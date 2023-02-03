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ЦАР подала заявку в ООН на увеличение числа военных инструкторов из России - РИА Новости, 03.02.2023
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ЦАР подала заявку в ООН на увеличение числа военных инструкторов из России
ЦАР подала заявку в ООН на увеличение числа военных инструкторов из России - РИА Новости, 03.02.2023
ЦАР подала заявку в ООН на увеличение числа военных инструкторов из России
Правительство ЦАР направило заявку в Совбез ООН для увеличения числа военных инструкторов из России, сообщил в интервью РИА Новости посол в Банги Александр... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T07:18
2023-02-03T08:51
цар
александр бикантов
андрей кемарский (директор департамента африки мид россии)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Правительство ЦАР направило заявку в Совбез ООН для увеличения числа военных инструкторов из России, сообщил в интервью РИА Новости посол в Банги Александр Бикантов.Ранее Бикантов говорил РИА Новости, что общее число российских инструкторов в этой стране, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся там с уведомления Совбеза ООН и санкционного комитета, составляет 1135 человек.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок подписали в феврале 2018 года мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране.Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза, 95% территории страны находится под контролем властей, но кое-где еще оказывается сопротивление.
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цар, александр бикантов, андрей кемарский (директор департамента африки мид россии)
ЦАР, Александр Бикантов, Андрей Кемарский (директор департамента Африки МИД России)
07:18 03.02.2023 (обновлено: 08:51 03.02.2023)
 
ЦАР подала заявку в ООН на увеличение числа военных инструкторов из России

Посол Бикантов: ЦАР подала заявку в ООН на увеличение числа военных инструкторов из России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкРоссийский инструктор
Российский инструктор - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российский инструктор. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Правительство ЦАР направило заявку в Совбез ООН для увеличения числа военных инструкторов из России, сообщил в интервью РИА Новости посол в Банги Александр Бикантов.

"Сегодня в ЦАР находятся 1890 российских инструкторов. Правительство заинтересовано в увеличении их количества", — уточнил дипломат.

Ранее Бикантов говорил РИА Новости, что общее число российских инструкторов в этой стране, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся там с уведомления Совбеза ООН и санкционного комитета, составляет 1135 человек.
Власти ЦАР и представители вооруженных группировок подписали в феврале 2018 года мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране.
Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза, 95% территории страны находится под контролем властей, но кое-где еще оказывается сопротивление.
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ЦАРАлександр БикантовАндрей Кемарский (директор департамента Африки МИД России)
 
 
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