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Свыше 5 млрд рублей выделили в МО на выплаты при рождении первого ребенка

Свыше 5 млрд рублей выделили в МО на выплаты при рождении первого ребенка - РИА Новости, 03.02.2023

Свыше 5 млрд рублей выделили в МО на выплаты при рождении первого ребенка

В 2022 году Подмосковье направило более 5,1 миллиарда рублей на выплаты семьям, родившим или усыновившим первого ребенка. Средства выделили из федерального... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:06

2023-02-03T19:06

2023-02-03T19:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В 2022 году Подмосковье направило более 5,1 миллиарда рублей на выплаты семьям, родившим или усыновившим первого ребенка. Средства выделили из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщил телеканал "360".За год в регионе такие выплаты получили 41,8 тысячи семей. При этом 18,7 тысячи семей обратились за ежемесячным пособием впервые.Она добавила, что 8,3 тысячи семей региона воспользовались материнским капиталом, а 309,3 тысячи получили средства на обеспечение полноценным питанием беременных, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.Родители также могли получить на выбор подарочный набор или выплату в размере 20 тысяч рублей на покупку необходимых вещей для новорожденного. Деньги в 2022 году предпочли 62,5 тысячи семей, а вещи – 3,18 тысячи родителей.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)