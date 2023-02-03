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В США предложили устроить России "большой взрыв"

В США предложили устроить России "большой взрыв" - РИА Новости, 03.02.2023

В США предложили устроить России "большой взрыв"

Бывший посол США в России Майкл Макфол выступил с нестандартными идеями в журнале Foreign Affairs. Для разгона он написал, что Россия не смогла добиться... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:00

2023-02-03T08:00

2023-02-03T08:14

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россия

сша

украина

майкл макфол

вооруженные силы украины

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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Бывший посол США в России Майкл Макфол выступил с нестандартными идеями в журнале Foreign Affairs. Для разгона он написал, что Россия не смогла добиться поставленных целей на Украине. Казалось бы, вот он, повод для радости. Но нет, "во вторых строках своего письма" Макфол начинает так безбожно гнать на руководство собственной страны, будто это оно не достигло никаких целей.Затягивание украинского конфликта, паникует он, предельно невыгодно для Запада. Да неужели, Майкл? А мы думали, вам там нравится двузначная инфляция, очереди за бесплатной едой, забастовки и многотысячные демонстрации. Ведь именно для этого Запад как не в себя отгружает оружие Незалежной.Но у Макфола есть свой план, как быстренько разгромить Россию. Если Украина не добьется решительной победы в этом году, волнуется он, то "Запад будут судить по тому, что произошло в последний год войны, а не в первый".Переведем на русский язык эту хитро сочиненную конструкцию. Чего на самом деле боится Макфол? Он боится, что Украина в этом году потерпит окончательное поражение и тогда действительно кое-кого будут судить. Только не абстрактный Запад, а тех представителей Демпартии, которые втащили США в этот абсолютно невыгодный, как выясняется, для страны конфликт.В 2024 году республиканцы костьми лягут, чтобы протолкнуть своего человека в Белый дом, и главным их козырем в предвыборной гонке станут как раз эпические фейлы, откаты и распилы демократов на территории Ukraine.Что же представляет собой план Макфола? Сам он называет его "теорией большого взрыва". Ничего нового в нем, собственно, нет, это все те же антироссийские санкции и поставки оружия на Украину. Только теперь предлагается не растягивать их во времени, а сделать все быстро и мощно.Отгрузить Киеву наступательное вооружение, чтобы ВСУ смогли побыстрее осуществить наступление на восток. Дать побольше "Пэтриотов", "Хаймарсов" и управляемых ракет, еще больше БМП и танков — особенно на фоне того, что отправка "Абрамсов" и подготовка экипажей займет многие месяцы, а Макфол волнуется, что это слишком долго.Также ВСУ нужно снабдить оперативно-тактическими ракетными комплексами ATACMS — они добивают до трехсот километров, так что из них отлично можно обстреливать Крым и российский тыл. Требуется поставить бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB — там дальность до 150 километров. Ну и конечно же, истребители плюс американские беспилотники Reaper и Grey Eagle. Украинские пилоты должны срочно начать осваивать F-16 — при любом исходе конфликта, считает экс-посол, украинцам пора пересаживаться на американские самолеты.Как видим, это полный арсенал не для обороны, а именно для наступления. Куда же будут наступать ВСУ? Дело в том, что истребители и танки не нужны для того, чтобы отвоевать земли Донбасса, это явный перебор. Все выглядит так, будто американский истеблишмент пытается натравить Киев на Россию. Но ведь тогда США явно становятся стороной конфликта. Чтобы этого избежать, Макфол предлагает под поставки вооружения взять с Зеленского письменное обещание не наносить удары по России. Этой бумажечкой Вашингтон попытается прикрыть свою агрессию.Поставки вооружений Макфол предлагает не растягивать во времени, а бахнуть все сразу — причем приурочить их к 24 февраля, годовщине начала СВО. Но этого мало. Одновременно Макфол предлагает США назначить Россию "спонсором терроризма". Это нужно для экономической и финансовой блокады Российской Федерации.Блокирующие санкции предлагается ввести против всех предприятий с государственным участием, включая "Росатом", и всех главных банков, включая Газпромбанк. Под исключение подпадет только экспорт продовольствия и удобрений. Ну кто бы сомневался!Страны "Большой семерки" должны снизить нефтяной потолок цен с 60 до 30 долларов за баррель, а также активнее прессовать свои компании, которые отчаянно цепляются за российский рынок. Банки, перевозчиков и страховщиков, пытающихся обойти ценовой потолок, предлагается заморить штрафами. И еще сделать все, чтобы не допустить российских производителей к критически важным технологиям.Триста миллиардов украденных у нас долларов нужно срочно передать Украине на "восстановление". Правда, представителей минфинов в США и Европе пока нервирует такая возможность. Однако "государственные резервы совершенно легально захватывали и раньше — в Ираке и Афганистане", подбадривает нервных финансистов Макфол. Он еще Ливию позабыл — там тоже очень удачно американцы "легально захватили" миллиарды долларов под предлогом, что все пойдет на восстановление страны.Кража российских резервов, полагает экс-посол, будет полезна и тем, что пошлет "сдерживающий сигнал" Китаю. Ведь у КНР в американский долг вложен почти триллион долларов.Ну и наконец, санкции против российского народа. Бывший американский посол предлагает бить по площадям — ввести санкции против всех "олигархов, которые еще не попали под санкции", всех топ-менеджеров и членов советов директоров всех госкорпораций, всех "пропагандистов, защищающих войну", и всех участников СВО, а также всех членов их семей. Чего мелочиться, в самом деле?По мере сочинения Макфол впадает в такой раж, что хочет санкционировать целые категории граждан — всех членов "Единой России", к примеру, потом всех правительственных чиновников, всех военных "и так далее". Мне лично больше всего нравится это "и так далее".Вассалы Вашингтона должны обмениваться списками приговоренных. "Если русский попал под санкции в одной стране, он должен немедленно появиться в санкционном списке всех стран, соблюдающих этот режим"."На всех граждан России нужно распространить полный запрет на путешествия в демократические страны, — продолжает Макфол. — Однако это может оттолкнуть тех русских, кто не поддерживает СВО. Поэтому есть другая опция. Каждый русский, желающий поехать в демократическую страну, должен будет — сверх стоимости визы — заплатить налог "на восстановление Украины". Если они не захотят платить, боясь, что это истолкуют как поддержку Украины, пускай отдыхают не в Барселоне, а в Минске". Об антироссийских санкциях нужно тоже объявить 24 февраля.Хорошо видно, что экс-посол всегда был страшно далек от российского народа. Весь его срок с 2012 по 2014 год к нему ходили на поклон представители московской тусовочки, которые вешали ему на уши лапшу про то, как они тут все порешают, да все будет в шоколаде, дайте еще денежку. Вот на этих людей угроза, что их не пустят в "демократическую страну", подействовала бы и впрямь страшным образом. Там мать родную продадут за шенгенскую визу.Уехав из России, эта тусовочка, кстати, по-прежнему окучивает экс-посла. Поэтому Макфол назойливо требует от руководства создать условия "хорошим русским" за границей, обеспечить их рабочими визами и "возможностью монетизации". Видно, не очень хорошо с монетизацией-то.В американском политическом деятеле поражает не мелочная озлобленность против русских — нам не привыкать. Поражает его жестокость по отношению к соотечественникам. Втравливать свою страну в военный конфликт с ядерной сверхдержавой, ставить под удар миллионы американцев, а от их обоснованных страхов отмахиваться голословным утверждением "ядерный удар России по США или странам НАТО не рассматривается, так как приведет к взаимному уничтожению" — это, вообще, что?Откровенно разжигать мировую войну, как это делает Макфол, вроде бы неприлично даже по меркам США. На такие истерики с ужасом и отвращением смотрят во всем мире. Зачем тогда так себя вести, да еще и неуклюже грозить Китаю — типа, вы следующие на очереди?Но тут в дело вступает не расчет, а банальный страх. Главная фобия американцев — это потерпеть поражение на глазах у всего мира. Именно она толкает их на обострение и затягивает в ловушки. Инстинкт политического животного подсказывает Макфолу, что очередной проигрыш Вашингтона не за горами. Естественно, он весь на нервах, не судите строго бедолагу.

https://ria.ru/20230130/posol-1848531653.html

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https://ria.ru/20230130/ssha-1848507056.html

https://ria.ru/20221207/russkie-1836853880.html

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авторы, россия, сша, украина, майкл макфол, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"