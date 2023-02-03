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Более половины россиян ощущают тревожное настроение, показал опрос - РИА Новости, 03.02.2023
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Более половины россиян ощущают тревожное настроение, показал опрос
Более половины россиян ощущают тревожное настроение, показал опрос - РИА Новости, 03.02.2023
Более половины россиян ощущают тревожное настроение, показал опрос
Уровень тревожного настроения россиян составил 53%, спокойствие ощущают 41%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:20
2023-02-03T10:20
общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил 53%, спокойствие ощущают 41%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". Половина россиян (53%) ответили, что сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает тревожное настроение, неделей ранее этот показатель составлял 50%. Спокойное настроение преобладает у окружения 41% россиян, неделей ранее так отвечали 45% граждан. Затруднились с ответом 6% респондентов. Опрос "ФОМнибус" проводился 27-29 января в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
10:20 03.02.2023
 
Более половины россиян ощущают тревожное настроение, показал опрос

ФОМ: уровень тревожного настроения россиян составил 53 процента

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил 53%, спокойствие ощущают 41%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".
Половина россиян (53%) ответили, что сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает тревожное настроение, неделей ранее этот показатель составлял 50%.
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Затруднились с ответом 6% респондентов.
Опрос "ФОМнибус" проводился 27-29 января в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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