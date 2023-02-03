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Грандиозный салют в честь 80-летия победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 03.02.2023
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Грандиозный салют в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
Грандиозный салют в честь 80-летия победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 03.02.2023
Грандиозный салют в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
Торжества, приуроченные к 80-летию победы в Сталинградской битве, завершились праздничным салютом в Волгограде. Эффектное зрелище — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T12:15
2023-02-03T12:15
фото
волгоград
сталинградская битва (1942-1943)
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Торжества, приуроченные к 80-летию победы в Сталинградской битве, завершились праздничным салютом в Волгограде. Эффектное зрелище — в фотоленте Ria.ru.
волгоград
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фото, фото, волгоград, сталинградская битва (1942-1943)
Фото, Волгоград, Сталинградская битва (1942-1943)
12:15 03.02.2023
 

Грандиозный салют в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Читать ria.ru в
Торжества, приуроченные к 80-летию победы в Сталинградской битве, завершились праздничным салютом в Волгограде. Эффектное зрелище — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Кульминацией памятного дня в Волгограде стал впечатляющий пиротехнический спектакль.

Праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы в Волгограде
1 из 8

Кульминацией памятного дня в Волгограде стал впечатляющий пиротехнический спектакль.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Небо над городом озарили тысячи вспышек.

Люди смотрят праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве у здания музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде
2 из 8

Небо над городом озарили тысячи вспышек.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Самым масштабным был фейерверк на Мамаевом кургане.

Праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы в Волгограде
3 из 8

Самым масштабным был фейерверк на Мамаевом кургане.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Яркие салюты прогремели также на Центральной набережной, у руин мельницы Гергардта и во всех районах города.

Праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве у здания музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде
4 из 8

Яркие салюты прогремели также на Центральной набережной, у руин мельницы Гергардта и во всех районах города.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

В небо взлетали огненные шары и ненадолго зависали в воздухе.

Праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы в Волгограде
5 из 8

В небо взлетали огненные шары и ненадолго зависали в воздухе.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Для создания пиротехнического шоу понадобилось несколько сотен пусковых установок.

Праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы в Волгограде
6 из 8

Для создания пиротехнического шоу понадобилось несколько сотен пусковых установок.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве.

Праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве у здания музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде
7 из 8

Праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Зрелище получилось поистине грандиозным.

Праздничный салют по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы в Волгограде
8 из 8

Зрелище получилось поистине грандиозным.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
 
ФотоВолгоградСталинградская битва (1942-1943)
 
 
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