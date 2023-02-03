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Минобороны показало стрельбу из новейших танков Т-90М "Прорыв" - РИА Новости, 03.02.2023
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Минобороны показало стрельбу из новейших танков Т-90М "Прорыв"
Минобороны показало стрельбу из новейших танков Т-90М "Прорыв" - РИА Новости, 03.02.2023
Минобороны показало стрельбу из новейших танков Т-90М "Прорыв"
Минобороны опубликовало видео со стрельбами на полигоне из новейших основных танков Т-90М "Прорыв", которые применяются вооруженными силами в зоне спецоперации... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T09:46
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министерство обороны рф (минобороны рф)
т-90м
безопасность
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео со стрельбами на полигоне из новейших основных танков Т-90М "Прорыв", которые применяются вооруженными силами в зоне спецоперации на Украине. Ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости.В видео показано, как группа боевых машин движется параллельными курсами на полигоне в Ленинградской области и на ходу ведет огонь по условному противнику из 125-миллиметровых пушек. Стрельбы выполняют военнослужащие танковых подразделений Западного военного округа. Как уточнили в ведомстве, бойцы отработали поражение мишеней на дистанциях до пяти километров. Цели имитировали бронетехнику, живую силу и летательные аппараты противника. Механики-водители новых машин на танкодроме выполнили преодоление естественных и искусственных препятствий. Танк Т-90М "Прорыв" — глубокая модернизация танков типа Т-90 с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем, высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными типами прицеливания и климат-контролем.
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Кадры стрельбы из новейших танков Т-90М "Прорыв"
Минобороны показало стрельбы из новейших танков Т-90М "Прорыв".
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министерство обороны рф (минобороны рф), т-90м, безопасность
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-90М, Безопасность
09:46 03.02.2023 (обновлено: 11:38 03.02.2023)
 
Минобороны показало стрельбу из новейших танков Т-90М "Прорыв"

Минобороны опубликовало видео со стрельбой из новейших танков Т-90М "Прорыв"

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео со стрельбами на полигоне из новейших основных танков Т-90М "Прорыв", которые применяются вооруженными силами в зоне спецоперации на Украине. Ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости.
В видео показано, как группа боевых машин движется параллельными курсами на полигоне в Ленинградской области и на ходу ведет огонь по условному противнику из 125-миллиметровых пушек. Стрельбы выполняют военнослужащие танковых подразделений Западного военного округа.
Как уточнили в ведомстве, бойцы отработали поражение мишеней на дистанциях до пяти километров. Цели имитировали бронетехнику, живую силу и летательные аппараты противника. Механики-водители новых машин на танкодроме выполнили преодоление естественных и искусственных препятствий.
Танк Т-90М "Прорыв" — глубокая модернизация танков типа Т-90 с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Машина оснащена новым боевым башенным модулем, высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными типами прицеливания и климат-контролем.
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