https://ria.ru/20230203/strelba-1849429592.html

Минобороны показало стрельбу из новейших танков Т-90М "Прорыв"

Минобороны показало стрельбу из новейших танков Т-90М "Прорыв" - РИА Новости, 03.02.2023

Минобороны показало стрельбу из новейших танков Т-90М "Прорыв"

Минобороны опубликовало видео со стрельбами на полигоне из новейших основных танков Т-90М "Прорыв", которые применяются вооруженными силами в зоне спецоперации... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T09:46

2023-02-03T09:46

2023-02-03T11:38

министерство обороны рф (минобороны рф)

т-90м

безопасность

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео со стрельбами на полигоне из новейших основных танков Т-90М "Прорыв", которые применяются вооруженными силами в зоне спецоперации на Украине. Ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости.В видео показано, как группа боевых машин движется параллельными курсами на полигоне в Ленинградской области и на ходу ведет огонь по условному противнику из 125-миллиметровых пушек. Стрельбы выполняют военнослужащие танковых подразделений Западного военного округа. Как уточнили в ведомстве, бойцы отработали поражение мишеней на дистанциях до пяти километров. Цели имитировали бронетехнику, живую силу и летательные аппараты противника. Механики-водители новых машин на танкодроме выполнили преодоление естественных и искусственных препятствий. Танк Т-90М "Прорыв" — глубокая модернизация танков типа Т-90 с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем, высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными типами прицеливания и климат-контролем.

https://ria.ru/20230202/ural-1849294828.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры стрельбы из новейших танков Т-90М "Прорыв" Минобороны показало стрельбы из новейших танков Т-90М "Прорыв". 2023-02-03T09:46 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), т-90м, безопасность