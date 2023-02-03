https://ria.ru/20230203/sol-1849418765.html

Эксперты рассказали, какой товар из новых регионов сможет продавать Россия

Эксперты рассказали, какой товар из новых регионов сможет продавать Россия - РИА Новости, 03.02.2023

Эксперты рассказали, какой товар из новых регионов сможет продавать Россия

Россия производит достаточно соли для внутреннего рынка, поэтому продукция месторождений, которые будут разрабатываться в новых регионах страны, пополнит объемы РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T08:25

2023-02-03T08:25

2023-02-03T08:28

экономика

россия

артемсоль

руспродсоюз

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия производит достаточно соли для внутреннего рынка, поэтому продукция месторождений, которые будут разрабатываться в новых регионах страны, пополнит объемы экспорта, и уже сейчас стоит прорабатывать потенциальную логистику, такое мнение высказали РИА Новости эксперты. Освобождение Соледара было завершено вечером 12 января. Градообразующей отраслью города является соляная промышленность. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал во второй половине января, что предприятие "Артемсоль" в Соледаре и соляные шахты города будут восстановлены, и у руководства республики уже есть понимание, какой объем средств понадобится для оперативного запуска предприятия. "Для России запуск "Артемсоли" даст увеличение ее предложения на внутреннем рынке и, вполне возможно, снижение цен на прилавках магазинов. Правда, весь объем производства поваренной соли наш рынок вряд ли поглотит, поэтому "лишние" объемы, порядка 900-950 тысяч тонн, будут отправляться на экспорт по всему миру, начиная от Африки и заканчивая Азией", - считает независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. "Направлять новые объемы соли с этих месторождений на внутренний российский рынок - это ломать сложившуюся логистику и структуру рынка. Вряд ли это конструктивно, хотя какие-то объемы импорта они, безусловно, заместят", - считает партнер консалтинговой компании "НЭО Центр" Альбина Корягина. Но, хотя вывод продукции этих месторождений на мировые рынки "в краткосрочной перспективе вряд ли возможен", прорабатывать потенциальную логистику необходимо уже сейчас, добавила она. "Цена российской соли традиционно является одной из самых низких в мире", - говорит зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов. Например, в декабре прошлого года ее средняя цена в мире составляла 0,83 доллара за килограмм, а в РФ - всего 0,17 доллара - по сравнению с Евросоюзом, где минимальная цена соли выше российской в два раза. Общий объем рынка пищевой соли в РФ в 2021 году составлял 1,5 миллиона тонн, в том числе 0,5 миллиона тонн предназначалось для населения. Доля российских производителей на внутреннем рынке, по словам Леонова, составляла около 60%; дополнительно поставки идут из Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Экспортируется около 50 тысяч тонн в год - в Китай, Монголию, Азербайджан, Казахстан и Киргизию. В 2021 году, по словам Корягиной из "НЭО Центра", половина экспорта приходилось на Казахстан и 30% - на Украину, тогда как доля других стран была незначительной.

https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html

https://ria.ru/20230122/soledar-1846654920.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, артемсоль, руспродсоюз, донецкая народная республика