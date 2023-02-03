https://ria.ru/20230203/salyut-1849459151.html

Грандиозный салют в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Грандиозный салют в честь 80-летия победы в Сталинградской битве - РИА Новости, 03.02.2023

Грандиозный салют в честь 80-летия победы в Сталинградской битве

Торжества, приуроченные к 80-летию победы в Сталинградской битве, завершились праздничным салютом в Волгограде. Эффектное зрелище — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T12:15

2023-02-03T12:15

2023-02-03T12:15

фото

волгоград

сталинградская битва (1942-1943)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849456235_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_7335ca273f7384d7e73320e30530aec1.jpg

Торжества, приуроченные к 80-летию победы в Сталинградской битве, завершились праздничным салютом в Волгограде. Эффектное зрелище — в фотоленте Ria.ru.

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, волгоград, сталинградская битва (1942-1943)