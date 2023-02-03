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Президент ЦАР планирует лично приехать на саммит Россия-Африка - РИА Новости, 03.02.2023
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Президент ЦАР планирует лично приехать на саммит Россия-Африка
Президент ЦАР планирует лично приехать на саммит Россия-Африка - РИА Новости, 03.02.2023
Президент ЦАР планирует лично приехать на саммит Россия-Африка
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера планирует лично приехать на саммит Россия-Африка в Санкт-Петербург в июле, в случае форс-мажора ЦАР будет представлять... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:34
2023-02-03T08:35
в мире
цар
фостен-арканж туадера
россия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера планирует лично приехать на саммит Россия-Африка в Санкт-Петербург в июле, в случае форс-мажора ЦАР будет представлять премьер-министр Феликс Молуа, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Александр Бикантов."ЦАР настроена на участие во втором саммите Россия-Африка. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера планирует лично возглавить делегацию. В случае форс-мажора Банги будет представлять премьер-министр Феликс Молуа", - сказал посол.
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в мире, цар, фостен-арканж туадера, россия
В мире, ЦАР, Фостен-Арканж Туадера, Россия
08:34 03.02.2023 (обновлено: 08:35 03.02.2023)
 
Президент ЦАР планирует лично приехать на саммит Россия-Африка

Посол России Бикантов: Туадера планирует лично приехать на саммит Россия-Африка

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера планирует лично приехать на саммит Россия-Африка в Санкт-Петербург в июле, в случае форс-мажора ЦАР будет представлять премьер-министр Феликс Молуа, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Александр Бикантов.
"ЦАР настроена на участие во втором саммите Россия-Африка. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера планирует лично возглавить делегацию. В случае форс-мажора Банги будет представлять премьер-министр Феликс Молуа", - сказал посол.
Переход через реку Мбому в Бангасу, Центральноафриканская Республика - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
08:24
Посол Бикантов рассказал об интересе ЦАР к российским инвестициям
 
В миреЦАРФостен-Арканж ТуадераРоссия
 
 
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