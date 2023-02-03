https://ria.ru/20230203/tanki-1849461537.html

В Австралии на корпусе танка Leopard появился лозунг "Слава России!"

В Австралии на корпусе танка Leopard появился лозунг "Слава России!" - РИА Новости, 03.02.2023

В Австралии на корпусе танка Leopard появился лозунг "Слава России!"

Символы Z и лозунг "Слава России!" появились на корпусе танка Leopard в Западной Австралии в мемориальном парке в Порт-Кеннеди, говорится на сайте газеты The... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T11:33

2023-02-03T11:33

2023-02-03T17:37

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россия

австралия

дмитрий песков

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Символы Z и лозунг "Слава России!" появились на корпусе танка Leopard в Западной Австралии в мемориальном парке в Порт-Кеннеди, говорится на сайте газеты The West Australian. Министр по делам ветеранов и полиции штата Пол Папалиа возмутился произошедшим и призвал жителей сообщить полиции какую-либо информацию на этот счет. При этом издание назвало появление выведенных белой краской на танке надписей "пророссийским вандализмом". Полиция проводит расследование. Боевая машина в парке Порт-Кеннеди, как пишут журналисты, находилась на вооружении Австралии и была списана в 2011 году. В свою очередь, атаман австралийских казаков Семен Бойков прокомментировал РИА Новости произошедшее.Австралия — многонациональная страна, "люди будут реагировать", выступая против военной помощи Украине, резюмировал Бойков. Россия еще прошлой осенью направляла странам НАТО ноту из-за поставок Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230130/postavki-1848505292.html

https://ria.ru/20230125/avstraliya-1847401884.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, австралия, дмитрий песков, сергей лавров, нато