Рейтинг@Mail.ru
Киселев прокомментировал санкции Канады против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849674069.html
Киселев прокомментировал санкции Канады против медиагруппы "Россия сегодня"
Киселев прокомментировал санкции Канады против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 03.02.2023
Киселев прокомментировал санкции Канады против медиагруппы "Россия сегодня"
Санкции Канады против СМИ и деятелей культуры РФ являются продолжением эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет, заявил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T23:27
2023-02-03T23:45
канада
россия
дмитрий киселев
сергей брилев
евгений поддубный
миа "россия сегодня"
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848680009_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_31f4dcc45ff378ca045882ce128dfb61.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Санкции Канады против СМИ и деятелей культуры РФ являются продолжением эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.МИД Канады в пятницу сообщил, что страна ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц. В санкционный список, в частности, попали журналисты Сергей Брилев, Евгений Поддубный, артисты Олег Газманов, Николай Басков, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова."В списке даже артисты, не имеющие никакого отношения к политике… Это продолжение эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет", - сказал Киселев.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230107/sanktsii-1843418278.html
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848680009_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce570794c4f9c87759a65c173a92b300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, россия, дмитрий киселев, сергей брилев, евгений поддубный, миа "россия сегодня", санкции, санкции в отношении россии
Канада, Россия, Дмитрий Киселев, Сергей Брилев, Евгений Поддубный, МИА "Россия сегодня", Санкции, Санкции в отношении России
23:27 03.02.2023 (обновлено: 23:45 03.02.2023)
 
Киселев прокомментировал санкции Канады против медиагруппы "Россия сегодня"

Киселев: санкции Канады против СМИ и деятелей культуры являются продолжением эскалации

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселе
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Санкции Канады против СМИ и деятелей культуры РФ являются продолжением эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
МИД Канады в пятницу сообщил, что страна ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц. В санкционный список, в частности, попали журналисты Сергей Брилев, Евгений Поддубный, артисты Олег Газманов, Николай Басков, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова.
"В списке даже артисты, не имеющие никакого отношения к политике… Это продолжение эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет", - сказал Киселев.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 20:18
Зеленский ввел санкции против Киселева и Симоньян
 
КанадаРоссияДмитрий КиселевСергей БрилевЕвгений ПоддубныйМИА "Россия сегодня"СанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала