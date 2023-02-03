https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849416856.html
Военные ВСУ уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен, заявил Марочко
Военные ВСУ уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен, заявил Марочко - РИА Новости, 03.02.2023
Военные ВСУ уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен, заявил Марочко
Украинские военные уничтожили сослуживцев, которые решили сдаться в плен в районе Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:11
2023-02-03T08:11
2023-02-03T09:21
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
кременная
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Украинские военные уничтожили сослуживцев, которые решили сдаться в плен в районе Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После непродолжительного огневого контакта на взводном опорном пункте украинских боевиков вместо флага была вывешена белая ткань, и на открытых радиочастотах старший поста стал запрашивать возможность сдаться 12 военнослужащим", — рассказал он. Собеседник агентства уточнил, что после того, как российские военные прекратили огонь, ВСУ начали стрелять по позициям сослуживцев, пожелавших сдаться в плен. "По украинской позиции с их же стороны был нанесен артиллерийский удар и открыт плотный стрелковый огонь. По предварительной оценке, с большой долей вероятности, все погибли", — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230119/vsu-1845944730.html
https://ria.ru/20230201/saldo-1848846154.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, кременная, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Кременная, Андрей Марочко
08:11 03.02.2023 (обновлено: 09:21 03.02.2023)
Военные ВСУ уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен, заявил Марочко
Эксперт Марочко: артиллерия ВСУ расстреляла под Кременной 12 сдававшихся украинских солдат