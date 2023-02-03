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В Вологодской области возбудили дело из-за видео с избиением школьницы
В Вологодской области возбудили дело из-за видео с избиением школьницы - РИА Новости, 03.02.2023
В Вологодской области возбудили дело из-за видео с избиением школьницы
Возбуждено в отношении руководства школы возбудили в Вологодской области после появления видео, на котором одна ученица бьет другую, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T18:42
2023-02-03T18:42
2023-02-03T18:42
происшествия
вологодская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
школа
дети
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Возбуждено в отношении руководства школы возбудили в Вологодской области после появления видео, на котором одна ученица бьет другую, сообщили в пресс-службе СУСК по региону. Накануне в социальных сетях стал распространяться видеоролик, на котором одна девушка-подросток избивает другую по голове. Ее активно поддерживают зрители, все действие происходит в школьном дворе. "Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами школы, в которой обучаются обе девушки, своих обязанностей по созданию безопасных условий обучения и воспитания школьников", - говорится в релизе. По данным следствия, удары наносила 14-летняя школьница 15-летней девушке. Как сообщают местные СМИ, последняя является сиротой.
https://ria.ru/20230202/iznasilovanie-1849319179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, школа, дети
Происшествия, Вологодская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Школа, Дети
В Вологодской области возбудили дело из-за видео с избиением школьницы
СК завел дело против руководства школы в Вологодской области после видео с дракой учениц