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Россияне стали чаще отдыхать в Таиланде - РИА Новости, 03.02.2023
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Туризм
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Россияне стали чаще отдыхать в Таиланде
Россияне стали чаще отдыхать в Таиланде - РИА Новости, 03.02.2023
Россияне стали чаще отдыхать в Таиланде
Турпоток из России в Таиланд вырос в восемь раз в январе, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:26
2023-02-03T16:26
туризм
новости - туризм
таиланд
пхукет (остров)
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых на море
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Турпоток из России в Таиланд вырос в восемь раз в январе, сообщает АТОР.Согласно статистике туристического управления Таиланда (ТАТ), в первый месяц 2023 года Королевство посетили больше 202 тысяч отдыхающих из РФ. Для сравнения, за аналогичный период 2022-го в страну прибыло всего 23 760.Таким образом, Россия стала абсолютным лидером среди неазиатских государств и второй в общем турпотоке, уступив первенство Малайзии, уточняют в ТАТ. Из наиболее крупных въездных рынков в рейтинг также вошли Корея, Индия, Китай, Великобритания и Германия.По словам экспертов, чаще всего соотечественники бронировали путевки на Пхукет и в Паттайю. Набирают популярность и Самуи, Краби, Као Лак. Туроператоры называют спрос "ажиотажным" и рекомендуют отдыхающим поторопиться с выбором отеля.Сейчас для въезда в Таиланд нужен только загранпаспорт: все ковидные требования отменены. Стоимость билетов из Москвы на Пхукет начинается от 50 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в конце февраля, в Паттайю — от 38 тысяч.
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новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых на море
16:26 03.02.2023
 
Россияне стали чаще отдыхать в Таиланде

АТОР: турпоток из России в Таиланд в январе вырос в восемь раз

© iStock.com / FilippoBacciДевушка на Пхукете, Таиланд
Девушка на Пхукете, Таиланд - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© iStock.com / FilippoBacci
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Турпоток из России в Таиланд вырос в восемь раз в январе, сообщает АТОР.
Согласно статистике туристического управления Таиланда (ТАТ), в первый месяц 2023 года Королевство посетили больше 202 тысяч отдыхающих из РФ. Для сравнения, за аналогичный период 2022-го в страну прибыло всего 23 760.
Таким образом, Россия стала абсолютным лидером среди неазиатских государств и второй в общем турпотоке, уступив первенство Малайзии, уточняют в ТАТ. Из наиболее крупных въездных рынков в рейтинг также вошли Корея, Индия, Китай, Великобритания и Германия.
По словам экспертов, чаще всего соотечественники бронировали путевки на Пхукет и в Паттайю. Набирают популярность и Самуи, Краби, Као Лак. Туроператоры называют спрос "ажиотажным" и рекомендуют отдыхающим поторопиться с выбором отеля.
Сейчас для въезда в Таиланд нужен только загранпаспорт: все ковидные требования отменены. Стоимость билетов из Москвы на Пхукет начинается от 50 тысяч рублей в одну сторону с вылетом в конце февраля, в Паттайю — от 38 тысяч.
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