https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849674069.html

Киселев прокомментировал санкции Канады против медиагруппы "Россия сегодня"

Киселев прокомментировал санкции Канады против медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 03.02.2023

Киселев прокомментировал санкции Канады против медиагруппы "Россия сегодня"

Санкции Канады против СМИ и деятелей культуры РФ являются продолжением эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет, заявил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T23:27

2023-02-03T23:27

2023-02-03T23:45

канада

россия

дмитрий киселев

сергей брилев

евгений поддубный

миа "россия сегодня"

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Санкции Канады против СМИ и деятелей культуры РФ являются продолжением эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.МИД Канады в пятницу сообщил, что страна ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц. В санкционный список, в частности, попали журналисты Сергей Брилев, Евгений Поддубный, артисты Олег Газманов, Николай Басков, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова."В списке даже артисты, не имеющие никакого отношения к политике… Это продолжение эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет", - сказал Киселев.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230107/sanktsii-1843418278.html

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

канада, россия, дмитрий киселев, сергей брилев, евгений поддубный, миа "россия сегодня", санкции, санкции в отношении россии