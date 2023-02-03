https://ria.ru/20230203/tuadera-1849419346.html
Президент ЦАР планирует лично приехать на саммит Россия-Африка
Президент ЦАР планирует лично приехать на саммит Россия-Африка - РИА Новости, 03.02.2023
Президент ЦАР планирует лично приехать на саммит Россия-Африка
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера планирует лично приехать на саммит Россия-Африка в Санкт-Петербург в июле, в случае форс-мажора ЦАР будет представлять... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:34
2023-02-03T08:34
2023-02-03T08:35
в мире
цар
фостен-арканж туадера
россия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера планирует лично приехать на саммит Россия-Африка в Санкт-Петербург в июле, в случае форс-мажора ЦАР будет представлять премьер-министр Феликс Молуа, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Александр Бикантов."ЦАР настроена на участие во втором саммите Россия-Африка. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера планирует лично возглавить делегацию. В случае форс-мажора Банги будет представлять премьер-министр Феликс Молуа", - сказал посол.
https://ria.ru/20230203/investitsii-1849418459.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, фостен-арканж туадера, россия
В мире, ЦАР, Фостен-Арканж Туадера, Россия
08:34 03.02.2023 (обновлено: 08:35 03.02.2023)
Президент ЦАР планирует лично приехать на саммит Россия-Африка
Посол России Бикантов: Туадера планирует лично приехать на саммит Россия-Африка