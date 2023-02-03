https://ria.ru/20230203/svini-1849547383.html

На ферме в Марий Эл задохнулись около 1,5 тысячи свиней

На ферме в Марий Эл задохнулись около 1,5 тысячи свиней - РИА Новости, 03.02.2023

На ферме в Марий Эл задохнулись около 1,5 тысячи свиней

Около полутора тысяч свиней погибли на свиноферме в Марий Эл, сообщил РИА Новости глава межрегионального управления Россельхознадзора Владимир Макарычев. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T15:10

2023-02-03T15:10

2023-02-03T16:04

происшествия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

республика марий эл

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151272/92/1512729252_0:112:2887:1736_1920x0_80_0_0_eaa48da3b8abb4f4b239737a9d59202c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Около полутора тысяч свиней погибли на свиноферме в Марий Эл, сообщил РИА Новости глава межрегионального управления Россельхознадзора Владимир Макарычев.Инцидент произошел рано утром 2 февраля в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Звениговский".По его словам, ветеринары сразу взяли пробы от туш погибших животных, чтобы проверить их на возможное наличие возбудителей опасных болезней. Проверка показала, что причина гибели техногенного характера — это асфиксия, а не болезнь.Макарычев заявил, что накануне на ферме в течение суток дважды останавливалась вентиляция, на место выезжали аварийные бригады, но в ночную смену оператор вовремя не оповестил об очередном таком случае.Специалисты управления Россельхознадзора вместе с сотрудниками комитета по ветеринарии Марий Эл работают на месте происшествия, ситуация находится под контролем.Собеседник агентства уточнил, что туши погибших животных переработают в мясокостную муку.

https://ria.ru/20220515/sereda-1788663423.html

https://ria.ru/20230202/byk-1849283413.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия, республика марий эл