https://ria.ru/20230203/tsar-1849413638.html

ЦАР подала заявку в ООН на увеличение числа военных инструкторов из России

ЦАР подала заявку в ООН на увеличение числа военных инструкторов из России - РИА Новости, 03.02.2023

ЦАР подала заявку в ООН на увеличение числа военных инструкторов из России

Правительство ЦАР направило заявку в Совбез ООН для увеличения числа военных инструкторов из России, сообщил в интервью РИА Новости посол в Банги Александр... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T07:18

2023-02-03T07:18

2023-02-03T08:51

цар

александр бикантов

андрей кемарский (директор департамента африки мид россии)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Правительство ЦАР направило заявку в Совбез ООН для увеличения числа военных инструкторов из России, сообщил в интервью РИА Новости посол в Банги Александр Бикантов.Ранее Бикантов говорил РИА Новости, что общее число российских инструкторов в этой стране, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся там с уведомления Совбеза ООН и санкционного комитета, составляет 1135 человек.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок подписали в феврале 2018 года мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране.Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза, 95% территории страны находится под контролем властей, но кое-где еще оказывается сопротивление.

https://ria.ru/20230203/tsar-1849409726.html

цар

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цар, александр бикантов, андрей кемарский (директор департамента африки мид россии)