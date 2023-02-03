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Американский полковник рассказал, как США подвели Украину - РИА Новости, 03.02.2023
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Американский полковник рассказал, как США подвели Украину
Американский полковник рассказал, как США подвели Украину - РИА Новости, 03.02.2023
Американский полковник рассказал, как США подвели Украину
США отправят Украине танки Abrams, однако их изготовят с более слабой броней, разработанной еще в 1970-е, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T14:21
2023-02-03T16:11
в мире
технологии
украина
сша
джо байден
пентагон
вооруженные силы украины
m1 abrams
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США отправят Украине танки Abrams, однако их изготовят с более слабой броней, разработанной еще в 1970-е, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.По его словам, это решение вызвано опасениями Вашингтона насчет секретности разработок более совершенной брони боевых машин."Это очень сложная композитная форма брони, мы не позволим танкам попасть в руки к русским. Мы предполагаем, что украинцы потеряли, по нашим оценкам, семь тысяч машин, включая по крайней мере пару тысяч танков и две или три тысячи других бронированных машин, которые были либо уничтожены, либо попали в руки русских", — считает полковник.Однако Макгрегор невысоко оценил влияние поставок американской военной техники киевскому режиму.Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. Поставки танков анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, ВСУ получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон. После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230130/tanki-1848415272.html
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в мире, технологии, украина, сша, джо байден, пентагон, вооруженные силы украины, m1 abrams
В мире, Технологии, Украина, США, Джо Байден, Пентагон, Вооруженные силы Украины, M1 Abrams
14:21 03.02.2023 (обновлено: 16:11 03.02.2023)
 
Американский полковник рассказал, как США подвели Украину

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США отправят Украине танки с броней семидесятых годов

© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США отправят Украине танки Abrams, однако их изготовят с более слабой броней, разработанной еще в 1970-е, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.
По его словам, это решение вызвано опасениями Вашингтона насчет секретности разработок более совершенной брони боевых машин.
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"Это очень сложная композитная форма брони, мы не позволим танкам попасть в руки к русским. Мы предполагаем, что украинцы потеряли, по нашим оценкам, семь тысяч машин, включая по крайней мере пару тысяч танков и две или три тысячи других бронированных машин, которые были либо уничтожены, либо попали в руки русских", — считает полковник.
Однако Макгрегор невысоко оценил влияние поставок американской военной техники киевскому режиму.

"Я думаю, мы заранее готовим извинения. Через несколько месяцев все в Вашингтоне скажут: "Ну, мы сделали все, что могли, посмотрите на все, что мы послали, мы просто не смогли ничего сделать", и я думаю, что именно к этому мы и идем", — резюмировал он.

Западные страны продолжают поддерживать Киев оружием. Поставки танков анонсировал президент США Джо Байден. По его словам, ВСУ получат 31 боевую машину М1 Abrams, они сформируют один танковый батальон.
После долгих обсуждений вопроса поставок западных танков немецкое правительство согласилось направить боевые машины Leopard 2. Планируется сформировать два танковых батальона.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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