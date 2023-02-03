https://ria.ru/20230203/svyaz-1849442404.html
Шадаев видит плюсы и минусы возможной покупки "Мегафона" "Ростелекомом"
Шадаев видит плюсы и минусы возможной покупки "Мегафона" "Ростелекомом" - РИА Новости, 03.02.2023
Шадаев видит плюсы и минусы возможной покупки "Мегафона" "Ростелекомом"
Любое укрупнение, такое, как возможная покупка "Мегафона" "Ростелекомом", несет риски снижения конкуренции, но и серьезный кумулятивный эффект: например,... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T10:43
2023-02-03T10:43
2023-02-03T10:43
экономика
технологии
максут шадаев
мегафон
ростелеком
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Любое укрупнение, такое, как возможная покупка "Мегафона" "Ростелекомом", несет риски снижения конкуренции, но и серьезный кумулятивный эффект: например, увеличение территории покрытия связью, возможность обеспечить ею даже малонаселенные пункты, считает глава Минцифры Максут Шадаев. В понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что "Ростелеком" ведет переговоры по приобретению "Мегафона" у холдинга USM Group, вопрос поступил на согласование в правительство в конце 2022 года. В издании уточнили, что сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов. "Любое укрупнение имеет риски снижения конкуренции, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что объединение сетей может дать очень серьезный кумулятивный эффект, сети двух операторов будут объединены. Это позволит нам за счет перераспределения оборудования увеличить территориальный охват, в том числе закрыть небольшие населенные пункты", - рассказал министр, отвечая на вопрос, каково отношение Минцифры к возможной покупке "Мегафона" "Ростелекомом". Шадаев также подчеркнул, что сейчас операторы связи обслуживают только своих абонентов. Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится сейчас обсуждение по "Ростелекому" и "Мегафону", Шадаев заявил: "Это корпоративные отношения, мы не готовы обсуждать это".
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экономика, технологии, максут шадаев, мегафон, ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Технологии, Максут Шадаев, Мегафон, Ростелеком, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Шадаев видит плюсы и минусы возможной покупки "Мегафона" "Ростелекомом"
Глава Минцифры Шадаев видит плюсы и минусы возможной покупки "Мегафона" "Ростелекомом"
АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Любое укрупнение, такое, как возможная покупка "Мегафона" "Ростелекомом", несет риски снижения конкуренции, но и серьезный кумулятивный эффект: например, увеличение территории покрытия связью, возможность обеспечить ею даже малонаселенные пункты, считает глава Минцифры Максут Шадаев.
В понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что "Ростелеком" ведет переговоры по приобретению "Мегафона" у холдинга USM Group, вопрос поступил на согласование в правительство в конце 2022 года. В издании уточнили, что сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов.
"Любое укрупнение имеет риски снижения конкуренции, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что объединение сетей может дать очень серьезный кумулятивный эффект, сети двух операторов будут объединены. Это позволит нам за счет перераспределения оборудования увеличить территориальный охват, в том числе закрыть небольшие населенные пункты", - рассказал министр, отвечая на вопрос, каково отношение Минцифры к возможной покупке "Мегафона" "Ростелекомом".
Шадаев также подчеркнул, что сейчас операторы связи обслуживают только своих абонентов.
"Если будет решение приниматься об объединении операторов – в какой конфигурации, я сейчас не готов обсуждать, будет ли это "Ростелеком"-"Мегафон" или кто-то еще – конечно, это позволит… обеспечить лучшее покрытие там, где его как раз сейчас не хватает", - добавил глава Минцифры.
Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится сейчас обсуждение по "Ростелекому" и "Мегафону", Шадаев заявил: "Это корпоративные отношения, мы не готовы обсуждать это".