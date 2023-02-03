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Петербургских главврача и акушерку заподозрили в торговле детьми - РИА Новости, 03.02.2023
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Петербургских главврача и акушерку заподозрили в торговле детьми
Петербургских главврача и акушерку заподозрили в торговле детьми - РИА Новости, 03.02.2023
Петербургских главврача и акушерку заподозрили в торговле детьми
В Петербурге задержаны главврач частного медицинского центра и акушер-гинеколог по подозрению в торговле детьми от суррогатных матерей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:06
2023-02-03T16:06
происшествия
здоровье - общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. В Петербурге задержаны главврач частного медицинского центра и акушер-гинеколог по подозрению в торговле детьми от суррогатных матерей, сообщила пресс-служба городского ГСУСК РФ. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), задержаны 44-летняя генеральный директор (главный врач), а также 37-летняя врач-акушер-гинеколог одного из медицинских центров", - говорится в сообщении. По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемые заключили договор о донорстве с гражданином иностранного государства в нарушение закона об использовании одиноким мужчиной вспомогательных репродуктивных технологий. Затем мужчина заключил договор с донорским агентством, которое подобрало в качестве суррогатных матерей двух женщин. Летом 2020 года суррогатные матери родили мальчика и девочку, генетическим отцом которых является иностранный гражданин. Одного из детей он увез за границу, а второй ребенок скончался от заболевания, находясь с няней в Петербурге. Как добавили в СК, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.
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происшествия, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
16:06 03.02.2023
 
Петербургских главврача и акушерку заподозрили в торговле детьми

В Петербурге задержали главврача и акушерку по подозрению в торговле детьми

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. В Петербурге задержаны главврач частного медицинского центра и акушер-гинеколог по подозрению в торговле детьми от суррогатных матерей, сообщила пресс-служба городского ГСУСК РФ.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), задержаны 44-летняя генеральный директор (главный врач), а также 37-летняя врач-акушер-гинеколог одного из медицинских центров", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемые заключили договор о донорстве с гражданином иностранного государства в нарушение закона об использовании одиноким мужчиной вспомогательных репродуктивных технологий. Затем мужчина заключил договор с донорским агентством, которое подобрало в качестве суррогатных матерей двух женщин. Летом 2020 года суррогатные матери родили мальчика и девочку, генетическим отцом которых является иностранный гражданин. Одного из детей он увез за границу, а второй ребенок скончался от заболевания, находясь с няней в Петербурге.
Как добавили в СК, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.
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