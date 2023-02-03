https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849675485.html

Хинштейн рассказал, что коллекционирует санкции разных стран

Хинштейн рассказал, что коллекционирует санкции разных стран - РИА Новости, 03.02.2023

Хинштейн рассказал, что коллекционирует санкции разных стран

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что коллекционирует страны, которые ввели против него санкции, подобные шаги... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T23:36

2023-02-03T23:36

2023-02-03T23:50

канада

санкции

санкции в отношении россии

александр хинштейн

сергей брилев

евгений поддубный

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил РИА Новости, что коллекционирует страны, которые ввели против него санкции, подобные шаги считает абсурдными.МИД Канады в пятницу сообщил, что страна ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц. В санкционный список, в частности, попали депутат Александр Хинштейн, журналисты Сергей Брилев, Евгений Поддубный, артисты Олег Газманов, Николай Басков, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова."Я коллекционирую страны, которые ввели против меня санкции, в большинстве из которых я просто никогда не бывал. Воспринимаю это как оценку своей работы. Думаю, что все эти шаги только усиливают ощущение абсурда и какого-то сюра", - заявил политик.Он также прокомментировал свое включение в список санкций Канады наряду с артистами и журналистами."В какой творческой и яркой компании я оказался! Просто песня", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале

https://ria.ru/20230203/gazmanov-1849596775.html

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849674069.html

канада

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

канада, санкции, санкции в отношении россии, александр хинштейн, сергей брилев, евгений поддубный