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В зону ответственности ЮВО вошли новые регионы - РИА Новости, 03.02.2023
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В зону ответственности ЮВО вошли новые регионы
В зону ответственности ЮВО вошли новые регионы - РИА Новости, 03.02.2023
В зону ответственности ЮВО вошли новые регионы
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в зону ответственности Южного военного округа (ЮВО), следует из карты... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:19
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луганская народная республика
россия
херсонская область
южный военный округ
безопасность
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в зону ответственности Южного военного округа (ЮВО), следует из карты военных округов, опубликованной на сайте российского Минобороны.В октябре прошлого года эти территории приняли в состав Российской Федерации на основании результатов прошедших там референдумов. А в конце декабря стало известно, что 1-й и 2-й армейские корпуса ДНР и ЛНР включены в состав Вооруженных сил.Южный военный округ образован в 2010-м году на базе Северо-Кавказского ВО. В него также вошли Черноморский флот ВМФ, Каспийская флотилия и 4-е командование ВВС и ПВО. Войска и силы ЮВО расположены в административных границах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
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луганская народная республика
россия
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луганская народная республика, россия, херсонская область , южный военный округ, безопасность
Луганская Народная Республика, Россия, Херсонская область , Южный военный округ, Безопасность
10:19 03.02.2023 (обновлено: 11:20 03.02.2023)
 
В зону ответственности ЮВО вошли новые регионы

Минобороны России расширило зону ответственности Южного военного округа на новые регионы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в зону ответственности Южного военного округа (ЮВО), следует из карты военных округов, опубликованной на сайте российского Минобороны.
В октябре прошлого года эти территории приняли в состав Российской Федерации на основании результатов прошедших там референдумов. А в конце декабря стало известно, что 1-й и 2-й армейские корпуса ДНР и ЛНР включены в состав Вооруженных сил.
Южный военный округ образован в 2010-м году на базе Северо-Кавказского ВО. В него также вошли Черноморский флот ВМФ, Каспийская флотилия и 4-е командование ВВС и ПВО.
Войска и силы ЮВО расположены в административных границах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 10:13
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Луганская Народная РеспубликаРоссияХерсонская областьЮжный военный округБезопасность
 
 
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