https://ria.ru/20230203/torgovlya-1849572454.html

Петербургских главврача и акушерку заподозрили в торговле детьми

Петербургских главврача и акушерку заподозрили в торговле детьми - РИА Новости, 03.02.2023

Петербургских главврача и акушерку заподозрили в торговле детьми

В Петербурге задержаны главврач частного медицинского центра и акушер-гинеколог по подозрению в торговле детьми от суррогатных матерей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:06

2023-02-03T16:06

2023-02-03T16:06

происшествия

здоровье - общество

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. В Петербурге задержаны главврач частного медицинского центра и акушер-гинеколог по подозрению в торговле детьми от суррогатных матерей, сообщила пресс-служба городского ГСУСК РФ. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), задержаны 44-летняя генеральный директор (главный врач), а также 37-летняя врач-акушер-гинеколог одного из медицинских центров", - говорится в сообщении. По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемые заключили договор о донорстве с гражданином иностранного государства в нарушение закона об использовании одиноким мужчиной вспомогательных репродуктивных технологий. Затем мужчина заключил договор с донорским агентством, которое подобрало в качестве суррогатных матерей двух женщин. Летом 2020 года суррогатные матери родили мальчика и девочку, генетическим отцом которых является иностранный гражданин. Одного из детей он увез за границу, а второй ребенок скончался от заболевания, находясь с няней в Петербурге. Как добавили в СК, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.

https://ria.ru/20221219/materinstvo-1839722581.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)