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В Австралии на корпусе танка Leopard появился лозунг "Слава России!" - РИА Новости, 03.02.2023
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В Австралии на корпусе танка Leopard появился лозунг "Слава России!"
В Австралии на корпусе танка Leopard появился лозунг "Слава России!" - РИА Новости, 03.02.2023
В Австралии на корпусе танка Leopard появился лозунг "Слава России!"
Символы Z и лозунг "Слава России!" появились на корпусе танка Leopard в Западной Австралии в мемориальном парке в Порт-Кеннеди, говорится на сайте газеты The... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:33
2023-02-03T17:37
в мире
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австралия
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Символы Z и лозунг "Слава России!" появились на корпусе танка Leopard в Западной Австралии в мемориальном парке в Порт-Кеннеди, говорится на сайте газеты The West Australian. Министр по делам ветеранов и полиции штата Пол Папалиа возмутился произошедшим и призвал жителей сообщить полиции какую-либо информацию на этот счет. При этом издание назвало появление выведенных белой краской на танке надписей "пророссийским вандализмом". Полиция проводит расследование. Боевая машина в парке Порт-Кеннеди, как пишут журналисты, находилась на вооружении Австралии и была списана в 2011 году. В свою очередь, атаман австралийских казаков Семен Бойков прокомментировал РИА Новости произошедшее.Австралия — многонациональная страна, "люди будут реагировать", выступая против военной помощи Украине, резюмировал Бойков. Россия еще прошлой осенью направляла странам НАТО ноту из-за поставок Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230130/postavki-1848505292.html
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в мире, украина, россия, австралия, дмитрий песков, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Австралия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
11:33 03.02.2023 (обновлено: 17:37 03.02.2023)
 
В Австралии на корпусе танка Leopard появился лозунг "Слава России!"

В Австралии на корпусе танка Leopard появились символы Z и лозунг "Слава России!"

Кадр видео, опубликованного на канале Aussie Cossack
Кадр видео, опубликованного на канале Aussie Cossack
Кадр видео, опубликованного на канале Aussie Cossack
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Символы Z и лозунг "Слава России!" появились на корпусе танка Leopard в Западной Австралии в мемориальном парке в Порт-Кеннеди, говорится на сайте газеты The West Australian.
Министр по делам ветеранов и полиции штата Пол Папалиа возмутился произошедшим и призвал жителей сообщить полиции какую-либо информацию на этот счет.
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При этом издание назвало появление выведенных белой краской на танке надписей "пророссийским вандализмом". Полиция проводит расследование.
Боевая машина в парке Порт-Кеннеди, как пишут журналисты, находилась на вооружении Австралии и была списана в 2011 году.
В свою очередь, атаман австралийских казаков Семен Бойков прокомментировал РИА Новости произошедшее.

"Это предупреждение властям о том, что их попытки вмешаться в конфликт на Украине приведут к его импорту сюда, на Австралийский континент", — уверен он.

Австралия — многонациональная страна, "люди будут реагировать", выступая против военной помощи Украине, резюмировал Бойков.
Россия еще прошлой осенью направляла странам НАТО ноту из-за поставок Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
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