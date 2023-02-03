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Военные ВСУ уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен, заявил Марочко - РИА Новости, 03.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849416856.html
Военные ВСУ уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен, заявил Марочко
Военные ВСУ уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен, заявил Марочко - РИА Новости, 03.02.2023
Военные ВСУ уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен, заявил Марочко
Украинские военные уничтожили сослуживцев, которые решили сдаться в плен в районе Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T08:11
2023-02-03T09:21
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
кременная
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Украинские военные уничтожили сослуживцев, которые решили сдаться в плен в районе Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После непродолжительного огневого контакта на взводном опорном пункте украинских боевиков вместо флага была вывешена белая ткань, и на открытых радиочастотах старший поста стал запрашивать возможность сдаться 12 военнослужащим", — рассказал он. Собеседник агентства уточнил, что после того, как российские военные прекратили огонь, ВСУ начали стрелять по позициям сослуживцев, пожелавших сдаться в плен. "По украинской позиции с их же стороны был нанесен артиллерийский удар и открыт плотный стрелковый огонь. По предварительной оценке, с большой долей вероятности, все погибли", — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230119/vsu-1845944730.html
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безопасность, луганская народная республика, кременная, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Кременная, Андрей Марочко
08:11 03.02.2023 (обновлено: 09:21 03.02.2023)
 
Военные ВСУ уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен, заявил Марочко

Эксперт Марочко: артиллерия ВСУ расстреляла под Кременной 12 сдававшихся украинских солдат

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Украинские военные уничтожили сослуживцев, которые решили сдаться в плен в районе Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"После непродолжительного огневого контакта на взводном опорном пункте украинских боевиков вместо флага была вывешена белая ткань, и на открытых радиочастотах старший поста стал запрашивать возможность сдаться 12 военнослужащим", — рассказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 13:12Специальная военная операция на Украине
Украинский пленный рассказал, как его сослуживцев убила своя же артиллерия
Собеседник агентства уточнил, что после того, как российские военные прекратили огонь, ВСУ начали стрелять по позициям сослуживцев, пожелавших сдаться в плен.
"По украинской позиции с их же стороны был нанесен артиллерийский удар и открыт плотный стрелковый огонь. По предварительной оценке, с большой долей вероятности, все погибли", — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 07:37Специальная военная операция на Украине
Сальдо заявил о случаях перехода военных ВСУ на сторону России
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаКременнаяАндрей Марочко
 
 
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