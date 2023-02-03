https://ria.ru/20230203/yadernoy-1849639797.html
Клишас считает, что угроза ядерной войны отсутствует
Клишас считает, что угроза ядерной войны отсутствует - РИА Новости, 03.02.2023
Клишас считает, что угроза ядерной войны отсутствует
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не считает реальной угрозу ядерной войны, поскольку Россия... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:23
2023-02-03T19:23
2023-02-03T19:23
россия
андрей клишас
совет федерации рф
политика
в мире
ядерная война
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не считает реальной угрозу ядерной войны, поскольку Россия обладает крупнейшим ядерным потенциалом. Клишас также отметил, что у России есть доктрина, которая "определяет применение ядерного оружия". "При этом мы последовательно соблюдаем все соглашения о недопустимости испытаний ядерного оружия", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20230203/dsnv-1849550067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей клишас, совет федерации рф, политика, в мире, ядерная война
Россия, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Политика, В мире, ядерная война
Клишас считает, что угроза ядерной войны отсутствует
Председатель комитета Совфеда Клишас заявил, что не считает угрозу ядерной войны реальной