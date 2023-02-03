https://ria.ru/20230203/tanki-1849558098.html

Немцы предположили, что Украина скоро потребует корабль из "Звездных войн"

Немцы предположили, что Украина скоро потребует корабль из "Звездных войн" - РИА Новости, 03.02.2023

Немцы предположили, что Украина скоро потребует корабль из "Звездных войн"

Решение немецкого правительства предоставить киевскому режиму танки системы Leopard 1 больше напоминает программу по утилизации устаревшей техники, считают... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:33

2023-02-03T15:33

2023-02-03T17:02

в мире

украина

германия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Решение немецкого правительства предоставить киевскому режиму танки системы Leopard 1 больше напоминает программу по утилизации устаревшей техники, считают читатели газеты Die Welt.Многие комментаторы не скрывают скепсиса по поводу поставок устаревших боевых машин Украине."Я позвоню в Дрезден, в военный музей. Там раньше была еще техника", — съязвил пользователь с ником Georg T."Металлолом — ценное сырье в стране с бедными ресурсами!" — добавил Fritz S."Любопытно, когда со стороны Украины поступит критика, что они слишком старые и вместо них лучше получить подводные лодки и истребители Eurofigher?" — поинтересовался Felix H."Супер, теперь осталось одобрить им "Тысячелетний сокол" — и вперед!" — заметил Samdmann.Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. Поставки танков Украине анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, ВСУ получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230203/leopard-1849543541.html

https://ria.ru/20230203/tanki-1849523871.html

https://ria.ru/20230203/snaryad-1849434169.html

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дрезден

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, германия, дрезден, джо байден, вооруженные силы украины, m1 abrams