Грандиозный салют в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
Кульминацией памятного дня в Волгограде стал впечатляющий пиротехнический спектакль.
Кульминацией памятного дня в Волгограде стал впечатляющий пиротехнический спектакль.
Небо над городом озарили тысячи вспышек.
Самым масштабным был фейерверк на Мамаевом кургане.
Самым масштабным был фейерверк на Мамаевом кургане.
Яркие салюты прогремели также на Центральной набережной, у руин мельницы Гергардта и во всех районах города.
Яркие салюты прогремели также на Центральной набережной, у руин мельницы Гергардта и во всех районах города.
В небо взлетали огненные шары и ненадолго зависали в воздухе.
В небо взлетали огненные шары и ненадолго зависали в воздухе.
Для создания пиротехнического шоу понадобилось несколько сотен пусковых установок.
Для создания пиротехнического шоу понадобилось несколько сотен пусковых установок.
Праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве.
Праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве.
Зрелище получилось поистине грандиозным.