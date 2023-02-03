https://ria.ru/20230203/trevoga-1849436471.html

Более половины россиян ощущают тревожное настроение, показал опрос

Более половины россиян ощущают тревожное настроение, показал опрос - РИА Новости, 03.02.2023

Более половины россиян ощущают тревожное настроение, показал опрос

Уровень тревожного настроения россиян составил 53%, спокойствие ощущают 41%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:20

2023-02-03T10:20

2023-02-03T10:20

общество

россия

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил 53%, спокойствие ощущают 41%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". Половина россиян (53%) ответили, что сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает тревожное настроение, неделей ранее этот показатель составлял 50%. Спокойное настроение преобладает у окружения 41% россиян, неделей ранее так отвечали 45% граждан. Затруднились с ответом 6% респондентов. Опрос "ФОМнибус" проводился 27-29 января в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230202/zanyatost-1849128280.html

https://ria.ru/20230130/planirovanie-1848296118.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, фонд "общественное мнение"