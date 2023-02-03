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На ферме в Марий Эл задохнулись около 1,5 тысячи свиней
На ферме в Марий Эл задохнулись около 1,5 тысячи свиней - РИА Новости, 03.02.2023
На ферме в Марий Эл задохнулись около 1,5 тысячи свиней
Около полутора тысяч свиней погибли на свиноферме в Марий Эл, сообщил РИА Новости глава межрегионального управления Россельхознадзора Владимир Макарычев. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T15:10
2023-02-03T15:10
2023-02-03T16:04
происшествия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Около полутора тысяч свиней погибли на свиноферме в Марий Эл, сообщил РИА Новости глава межрегионального управления Россельхознадзора Владимир Макарычев.Инцидент произошел рано утром 2 февраля в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Звениговский".По его словам, ветеринары сразу взяли пробы от туш погибших животных, чтобы проверить их на возможное наличие возбудителей опасных болезней. Проверка показала, что причина гибели техногенного характера — это асфиксия, а не болезнь.Макарычев заявил, что накануне на ферме в течение суток дважды останавливалась вентиляция, на место выезжали аварийные бригады, но в ночную смену оператор вовремя не оповестил об очередном таком случае.Специалисты управления Россельхознадзора вместе с сотрудниками комитета по ветеринарии Марий Эл работают на месте происшествия, ситуация находится под контролем.Собеседник агентства уточнил, что туши погибших животных переработают в мясокостную муку.
https://ria.ru/20220515/sereda-1788663423.html
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происшествия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия, республика марий эл
Происшествия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия, Республика Марий Эл
15:10 03.02.2023 (обновлено: 16:04 03.02.2023)
На ферме в Марий Эл задохнулись около 1,5 тысячи свиней
На ферме в Марий Эл задохнулись около 1,5 тысячи свиней из-за неисправной вентиляции
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Около полутора тысяч свиней погибли на свиноферме в Марий Эл, сообщил РИА Новости глава межрегионального управления Россельхознадзора Владимир Макарычев.
Инцидент произошел рано утром 2 февраля в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Звениговский".
"На свиноферме в поселке Шелангере произошло отключение приточно-вытяжной вентиляции. Свиньи задохнулись. На тот момент в помещении находилось 1,6 тысячи свиней, отключение привело к гибели 1470 из них", — рассказал Макарычев.
По его словам, ветеринары сразу взяли пробы от туш погибших животных, чтобы проверить их на возможное наличие возбудителей опасных болезней. Проверка показала, что причина гибели техногенного характера — это асфиксия, а не болезнь.
Макарычев заявил, что накануне на ферме в течение суток дважды останавливалась вентиляция, на место выезжали аварийные бригады, но в ночную смену оператор вовремя не оповестил об очередном таком случае.
"Выводы будут сделаны: у предприятия должны быть дополнительные источники для предотвращения таких техногенных катастроф", — сказал он.
Специалисты управления Россельхознадзора вместе с сотрудниками комитета по ветеринарии Марий Эл работают на месте происшествия, ситуация находится под контролем.
Собеседник агентства уточнил, что туши погибших животных переработают в мясокостную муку.