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Нацпарк в Приморье показал видео материнского "зова" краснокнижной тигрицы - РИА Новости, 03.02.2023
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Нацпарк в Приморье показал видео материнского "зова" краснокнижной тигрицы
Нацпарк в Приморье показал видео материнского "зова" краснокнижной тигрицы - РИА Новости, 03.02.2023
Нацпарк в Приморье показал видео материнского "зова" краснокнижной тигрицы
Сотрудники национального парка "Земля леопарда" смогли запечатлеть с помощью фотоловушки редкие кадры ласкового зова краснокнижной амурской тигрицы своего... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:10
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россия
тигры
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" смогли запечатлеть с помощью фотоловушки редкие кадры ласкового зова краснокнижной амурской тигрицы своего потомства."Ученым "Земли леопарда" удалось получить уникальное видео с тигрицей T64F, которая зовет котят. &lt;...&gt; Можно услышать материнский зов и понаблюдать за "нежностями" хищной мамы к детям", — говорится в сообщении учреждения. На кадрах в заснеженном лесу видна амурская тигрица, которая вначале внимательно осматривается вокруг. Не увидев "предмет" поиска, хищница издает мелодичный мурчащий звук, потом нежный рык повторяется несколько раз. После этого в кадре появляются два амурских тигренка, "шести-восьми месяцев от роду". Уточняется, что полосатая хищница покинула малышей ненадолго, "ведь тигрицы — заботливые и ответственные". Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, его занесли в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, их численность составляет около 750, включая тигрят.
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Краснокнижная тигрица зовет котят
Краснокнижная тигрица зовет котят
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россия, тигры, приморский край
Россия, тигры, Приморский край
16:10 03.02.2023 (обновлено: 17:10 03.02.2023)
 
Нацпарк в Приморье показал видео материнского "зова" краснокнижной тигрицы

Ученые нацпарка "Земля леопарда" засняли на видео материнский "зов" краснокнижной тигрицы

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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" смогли запечатлеть с помощью фотоловушки редкие кадры ласкового зова краснокнижной амурской тигрицы своего потомства.
"Ученым "Земли леопарда" удалось получить уникальное видео с тигрицей T64F, которая зовет котят. <...> Можно услышать материнский зов и понаблюдать за "нежностями" хищной мамы к детям", — говорится в сообщении учреждения.
На кадрах в заснеженном лесу видна амурская тигрица, которая вначале внимательно осматривается вокруг. Не увидев "предмет" поиска, хищница издает мелодичный мурчащий звук, потом нежный рык повторяется несколько раз. После этого в кадре появляются два амурских тигренка, "шести-восьми месяцев от роду".

"Пока малыши беспечно играют на возвышенности, мама пристально изучает фотоловушку. Убедившись, что техника не представляет опасности для малышей, самка решает использовать ее как видео-няню. Она оставляет тигрят прямо напротив камеры... и тихо уходит", — рассказали в нацпарке.

Уточняется, что полосатая хищница покинула малышей ненадолго, "ведь тигрицы — заботливые и ответственные".
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, его занесли в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, их численность составляет около 750, включая тигрят.
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