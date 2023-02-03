https://ria.ru/20230203/yadernoy-1849639797.html

Клишас считает, что угроза ядерной войны отсутствует

Клишас считает, что угроза ядерной войны отсутствует - РИА Новости, 03.02.2023

Клишас считает, что угроза ядерной войны отсутствует

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не считает реальной угрозу ядерной войны, поскольку Россия... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:23

2023-02-03T19:23

2023-02-03T19:23

россия

андрей клишас

совет федерации рф

политика

в мире

ядерная война

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не считает реальной угрозу ядерной войны, поскольку Россия обладает крупнейшим ядерным потенциалом. Клишас также отметил, что у России есть доктрина, которая "определяет применение ядерного оружия". "При этом мы последовательно соблюдаем все соглашения о недопустимости испытаний ядерного оружия", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20230203/dsnv-1849550067.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, андрей клишас, совет федерации рф, политика, в мире, ядерная война