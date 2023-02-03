https://ria.ru/20230203/tailand-1849576494.html

Россияне стали чаще отдыхать в Таиланде

Россияне стали чаще отдыхать в Таиланде - РИА Новости, 03.02.2023

Россияне стали чаще отдыхать в Таиланде

Турпоток из России в Таиланд вырос в восемь раз в январе, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:26

2023-02-03T16:26

2023-02-03T16:26

туризм

новости - туризм

таиланд

пхукет (остров)

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых на море

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Турпоток из России в Таиланд вырос в восемь раз в январе, сообщает АТОР.Согласно статистике туристического управления Таиланда (ТАТ), в первый месяц 2023 года Королевство посетили больше 202 тысяч отдыхающих из РФ. Для сравнения, за аналогичный период 2022-го в страну прибыло всего 23 760.Таким образом, Россия стала абсолютным лидером среди неазиатских государств и второй в общем турпотоке, уступив первенство Малайзии, уточняют в ТАТ. Из наиболее крупных въездных рынков в рейтинг также вошли Корея, Индия, Китай, Великобритания и Германия.По словам экспертов, чаще всего соотечественники бронировали путевки на Пхукет и в Паттайю. Набирают популярность и Самуи, Краби, Као Лак. Туроператоры называют спрос "ажиотажным" и рекомендуют отдыхающим поторопиться с выбором отеля.Сейчас для въезда в Таиланд нужен только загранпаспорт: все ковидные требования отменены. Стоимость билетов из Москвы на Пхукет начинается от 50 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в конце февраля, в Паттайю — от 38 тысяч.

https://ria.ru/20230203/leto-1849310051.html

таиланд

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море