https://ria.ru/20230203/spetsoperatsiya-1849416856.html

Военные ВСУ уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен, заявил Марочко

Военные ВСУ уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен, заявил Марочко - РИА Новости, 03.02.2023

Военные ВСУ уничтожили сослуживцев, решивших сдаться в плен, заявил Марочко

Украинские военные уничтожили сослуживцев, которые решили сдаться в плен в районе Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:11

2023-02-03T08:11

2023-02-03T09:21

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

кременная

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Украинские военные уничтожили сослуживцев, которые решили сдаться в плен в районе Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После непродолжительного огневого контакта на взводном опорном пункте украинских боевиков вместо флага была вывешена белая ткань, и на открытых радиочастотах старший поста стал запрашивать возможность сдаться 12 военнослужащим", — рассказал он. Собеседник агентства уточнил, что после того, как российские военные прекратили огонь, ВСУ начали стрелять по позициям сослуживцев, пожелавших сдаться в плен. "По украинской позиции с их же стороны был нанесен артиллерийский удар и открыт плотный стрелковый огонь. По предварительной оценке, с большой долей вероятности, все погибли", — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230119/vsu-1845944730.html

https://ria.ru/20230201/saldo-1848846154.html

луганская народная республика

кременная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, луганская народная республика, кременная, андрей марочко