https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849639379.html

Глава ЕК заявила о новом "массивном пакете" санкций против России

Глава ЕК заявила о новом "массивном пакете" санкций против России - РИА Новости, 03.02.2023

Глава ЕК заявила о новом "массивном пакете" санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила России новым "массивным" пакетом санкций, объем которых, по ее утверждению, составит 10 миллиардов евро. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:22

2023-02-03T19:22

2023-02-03T19:27

россия

украина

киев

урсула фон дер ляйен

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила России новым "массивным" пакетом санкций, объем которых, по ее утверждению, составит 10 миллиардов евро. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. "Готовится 10-й пакет санкций против России, мы хотим, чтобы он вступил в силу до 24 февраля. Его объем составит порядка 10 миллиардов евро, это очередной массивный пакет", - сообщила Фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС-Украина, который прошел в пятницу в Киеве. По ее словам, "план" ЕС заключается в том, чтобы в новом пакете "сконцентрироваться на технологиях", которые, как уверяет глава ЕК, не должны быть доступны России. Она пояснила, что речь идет о том, чтобы добиться "нулевой доступности" для РФ "некоторых компонентов, которые были обнаружены в российских беспилотниках". Фон дер Ляйен добавила, что в 10-й пакет войдут также пункты для препятствования обхода санкций.

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849613611.html

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849516174.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии