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Глава ЕК заявила о новом "массивном пакете" санкций против России - РИА Новости, 03.02.2023
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Глава ЕК заявила о новом "массивном пакете" санкций против России
Глава ЕК заявила о новом "массивном пакете" санкций против России - РИА Новости, 03.02.2023
Глава ЕК заявила о новом "массивном пакете" санкций против России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила России новым "массивным" пакетом санкций, объем которых, по ее утверждению, составит 10 миллиардов евро. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T19:22
2023-02-03T19:27
россия
украина
киев
урсула фон дер ляйен
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила России новым "массивным" пакетом санкций, объем которых, по ее утверждению, составит 10 миллиардов евро. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. "Готовится 10-й пакет санкций против России, мы хотим, чтобы он вступил в силу до 24 февраля. Его объем составит порядка 10 миллиардов евро, это очередной массивный пакет", - сообщила Фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС-Украина, который прошел в пятницу в Киеве. По ее словам, "план" ЕС заключается в том, чтобы в новом пакете "сконцентрироваться на технологиях", которые, как уверяет глава ЕК, не должны быть доступны России. Она пояснила, что речь идет о том, чтобы добиться "нулевой доступности" для РФ "некоторых компонентов, которые были обнаружены в российских беспилотниках". Фон дер Ляйен добавила, что в 10-й пакет войдут также пункты для препятствования обхода санкций.
https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849613611.html
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россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции, Санкции в отношении России
19:22 03.02.2023 (обновлено: 19:27 03.02.2023)
 
Глава ЕК заявила о новом "массивном пакете" санкций против России

Глава ЕК заявила о новом массивном пакете санкций против России на десять миллиардов евро

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила России новым "массивным" пакетом санкций, объем которых, по ее утверждению, составит 10 миллиардов евро.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Вчера, 18:04
Премьер Польши признал, что санкции слабо действуют на Россию
"Готовится 10-й пакет санкций против России, мы хотим, чтобы он вступил в силу до 24 февраля. Его объем составит порядка 10 миллиардов евро, это очередной массивный пакет", - сообщила Фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС-Украина, который прошел в пятницу в Киеве.
По ее словам, "план" ЕС заключается в том, чтобы в новом пакете "сконцентрироваться на технологиях", которые, как уверяет глава ЕК, не должны быть доступны России. Она пояснила, что речь идет о том, чтобы добиться "нулевой доступности" для РФ "некоторых компонентов, которые были обнаружены в российских беспилотниках".
Фон дер Ляйен добавила, что в 10-й пакет войдут также пункты для препятствования обхода санкций.
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РоссияУкраинаКиевУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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