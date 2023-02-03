https://ria.ru/20230203/ukraina-1849511360.html

В Раде заявили, что соглашение с Россией приведет к гражданской войне

В Раде заявили, что соглашение с Россией приведет к гражданской войне - РИА Новости, 03.02.2023

В Раде заявили, что соглашение с Россией приведет к гражданской войне

Депутат Верховной рады Александр Дубинский (вне фракций) заявил, что на Украине есть люди, которые согласны на все, чтобы вернуться к мирной жизни, однако... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T13:56

2023-02-03T13:56

2023-02-03T13:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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александр дубинский

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский (вне фракций) заявил, что на Украине есть люди, которые согласны на все, чтобы вернуться к мирной жизни, однако существует значительная часть людей, которые против любых уступок и соглашений с РФ, может начаться "гражданская война". Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на немецких политиков писала, что глава ЦРУ Уильям Бернс в середине января предложил Киеву и Москве план "мирного урегулирования" для завершения конфликта. Предложения, по данным издания, подразумевали передачу России "около 20% территории Украины", что может быть примерно равно территории Донбасса. По сообщению газеты, которая ссылается на "влиятельных внешнеполитических немецких деятелей", в РФ и на Украине такое предложение отвергли. Как позднее сообщило американское издание Newsweek, Белый дом и ЦРУ опровергли сообщения. А Кремле позже назвали такие утверждения уткой. Как заявил Дубинский в своем YouTube-канале, "любое подписание... договора (с РФ - ред.) может привести к гражданской войне на территории Украины". Существует значительная часть людей, которые "против уступок" РФ, однако есть и часть тех, кто "согласен на все, чтобы вернуться к мирной жизни", пояснил депутат. "Две части общества в одной стране, конфликт уже не просто идеологический, этот конфликт уже будет замешан на крови. И несогласие одной части общества с другой по поводу мирного плана может привести к катастрофическим последствиям, к гражданской войне", - добавил Дубинский. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости заявил, что тезис о том, что Россия отказывается от переговоров по Украине - ложь, Москва продолжит опровергать этот и другие фейки. По его словам, никто не пытается убедить Киев в необходимости вернуться к переговорам с Москвой. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230202/podderzhka-1849136288.html

https://ria.ru/20230201/putin-1848870085.html

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848961306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, александр дубинский, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр