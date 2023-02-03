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Посол в ЦАР сообщил о мерах для расследования гибели журналистов из России - РИА Новости, 03.02.2023
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Посол в ЦАР сообщил о мерах для расследования гибели журналистов из России
Посол в ЦАР сообщил о мерах для расследования гибели журналистов из России - РИА Новости, 03.02.2023
Посол в ЦАР сообщил о мерах для расследования гибели журналистов из России
Власти ЦАР заверили, что принимают все доступные меры для расследования гибели российских журналистов, несмотря на сложности в регионе, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T05:46
2023-02-03T06:00
цар
александр бикантов
александр расторгуев
орхан джемаль
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Власти ЦАР заверили, что принимают все доступные меры для расследования гибели российских журналистов, несмотря на сложности в регионе, сообщил в интервью РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов.Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Ранее Бикантов сообщил в интервью РИА Новости, что, по предварительной версии, три российских журналиста были убиты боевиками из незаконного вооруженного формирования 3R.Комментируя расследование, Бикантов рассказал, что следствие по делу о гибели журналистов остается одним из приоритетов в диалоге с официальными властями ЦАР."Со своей стороны, регулярно обозначаем данный вопрос в беседах с официальными лицами на соответствующем уровне. Недавно я провел встречу с генеральным прокурором ЦАР Фламмарионом Гобе и передал ему вновь полученный запрос Следственного комитета Российской Федерации о правовой помощи", - уточнил посол."Как нас заверили партнеры, с их стороны принимаются все доступные меры, чтобы продвинуться в следствии, несмотря на объективные сложности. В регионе, где произошло убийство россиян, неоднократно имели место вспышки активности вооруженных группировок и происходили внутренние миграционные процессы... В целом, центральноафриканская сторона демонстрирует умеренный оптимизм по делу следствия", - заключил посол.
https://ria.ru/20221216/rassledovanie-1839262927.html
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цар, александр бикантов, александр расторгуев, орхан джемаль
ЦАР, Александр Бикантов, Александр Расторгуев, Орхан Джемаль
05:46 03.02.2023 (обновлено: 06:00 03.02.2023)
 
Посол в ЦАР сообщил о мерах для расследования гибели журналистов из России

Посол Бикантов: власти ЦАР принимают меры для расследования гибели журналистов из России

© AP Photo / Adrienne SurprenantМиротворцы ООН патрулируют город Бангасу, ЦАР
Миротворцы ООН патрулируют город Бангасу, ЦАР - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Миротворцы ООН патрулируют город Бангасу, ЦАР. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Власти ЦАР заверили, что принимают все доступные меры для расследования гибели российских журналистов, несмотря на сложности в регионе, сообщил в интервью РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов.
Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Ранее Бикантов сообщил в интервью РИА Новости, что, по предварительной версии, три российских журналиста были убиты боевиками из незаконного вооруженного формирования 3R.
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Комментируя расследование, Бикантов рассказал, что следствие по делу о гибели журналистов остается одним из приоритетов в диалоге с официальными властями ЦАР.
"Со своей стороны, регулярно обозначаем данный вопрос в беседах с официальными лицами на соответствующем уровне. Недавно я провел встречу с генеральным прокурором ЦАР Фламмарионом Гобе и передал ему вновь полученный запрос Следственного комитета Российской Федерации о правовой помощи", - уточнил посол.
"Как нас заверили партнеры, с их стороны принимаются все доступные меры, чтобы продвинуться в следствии, несмотря на объективные сложности. В регионе, где произошло убийство россиян, неоднократно имели место вспышки активности вооруженных группировок и происходили внутренние миграционные процессы... В целом, центральноафриканская сторона демонстрирует умеренный оптимизм по делу следствия", - заключил посол.
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