https://ria.ru/20230203/tigritsa-1849573334.html

Нацпарк в Приморье показал видео материнского "зова" краснокнижной тигрицы

Нацпарк в Приморье показал видео материнского "зова" краснокнижной тигрицы - РИА Новости, 03.02.2023

Нацпарк в Приморье показал видео материнского "зова" краснокнижной тигрицы

Сотрудники национального парка "Земля леопарда" смогли запечатлеть с помощью фотоловушки редкие кадры ласкового зова краснокнижной амурской тигрицы своего... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:10

2023-02-03T16:10

2023-02-03T17:10

россия

тигры

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" смогли запечатлеть с помощью фотоловушки редкие кадры ласкового зова краснокнижной амурской тигрицы своего потомства."Ученым "Земли леопарда" удалось получить уникальное видео с тигрицей T64F, которая зовет котят. <...> Можно услышать материнский зов и понаблюдать за "нежностями" хищной мамы к детям", — говорится в сообщении учреждения. На кадрах в заснеженном лесу видна амурская тигрица, которая вначале внимательно осматривается вокруг. Не увидев "предмет" поиска, хищница издает мелодичный мурчащий звук, потом нежный рык повторяется несколько раз. После этого в кадре появляются два амурских тигренка, "шести-восьми месяцев от роду". Уточняется, что полосатая хищница покинула малышей ненадолго, "ведь тигрицы — заботливые и ответственные". Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, его занесли в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, их численность составляет около 750, включая тигрят.

https://ria.ru/20230128/tigritsa-1848096883.html

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россия, тигры, приморский край