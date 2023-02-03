23:27 03.02.2023 (обновлено: 23:45 03.02.2023)
Киселев прокомментировал санкции Канады против медиагруппы "Россия сегодня"
Киселев: санкции Канады против СМИ и деятелей культуры являются продолжением эскалации
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселе
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Санкции Канады против СМИ и деятелей культуры РФ являются продолжением эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
МИД Канады в пятницу сообщил, что страна ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц. В санкционный список, в частности, попали журналисты Сергей Брилев, Евгений Поддубный, артисты Олег Газманов, Николай Басков, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова.
"В списке даже артисты, не имеющие никакого отношения к политике… Это продолжение эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет", - сказал Киселев.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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