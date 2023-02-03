https://ria.ru/20230203/seversk-1849525522.html

В ЛНР предрекли скорое окружение украинских войск в Северске

В ЛНР предрекли скорое окружение украинских войск в Северске - РИА Новости, 03.02.2023

В ЛНР предрекли скорое окружение украинских войск в Северске

Группировка украинских войск, которая находится в Северске Донецкой Народной Республики, может в ближайшее время оказаться в окружении благодаря успешной... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T14:25

2023-02-03T14:25

2023-02-03T14:25

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

северск

луганская народная республика

андрей марочко

россия

украина

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Группировка украинских войск, которая находится в Северске Донецкой Народной Республики, может в ближайшее время оказаться в окружении благодаря успешной освободительной кампании в районе Кременной Луганской Народной Республики, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "У нас идет успешная освободительная кампания именно в данном районе [в районе Кременной]. Мы очень хорошо подготовились, то есть были проведены мероприятия для того, чтобы наши подразделения выдвинулись вперед… Причем успех развивается на разных направлениях. Группировка [украинская], которая находится в Северске, уже в ближайшее время может оказаться в окружении", - сказал Марочко в эфире Первого канала. Он добавил, что положение всех украинских подразделений в районе Кременной "весьма плачевное": если они "не покинут свои позиции, будут уничтожены". "Также пришла информация, которая сейчас проверяется,… уже полностью освобожден населенный пункт Белогоровка, это находится южнее Кременной", - отметил Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

северск

луганская народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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