04:45 03.02.2023 (обновлено: 04:52 03.02.2023)
Армия ЦАР с помощью России разгромила боевиков, сообщил посол
Посол Бикантов: армия ЦАР с помощью инструкторов из России разгромила большую часть банд
© AP Photo / Jerome DelayВоенные на базе в ЦАР
© AP Photo / Jerome Delay
Военные на базе в ЦАР. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Армия ЦАР при поддержке российских инструкторов разгромила большую часть незаконных вооруженных формирований в стране, сообщил РИА Новости посол России в Банги Александр Бикантов.
"Что касается незаконных вооруженных формирований, то в результате успешных оборонительных действий армии ЦАР при поддержке российских инструкторов большая часть бандформирований разгромлена и по сути превратилась в мелкие криминальные группки, промышляющие грабежом и насилием. Их вожаки пребывают за рубежом", - рассказал посол.
Власти ЦАР, отметил он, высоко оценивают работу российских инструкторов в сфере подготовки местных военных, полицейских и сотрудников жандармерии, а также консультации в борьбе с незаконными вооруженными формированиями.
"В общественном мнении существует консенсус, что Россия сумела предотвратить насильственное свержение власти в ЦАР и, как следствие, новый виток гражданской войны... Недавно в личной беседе со мной премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил: "Настоящие друзья познаются в беде", имея в виду нашу страну", - заметил посол.
Ранее Александр Бикантов говорил РИА Новости, что общее число российских инструкторов в этой стране, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся там с уведомления Совбеза ООН и санкционного комитета, составляет 1135 человек.
Власти ЦАР и представители вооруженных группировок подписали в феврале 2018 года мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране.
Как сообщал в феврале 2022 года в интервью РИА Новости посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза, 95 процентов территории страны находится под контролем властей, но кое-где еще оказывается сопротивление.
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