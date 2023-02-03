https://ria.ru/20230203/shkolnitsy-1849627734.html

В Вологодской области возбудили дело из-за видео с избиением школьницы

В Вологодской области возбудили дело из-за видео с избиением школьницы - РИА Новости, 03.02.2023

В Вологодской области возбудили дело из-за видео с избиением школьницы

Возбуждено в отношении руководства школы возбудили в Вологодской области после появления видео, на котором одна ученица бьет другую, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:42

2023-02-03T18:42

2023-02-03T18:42

происшествия

вологодская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

школа

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_36:0:1864:1028_1920x0_80_0_0_7abeda2f360b4e02653c8b9fc1970fb0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Возбуждено в отношении руководства школы возбудили в Вологодской области после появления видео, на котором одна ученица бьет другую, сообщили в пресс-службе СУСК по региону. Накануне в социальных сетях стал распространяться видеоролик, на котором одна девушка-подросток избивает другую по голове. Ее активно поддерживают зрители, все действие происходит в школьном дворе. "Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами школы, в которой обучаются обе девушки, своих обязанностей по созданию безопасных условий обучения и воспитания школьников", - говорится в релизе. По данным следствия, удары наносила 14-летняя школьница 15-летней девушке. Как сообщают местные СМИ, последняя является сиротой.

https://ria.ru/20230202/iznasilovanie-1849319179.html

https://ria.ru/20230129/kriminal-1847633110.html

вологодская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, школа, дети