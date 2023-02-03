https://ria.ru/20230203/yuvo-1849436232.html

В зону ответственности ЮВО вошли новые регионы

В зону ответственности ЮВО вошли новые регионы - РИА Новости, 03.02.2023

В зону ответственности ЮВО вошли новые регионы

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в зону ответственности Южного военного округа (ЮВО), следует из карты... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:19

2023-02-03T10:19

2023-02-03T11:20

луганская народная республика

россия

херсонская область

южный военный округ

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845942795_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d48a4d87661c362ccd2260bc5d99b5a4.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в зону ответственности Южного военного округа (ЮВО), следует из карты военных округов, опубликованной на сайте российского Минобороны.В октябре прошлого года эти территории приняли в состав Российской Федерации на основании результатов прошедших там референдумов. А в конце декабря стало известно, что 1-й и 2-й армейские корпуса ДНР и ЛНР включены в состав Вооруженных сил.Южный военный округ образован в 2010-м году на базе Северо-Кавказского ВО. В него также вошли Черноморский флот ВМФ, Каспийская флотилия и 4-е командование ВВС и ПВО. Войска и силы ЮВО расположены в административных границах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

https://ria.ru/20230203/snaryad-1849434169.html

луганская народная республика

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, россия, херсонская область , южный военный округ, безопасность