https://ria.ru/20230203/svyaz-1849442404.html

Шадаев видит плюсы и минусы возможной покупки "Мегафона" "Ростелекомом"

Шадаев видит плюсы и минусы возможной покупки "Мегафона" "Ростелекомом" - РИА Новости, 03.02.2023

Шадаев видит плюсы и минусы возможной покупки "Мегафона" "Ростелекомом"

Любое укрупнение, такое, как возможная покупка "Мегафона" "Ростелекомом", несет риски снижения конкуренции, но и серьезный кумулятивный эффект: например,... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T10:43

2023-02-03T10:43

2023-02-03T10:43

экономика

технологии

максут шадаев

мегафон

ростелеком

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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АЛМА-АТА, 3 фев - РИА Новости. Любое укрупнение, такое, как возможная покупка "Мегафона" "Ростелекомом", несет риски снижения конкуренции, но и серьезный кумулятивный эффект: например, увеличение территории покрытия связью, возможность обеспечить ею даже малонаселенные пункты, считает глава Минцифры Максут Шадаев. В понедельник издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что "Ростелеком" ведет переговоры по приобретению "Мегафона" у холдинга USM Group, вопрос поступил на согласование в правительство в конце 2022 года. В издании уточнили, что сам USM уже начал реструктуризацию телекоммуникационных активов. "Любое укрупнение имеет риски снижения конкуренции, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что объединение сетей может дать очень серьезный кумулятивный эффект, сети двух операторов будут объединены. Это позволит нам за счет перераспределения оборудования увеличить территориальный охват, в том числе закрыть небольшие населенные пункты", - рассказал министр, отвечая на вопрос, каково отношение Минцифры к возможной покупке "Мегафона" "Ростелекомом". Шадаев также подчеркнул, что сейчас операторы связи обслуживают только своих абонентов. Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится сейчас обсуждение по "Ростелекому" и "Мегафону", Шадаев заявил: "Это корпоративные отношения, мы не готовы обсуждать это".

https://ria.ru/20230203/internet-1849430413.html

https://ria.ru/20221217/moshenniki-1839340290.html

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экономика, технологии, максут шадаев, мегафон, ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)