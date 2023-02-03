https://ria.ru/20230203/tsar-1849409726.html

Армия ЦАР с помощью России разгромила боевиков, сообщил посол

Армия ЦАР с помощью России разгромила боевиков, сообщил посол - РИА Новости, 03.02.2023

Армия ЦАР с помощью России разгромила боевиков, сообщил посол

Армия ЦАР при поддержке российских инструкторов разгромила большую часть незаконных вооруженных формирований в стране, сообщил РИА Новости посол России в Банги... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T04:45

2023-02-03T04:45

2023-02-03T04:52

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цар

россия

александр бикантов

феликс молуа

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Армия ЦАР при поддержке российских инструкторов разгромила большую часть незаконных вооруженных формирований в стране, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов.Власти ЦАР, отметил он, высоко оценивают работу российских инструкторов в сфере подготовки местных военных, полицейских и сотрудников жандармерии, а также консультации в борьбе с незаконными вооруженными формированиями."В общественном мнении существует консенсус, что Россия сумела предотвратить насильственное свержение власти в ЦАР и, как следствие, новый виток гражданской войны... Недавно в личной беседе со мной премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил: "Настоящие друзья познаются в беде", имея в виду нашу страну", - заметил посол.Ранее Александр Бикантов говорил РИА Новости, что общее число российских инструкторов в этой стране, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся там с уведомления Совбеза ООН и санкционного комитета, составляет 1135 человек.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок подписали в феврале 2018 года мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране.Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза, 95 процентов территории страны находится под контролем властей, но кое-где еще оказывается сопротивление.

https://ria.ru/20230121/tsar-1846443808.html

https://ria.ru/20221023/tsar-1826005774.html

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в мире, цар, россия, александр бикантов, феликс молуа