https://ria.ru/20230203/tanki-1849523871.html

Американский полковник рассказал, как США подвели Украину

Американский полковник рассказал, как США подвели Украину - РИА Новости, 03.02.2023

Американский полковник рассказал, как США подвели Украину

США отправят Украине танки Abrams, однако их изготовят с более слабой броней, разработанной еще в 1970-е, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:21

2023-02-03T14:21

2023-02-03T16:11

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США отправят Украине танки Abrams, однако их изготовят с более слабой броней, разработанной еще в 1970-е, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.По его словам, это решение вызвано опасениями Вашингтона насчет секретности разработок более совершенной брони боевых машин."Это очень сложная композитная форма брони, мы не позволим танкам попасть в руки к русским. Мы предполагаем, что украинцы потеряли, по нашим оценкам, семь тысяч машин, включая по крайней мере пару тысяч танков и две или три тысячи других бронированных машин, которые были либо уничтожены, либо попали в руки русских", — считает полковник.Однако Макгрегор невысоко оценил влияние поставок американской военной техники киевскому режиму.Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. Поставки танков анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, ВСУ получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230130/tanki-1848415272.html

https://ria.ru/20230201/postavki-1849109035.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, украина, сша, джо байден, пентагон, вооруженные силы украины, m1 abrams