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Армия ЦАР с помощью России разгромила боевиков, сообщил посол - РИА Новости, 03.02.2023
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Армия ЦАР с помощью России разгромила боевиков, сообщил посол
Армия ЦАР с помощью России разгромила боевиков, сообщил посол - РИА Новости, 03.02.2023
Армия ЦАР с помощью России разгромила боевиков, сообщил посол
Армия ЦАР при поддержке российских инструкторов разгромила большую часть незаконных вооруженных формирований в стране, сообщил РИА Новости посол России в Банги... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T04:45
2023-02-03T04:52
в мире
цар
россия
александр бикантов
феликс молуа
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Армия ЦАР при поддержке российских инструкторов разгромила большую часть незаконных вооруженных формирований в стране, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов.Власти ЦАР, отметил он, высоко оценивают работу российских инструкторов в сфере подготовки местных военных, полицейских и сотрудников жандармерии, а также консультации в борьбе с незаконными вооруженными формированиями."В общественном мнении существует консенсус, что Россия сумела предотвратить насильственное свержение власти в ЦАР и, как следствие, новый виток гражданской войны... Недавно в личной беседе со мной премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил: "Настоящие друзья познаются в беде", имея в виду нашу страну", - заметил посол.Ранее Александр Бикантов говорил РИА Новости, что общее число российских инструкторов в этой стране, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся там с уведомления Совбеза ООН и санкционного комитета, составляет 1135 человек.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок подписали в феврале 2018 года мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране.Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза, 95 процентов территории страны находится под контролем властей, но кое-где еще оказывается сопротивление.
https://ria.ru/20230121/tsar-1846443808.html
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в мире, цар, россия, александр бикантов, феликс молуа
В мире, ЦАР, Россия, Александр Бикантов, Феликс Молуа
04:45 03.02.2023 (обновлено: 04:52 03.02.2023)
 
Армия ЦАР с помощью России разгромила боевиков, сообщил посол

Посол Бикантов: армия ЦАР с помощью инструкторов из России разгромила большую часть банд

© AP Photo / Jerome DelayВоенные на базе в ЦАР
Военные на базе в ЦАР - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Военные на базе в ЦАР. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Армия ЦАР при поддержке российских инструкторов разгромила большую часть незаконных вооруженных формирований в стране, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов.
"Что касается незаконных вооруженных формирований, то в результате успешных оборонительных действий армии ЦАР при поддержке российских инструкторов большая часть бандформирований разгромлена и по сути превратилась в мелкие криминальные группки, промышляющие грабежом и насилием. Их вожаки пребывают за рубежом", - рассказал посол.
Власти ЦАР, отметил он, высоко оценивают работу российских инструкторов в сфере подготовки местных военных, полицейских и сотрудников жандармерии, а также консультации в борьбе с незаконными вооруженными формированиями.
"В общественном мнении существует консенсус, что Россия сумела предотвратить насильственное свержение власти в ЦАР и, как следствие, новый виток гражданской войны... Недавно в личной беседе со мной премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил: "Настоящие друзья познаются в беде", имея в виду нашу страну", - заметил посол.
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Ранее Александр Бикантов говорил РИА Новости, что общее число российских инструкторов в этой стране, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся там с уведомления Совбеза ООН и санкционного комитета, составляет 1135 человек.
Власти ЦАР и представители вооруженных группировок подписали в феврале 2018 года мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране.
Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза, 95 процентов территории страны находится под контролем властей, но кое-где еще оказывается сопротивление.
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В миреЦАРРоссияАлександр БикантовФеликс Молуа
 
 
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