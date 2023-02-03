Рейтинг@Mail.ru
Клишас считает, что угроза ядерной войны отсутствует - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/yadernoy-1849639797.html
Клишас считает, что угроза ядерной войны отсутствует
Клишас считает, что угроза ядерной войны отсутствует - РИА Новости, 03.02.2023
Клишас считает, что угроза ядерной войны отсутствует
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не считает реальной угрозу ядерной войны, поскольку Россия... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:23
2023-02-03T19:23
россия
андрей клишас
совет федерации рф
политика
в мире
ядерная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205959_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90f4751fe15af1a4ba1759eb4e27542c.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не считает реальной угрозу ядерной войны, поскольку Россия обладает крупнейшим ядерным потенциалом. Клишас также отметил, что у России есть доктрина, которая "определяет применение ядерного оружия". "При этом мы последовательно соблюдаем все соглашения о недопустимости испытаний ядерного оружия", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20230203/dsnv-1849550067.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205959_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b411cb372058ddd7b8c2712719ea4987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей клишас, совет федерации рф, политика, в мире, ядерная война
Россия, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Политика, В мире, ядерная война
19:23 03.02.2023
 
Клишас считает, что угроза ядерной войны отсутствует

Председатель комитета Совфеда Клишас заявил, что не считает угрозу ядерной войны реальной

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Андрей Клишас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не считает реальной угрозу ядерной войны, поскольку Россия обладает крупнейшим ядерным потенциалом.
"Я вот такой непосредственной угрозы ядерной войны, честно говоря, не чувствую, потому что все прекрасно понимают, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным потенциалом", - сказал он в эфире радио "Sputnik".
Клишас также отметил, что у России есть доктрина, которая "определяет применение ядерного оружия".
"При этом мы последовательно соблюдаем все соглашения о недопустимости испытаний ядерного оружия", - заключил сенатор.
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 15:16
К 2026 году Россия не будет заинтересована в сохранении ДСНВ, считает Чижов
 
РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФПолитикаВ миреядерная война
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала