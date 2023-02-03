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Свыше 5 млрд рублей выделили в МО на выплаты при рождении первого ребенка - РИА Новости, 03.02.2023
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Новости Подмосковья
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Свыше 5 млрд рублей выделили в МО на выплаты при рождении первого ребенка
Свыше 5 млрд рублей выделили в МО на выплаты при рождении первого ребенка - РИА Новости, 03.02.2023
Свыше 5 млрд рублей выделили в МО на выплаты при рождении первого ребенка
В 2022 году Подмосковье направило более 5,1 миллиарда рублей на выплаты семьям, родившим или усыновившим первого ребенка. Средства выделили из федерального... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:06
2023-02-03T19:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В 2022 году Подмосковье направило более 5,1 миллиарда рублей на выплаты семьям, родившим или усыновившим первого ребенка. Средства выделили из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщил телеканал "360".За год в регионе такие выплаты получили 41,8 тысячи семей. При этом 18,7 тысячи семей обратились за ежемесячным пособием впервые.Она добавила, что 8,3 тысячи семей региона воспользовались материнским капиталом, а 309,3 тысячи получили средства на обеспечение полноценным питанием беременных, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.Родители также могли получить на выбор подарочный набор или выплату в размере 20 тысяч рублей на покупку необходимых вещей для новорожденного. Деньги в 2022 году предпочли 62,5 тысячи семей, а вещи – 3,18 тысячи родителей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:06 03.02.2023
 

Свыше 5 млрд рублей выделили в МО на выплаты при рождении первого ребенка

© РИА Новости / Илья ПиталевЖенщина с младенцем в родильном доме
Женщина с младенцем в родильном доме - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В 2022 году Подмосковье направило более 5,1 миллиарда рублей на выплаты семьям, родившим или усыновившим первого ребенка. Средства выделили из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщил телеканал "360".
За год в регионе такие выплаты получили 41,8 тысячи семей. При этом 18,7 тысячи семей обратились за ежемесячным пособием впервые.
"В целом расходы на реализацию национального проекта „Демография“ в 2022 году достигли 16,9 миллиарда рублей, в том числе 5,6 миллиарда рублей – средства федерального бюджета. Исполнение составило 99%", – рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.
Она добавила, что 8,3 тысячи семей региона воспользовались материнским капиталом, а 309,3 тысячи получили средства на обеспечение полноценным питанием беременных, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.
Родители также могли получить на выбор подарочный набор или выплату в размере 20 тысяч рублей на покупку необходимых вещей для новорожденного. Деньги в 2022 году предпочли 62,5 тысячи семей, а вещи – 3,18 тысячи родителей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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