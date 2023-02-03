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Вывод военных Франции из ЦАР не повлиял на безопасность, заявил посол - РИА Новости, 03.02.2023
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Вывод военных Франции из ЦАР не повлиял на безопасность, заявил посол
Вывод военных Франции из ЦАР не повлиял на безопасность, заявил посол - РИА Новости, 03.02.2023
Вывод военных Франции из ЦАР не повлиял на безопасность, заявил посол
Вывод французского контингента из ЦАР не сказался на обстановке в стране, поскольку армия ЦАР при поддержке российских инструкторов не допускает боевиков на... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:21
2023-02-03T08:21
в мире
цар
банги
париж
александр бикантов
симплис саранджи (председатель парламента центральноафриканской республики )
оон
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вывод французского контингента из ЦАР не сказался на обстановке в стране, поскольку армия ЦАР при поддержке российских инструкторов не допускает боевиков на территорию страны из-за рубежа, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. В декабре минобороны Франции сообщило, что последние 130 французских военных, находившихся в Центральноафриканской Республике, покинули страну. "Что касается вопроса о влиянии на обстановку в стране, в комментариях экспертов мы не сталкивались с оценками, что прекращение долголетнего французского военного присутствия в ЦАР каким-либо образом отразилось на ситуации в сфере безопасности", - заявил посол. "Ситуация в этой области меняется независимо от французов благодаря тому, что правительственная армия ЦАР при поддержке российских инструкторов успешно проводит операции по недопущению инфильтрации боевиков незаконных вооружённых формирований на территорию страны из-за рубежа с целью захвата населённых пунктов, нападений на органы власти, военнослужащих, полицейских и жандармов", - подчеркнул Бикантов. Российские инструкторы в ЦАР занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета. Ранее председатель парламента Центральноафриканской Республики Симплис Саранджи заявил РИА Новости, что ЦАР не выгоняла французских военных со своей территории, Париж самостоятельно принял решение о выводе контингента. Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР. Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев. Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.
https://ria.ru/20230203/tsar-1849413638.html
https://ria.ru/20230121/tsar-1846443808.html
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в мире, цар, банги, париж, александр бикантов, симплис саранджи (председатель парламента центральноафриканской республики ), оон
В мире, ЦАР, Банги, Париж, Александр Бикантов, Симплис Саранджи (председатель парламента Центральноафриканской Республики ), ООН
08:21 03.02.2023
 
Вывод военных Франции из ЦАР не повлиял на безопасность, заявил посол

Посол Бикантов: армия ЦАР при поддержке российских инструкторов обеспечила безопасность

© AP Photo / Jerome DelayВоенные на базе в Бамбари, ЦАР
Военные на базе в Бамбари, ЦАР - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Военные на базе в Бамбари, ЦАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Вывод французского контингента из ЦАР не сказался на обстановке в стране, поскольку армия ЦАР при поддержке российских инструкторов не допускает боевиков на территорию страны из-за рубежа, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
В декабре минобороны Франции сообщило, что последние 130 французских военных, находившихся в Центральноафриканской Республике, покинули страну.
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"Что касается вопроса о влиянии на обстановку в стране, в комментариях экспертов мы не сталкивались с оценками, что прекращение долголетнего французского военного присутствия в ЦАР каким-либо образом отразилось на ситуации в сфере безопасности", - заявил посол.
"Ситуация в этой области меняется независимо от французов благодаря тому, что правительственная армия ЦАР при поддержке российских инструкторов успешно проводит операции по недопущению инфильтрации боевиков незаконных вооружённых формирований на территорию страны из-за рубежа с целью захвата населённых пунктов, нападений на органы власти, военнослужащих, полицейских и жандармов", - подчеркнул Бикантов.
Российские инструкторы в ЦАР занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета.
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Ранее председатель парламента Центральноафриканской Республики Симплис Саранджи заявил РИА Новости, что ЦАР не выгоняла французских военных со своей территории, Париж самостоятельно принял решение о выводе контингента.
Париж в 2021 году решил приостановить военное сотрудничество с Банги, поскольку посчитал, что она участвует в антифранцузской кампании, которую якобы проводит Россия. Французский контингент в рамках миссии MISLOG-B отвечал за материально-техническое обеспечение базы в столице страны Банги, которой пользуются члены учебной миссии Евросоюза и Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.
Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.
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