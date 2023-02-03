https://ria.ru/20230203/tsar-1849411305.html

Посол в ЦАР сообщил о мерах для расследования гибели журналистов из России

Посол в ЦАР сообщил о мерах для расследования гибели журналистов из России - РИА Новости, 03.02.2023

Посол в ЦАР сообщил о мерах для расследования гибели журналистов из России

Власти ЦАР заверили, что принимают все доступные меры для расследования гибели российских журналистов, несмотря на сложности в регионе, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T05:46

2023-02-03T05:46

2023-02-03T06:00

цар

александр бикантов

александр расторгуев

орхан джемаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807135271_0:81:2711:1606_1920x0_80_0_0_4915115098354dc399a50de6d4311a40.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Власти ЦАР заверили, что принимают все доступные меры для расследования гибели российских журналистов, несмотря на сложности в регионе, сообщил в интервью РИА Новости посол России в этой стране Александр Бикантов.Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. СК РФ расследует уголовное дело по статье "Убийство". Ранее Бикантов сообщил в интервью РИА Новости, что, по предварительной версии, три российских журналиста были убиты боевиками из незаконного вооруженного формирования 3R.Комментируя расследование, Бикантов рассказал, что следствие по делу о гибели журналистов остается одним из приоритетов в диалоге с официальными властями ЦАР."Со своей стороны, регулярно обозначаем данный вопрос в беседах с официальными лицами на соответствующем уровне. Недавно я провел встречу с генеральным прокурором ЦАР Фламмарионом Гобе и передал ему вновь полученный запрос Следственного комитета Российской Федерации о правовой помощи", - уточнил посол."Как нас заверили партнеры, с их стороны принимаются все доступные меры, чтобы продвинуться в следствии, несмотря на объективные сложности. В регионе, где произошло убийство россиян, неоднократно имели место вспышки активности вооруженных группировок и происходили внутренние миграционные процессы... В целом, центральноафриканская сторона демонстрирует умеренный оптимизм по делу следствия", - заключил посол.

https://ria.ru/20221216/rassledovanie-1839262927.html

https://ria.ru/20221023/tsar-1826011880.html

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цар, александр бикантов, александр расторгуев, орхан джемаль