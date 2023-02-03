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Немцы предположили, что Украина скоро потребует корабль из "Звездных войн" - РИА Новости, 03.02.2023
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Немцы предположили, что Украина скоро потребует корабль из "Звездных войн"
Немцы предположили, что Украина скоро потребует корабль из "Звездных войн" - РИА Новости, 03.02.2023
Немцы предположили, что Украина скоро потребует корабль из "Звездных войн"
Решение немецкого правительства предоставить киевскому режиму танки системы Leopard 1 больше напоминает программу по утилизации устаревшей техники, считают... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:33
2023-02-03T17:02
в мире
украина
германия
дрезден
джо байден
вооруженные силы украины
m1 abrams
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Решение немецкого правительства предоставить киевскому режиму танки системы Leopard 1 больше напоминает программу по утилизации устаревшей техники, считают читатели газеты Die Welt.Многие комментаторы не скрывают скепсиса по поводу поставок устаревших боевых машин Украине."Я позвоню в Дрезден, в военный музей. Там раньше была еще техника", — съязвил пользователь с ником Georg T."Металлолом — ценное сырье в стране с бедными ресурсами!" — добавил Fritz S."Любопытно, когда со стороны Украины поступит критика, что они слишком старые и вместо них лучше получить подводные лодки и истребители Eurofigher?" — поинтересовался Felix H."Супер, теперь осталось одобрить им "Тысячелетний сокол" — и вперед!" — заметил Samdmann.Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. Поставки танков Украине анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, ВСУ получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230203/leopard-1849543541.html
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в мире, украина, германия, дрезден, джо байден, вооруженные силы украины, m1 abrams
В мире, Украина, Германия, Дрезден, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, M1 Abrams
15:33 03.02.2023 (обновлено: 17:02 03.02.2023)
 
Немцы предположили, что Украина скоро потребует корабль из "Звездных войн"

Читатели Die Welt сравнили передачу Украине танков Leopard 1 с утилизацией металлолома

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Решение немецкого правительства предоставить киевскому режиму танки системы Leopard 1 больше напоминает программу по утилизации устаревшей техники, считают читатели газеты Die Welt.
Многие комментаторы не скрывают скепсиса по поводу поставок устаревших боевых машин Украине.
Немецкий танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 14:59Специальная военная операция на Украине
Правительство Германии одобрило передачу Украине танков Leopard 1
"Я позвоню в Дрезден, в военный музей. Там раньше была еще техника", — съязвил пользователь с ником Georg T.
"Металлолом — ценное сырье в стране с бедными ресурсами!" — добавил Fritz S.

"Итак, Leopard 1, или легкая утилизация..." — написал stephan h.

"Любопытно, когда со стороны Украины поступит критика, что они слишком старые и вместо них лучше получить подводные лодки и истребители Eurofigher?" — поинтересовался Felix H.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 14:21
Американский полковник рассказал, как США подвели Украину
"Супер, теперь осталось одобрить им "Тысячелетний сокол" — и вперед!" — заметил Samdmann.

"Германия демилитаризована. Можно только качать головой", — резюмировал Carsten E.

Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. Поставки танков Украине анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, ВСУ получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Вчера, 10:13
Генерал рассказал, что случится с армией Британии в случае войны с Россией
 
В миреУкраинаГерманияДрезденДжо БайденВооруженные силы УкраиныM1 Abrams
 
 
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