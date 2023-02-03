https://ria.ru/20230203/yuvo-1849436232.html
В зону ответственности ЮВО вошли новые регионы
В зону ответственности ЮВО вошли новые регионы - РИА Новости, 03.02.2023
В зону ответственности ЮВО вошли новые регионы
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в зону ответственности Южного военного округа (ЮВО), следует из карты... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:19
2023-02-03T10:19
2023-02-03T11:20
луганская народная республика
россия
херсонская область
южный военный округ
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845942795_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d48a4d87661c362ccd2260bc5d99b5a4.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в зону ответственности Южного военного округа (ЮВО), следует из карты военных округов, опубликованной на сайте российского Минобороны.В октябре прошлого года эти территории приняли в состав Российской Федерации на основании результатов прошедших там референдумов. А в конце декабря стало известно, что 1-й и 2-й армейские корпуса ДНР и ЛНР включены в состав Вооруженных сил.Южный военный округ образован в 2010-м году на базе Северо-Кавказского ВО. В него также вошли Черноморский флот ВМФ, Каспийская флотилия и 4-е командование ВВС и ПВО. Войска и силы ЮВО расположены в административных границах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
https://ria.ru/20230203/snaryad-1849434169.html
луганская народная республика
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845942795_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_1ea8474e58d433148949bc7bfea8ca4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, херсонская область , южный военный округ, безопасность
Луганская Народная Республика, Россия, Херсонская область , Южный военный округ, Безопасность
10:19 03.02.2023 (обновлено: 11:20 03.02.2023)
В зону ответственности ЮВО вошли новые регионы
Минобороны России расширило зону ответственности Южного военного округа на новые регионы