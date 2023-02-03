https://ria.ru/20230203/televizory-1849412510.html
Телевизоры в России за год подорожали на 7-10%, показало исследование
Телевизоры в России за год подорожали на 7-10%, показало исследование - РИА Новости, 03.02.2023
Телевизоры в России за год подорожали на 7-10%, показало исследование
Средняя стоимость телевизоров в России в 2022 году выросла на 7-10% по сравнению со значениями за 2021 год, при этом спрос на них также увеличился - на 12%,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T06:44
2023-02-03T06:44
2023-02-03T06:44
россия
samsung
экономика
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Средняя стоимость телевизоров в России в 2022 году выросла на 7-10% по сравнению со значениями за 2021 год, при этом спрос на них также увеличился - на 12%, свидетельствуют данные ценового агрегатора Price.ru, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Так, например, телевизор Samsung UE-24N4500 подорожал на 49% по сравнению с 2021 годом, Samsung UE-32N5000 - на 36%, LG 32LM550B – на 31%, а LG 32LM6350 – на 26%. При этом стоимость телевизоров от китайских производителей за год изменилась в диапазоне от -18% до +22%. "Спрос на покупку телевизоров в интернете вырос на 12% по сравнению с 2021 годом. Чаще всего российские потребители искали телевизоры с диагоналями 32 и 43 дюйма (+18% и 23% соответственно). На 17% вырос спрос на LED телевизоры, на 29% – на телевизоры со smart tv", - добавляется в исследовании. Однако структура спроса начала смещаться в сторону новых для российского рынка производителей, как правило, китайских. Тем не менее, по абсолютным показателям в прошлом году все еще лидировали LG и Samsung, несмотря на то, что спрос на LG по сравнению с прошлым годом не изменился, а Samsung потерял 13%. В топ-10 брендов телевизоров также вошли Sony и Philips – спрос на них практически не изменился по сравнению с 2021 (-1% и +10% соответственно), резко начал расти и спрос на телевизоры китайских производителей, которые раньше не фигурировали в шорт-листе покупателей. Кроме того, вырос спрос на российские бренды "Витязь" (+40%) и Hartens (+514%). "Бывшие лидеры на рынке телевизоров за год либо не выросли, либо даже потеряли в спросе. Одновременный рост популярности "китайцев" дает нам возможность предположить, что в конце 2023 года мы увидим новую структуру распределения спроса на рынке телевизоров... Мы видим, что потребители достаточно придирчиво выбирают телевизоры премиального сегмента – сравнивают предложения интернет-магазинов, изучают технические характеристики", - подчеркнул руководитель отдела маркетинга и аналитики ценового агрегатора Денис Логанов.
https://ria.ru/20230202/svyaz-1849122296.html
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РИА Новости
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россия, samsung, экономика
Россия, Samsung, Экономика
Телевизоры в России за год подорожали на 7-10%, показало исследование
Price.ru: средняя стоимость телевизоров в России в 2022 году выросла на 7-10%
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Средняя стоимость телевизоров в России в 2022 году выросла на 7-10% по сравнению со значениями за 2021 год, при этом спрос на них также увеличился - на 12%, свидетельствуют данные ценового агрегатора Price.ru, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"В среднем телевизоры в 2022 году подорожали на 7-10%. Значительнее всего рост цен фиксируется в сегменте до 50 000 рублей, а средняя стоимость некоторых моделей LG и Samsung выросла более чем на 30%", - говорится в исследовании.
Так, например, телевизор Samsung UE-24N4500 подорожал на 49% по сравнению с 2021 годом, Samsung UE-32N5000 - на 36%, LG 32LM550B – на 31%, а LG 32LM6350 – на 26%. При этом стоимость телевизоров от китайских производителей за год изменилась в диапазоне от -18% до +22%.
"Спрос на покупку телевизоров в интернете вырос на 12% по сравнению с 2021 годом. Чаще всего российские потребители искали телевизоры с диагоналями 32 и 43 дюйма (+18% и 23% соответственно). На 17% вырос спрос на LED телевизоры, на 29% – на телевизоры со smart tv", - добавляется в исследовании.
Однако структура спроса начала смещаться в сторону новых для российского рынка производителей, как правило, китайских. Тем не менее, по абсолютным показателям в прошлом году все еще лидировали LG и Samsung, несмотря на то, что спрос на LG по сравнению с прошлым годом не изменился, а Samsung потерял 13%. В топ-10 брендов телевизоров также вошли Sony и Philips – спрос на них практически не изменился по сравнению с 2021 (-1% и +10% соответственно), резко начал расти и спрос на телевизоры китайских производителей, которые раньше не фигурировали в шорт-листе покупателей. Кроме того, вырос спрос на российские бренды "Витязь" (+40%) и Hartens (+514%).
"Бывшие лидеры на рынке телевизоров за год либо не выросли, либо даже потеряли в спросе. Одновременный рост популярности "китайцев" дает нам возможность предположить, что в конце 2023 года мы увидим новую структуру распределения спроса на рынке телевизоров... Мы видим, что потребители достаточно придирчиво выбирают телевизоры премиального сегмента – сравнивают предложения интернет-магазинов, изучают технические характеристики", - подчеркнул руководитель отдела маркетинга и аналитики ценового агрегатора Денис Логанов.