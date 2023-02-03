https://ria.ru/20230203/tuadera-1849419346.html

Президент ЦАР планирует лично приехать на саммит Россия-Африка

Президент ЦАР планирует лично приехать на саммит Россия-Африка - РИА Новости, 03.02.2023

Президент ЦАР планирует лично приехать на саммит Россия-Африка

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера планирует лично приехать на саммит Россия-Африка в Санкт-Петербург в июле, в случае форс-мажора ЦАР будет представлять... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:34

2023-02-03T08:34

2023-02-03T08:35

в мире

цар

фостен-арканж туадера

россия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера планирует лично приехать на саммит Россия-Африка в Санкт-Петербург в июле, в случае форс-мажора ЦАР будет представлять премьер-министр Феликс Молуа, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Александр Бикантов."ЦАР настроена на участие во втором саммите Россия-Африка. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера планирует лично возглавить делегацию. В случае форс-мажора Банги будет представлять премьер-министр Феликс Молуа", - сказал посол.

https://ria.ru/20230203/investitsii-1849418459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, цар, фостен-арканж туадера, россия