторов ЗАЭС - РИА Новости, 03.02.2023
В МАГАТЭ оценили состояние реакторов ЗАЭС
Состояние реакторов ЗАЭС остается прежним, темпы консультаций РФ и Украины о создании защитной зоны вокруг станции неудовлетворительные, сообщило в пятницу... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:37
2023-02-03T19:46
в мире
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. Состояние реакторов ЗАЭС остается прежним, темпы консультаций РФ и Украины о создании защитной зоны вокруг станции неудовлетворительные, сообщило в пятницу Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).В МАГАТЭ также с беспокойством обратили внимание на снижение уровня воды в Каховском водохранилище, откуда поступает вода в пруд для охлаждения реакторов ЗАЭС.Что касается консультаций с Россией и Украиной о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, то глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что они продолжаются, и сторонами достигнут "некоторый прогресс", но темпы все ещё неудовлетворительные, говорится в сообщении на сайте агентства.
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в мире, магатэ, запорожская аэс
В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
19:37 03.02.2023 (обновлено: 19:46 03.02.2023)
 
В МАГАТЭ оценили состояние реакторов ЗАЭС

МАГАТЭ: эксплуатационное состояние реакторов ЗАЭС остается прежним

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. Состояние реакторов ЗАЭС остается прежним, темпы консультаций РФ и Украины о создании защитной зоны вокруг станции неудовлетворительные, сообщило в пятницу Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Эксплуатационное состояние реакторов ЗАЭС остается таким же, как и в предыдущие недели, а именно - четыре блока находятся в режиме холодного остановки, а два — в горячей остановки для подачи пара и тепла на станцию ​​и близлежащий город Энергодар. Станция также продолжает получать электроэнергию за пределами площадки, необходимую для основных функций ядерной безопасности и защиты, от последней действующей основной внешней линии электропередачи на 750 киловольт (кВ) с одной доступной резервной линией на 330 кВ", - говорится в сообщении на сайте агентства.
В МАГАТЭ также с беспокойством обратили внимание на снижение уровня воды в Каховском водохранилище, откуда поступает вода в пруд для охлаждения реакторов ЗАЭС.
Что касается консультаций с Россией и Украиной о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС, то глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что они продолжаются, и сторонами достигнут "некоторый прогресс", но темпы все ещё неудовлетворительные, говорится в сообщении на сайте агентства.
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