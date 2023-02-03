https://ria.ru/20230203/snaryady-1849659596.html

Песков ответил на заявления США о поставках дальнобойных снарядов Украине

Песков ответил на заявления США о поставках дальнобойных снарядов Украине - РИА Новости, 04.02.2023

Песков ответил на заявления США о поставках дальнобойных снарядов Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявления Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву напомнил о высказывании Владимира Путина на... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-03T21:13

2023-02-03T21:13

2023-02-04T01:28

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после заявления Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву напомнил о высказывании Владимира Путина на концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы.Накануне глава государства заявил, что те, кто рассчитывают одержать над Россией победу на поле боя, втягивая в новое противостояние европейские страны, не понимают, что "современная война с Россией будет для них совсем другой". Президент подчеркнул, что Москва не посылает свои танки к границам западных стран, но у нее "есть чем ответить — и применением бронетехники дело не закончится".США сегодня объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Он включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB. В Пентагоне уточнили, что Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность использования этого оружия для ударов по Крыму.GLSDB — "бомба малого диаметра наземного базирования" — это совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к снаряду и приспособили его к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230203/pomosch-1849606633.html

https://ria.ru/20230201/himars-1848929770.html

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в мире, волгоград, министерство обороны сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, сша, пентагон, россия