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Более половины россиян ощущают тревожное настроение, показал опрос
Более половины россиян ощущают тревожное настроение, показал опрос - РИА Новости, 03.02.2023
Более половины россиян ощущают тревожное настроение, показал опрос
Уровень тревожного настроения россиян составил 53%, спокойствие ощущают 41%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:20
2023-02-03T10:20
2023-02-03T10:20
общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Уровень тревожного настроения россиян составил 53%, спокойствие ощущают 41%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". Половина россиян (53%) ответили, что сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых преобладает тревожное настроение, неделей ранее этот показатель составлял 50%. Спокойное настроение преобладает у окружения 41% россиян, неделей ранее так отвечали 45% граждан. Затруднились с ответом 6% респондентов. Опрос "ФОМнибус" проводился 27-29 января в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230202/zanyatost-1849128280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Более половины россиян ощущают тревожное настроение, показал опрос
ФОМ: уровень тревожного настроения россиян составил 53 процента