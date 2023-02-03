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РЭЦ предложил регионам направления работы инфраструктуры поддержки экспорта - РИА Новости, 03.02.2023
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РЭЦ предложил регионам направления работы инфраструктуры поддержки экспорта
РЭЦ предложил регионам направления работы инфраструктуры поддержки экспорта - РИА Новости, 03.02.2023
РЭЦ предложил регионам направления работы инфраструктуры поддержки экспорта
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) предложил регионам пять направлений работы по развитию экспортного потенциала, сообщила в ходе селекторного... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T11:05
2023-02-03T11:05
российский экспортный центр (рэц)
россия
вероника никишина
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) предложил регионам пять направлений работы по развитию экспортного потенциала, сообщила в ходе селекторного совещания по вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах РФ генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" содержит большое количество инструментов поддержки на федеральном уровне и единственный формальный показатель для регионов: внедрение регионального экспортного стандарта. Это набор из 15 инструментов, внедрение которых призвано методологически помочь регионам на уровне лучших практик реализовывать их экспортную стратегию. Но совершенно очевидно, что это далеко не единственный критерий, по которому можно оценивать работу регионов по реализации их экспортного потенциала", - рассказала Никишина.По ее словам, в список направлений вошли: внедрение инструментов регионального экспортного стандарта (показатель, закрепленный для регионов в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт"), оценка эффективности работы Центров поддержки экспорта в регионе, а также цифровизация и интеграция региональных и федеральных мер поддержки.Кроме того, в нем присутствует проактивное участие регионов в усовершенствовании федеральных мер поддержки экспортеров, которые работают уже сейчас, и информационное сопровождение и продвижение мер поддержки, которые закреплены в нацпроекте.Как подчеркнула Никишина, экспорт продолжает быть одной из приоритетных задач для развития российской экономики. В частности, в списке поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, первым пунктом обозначено "расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами".
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российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Вероника Никишина
11:05 03.02.2023
 

РЭЦ предложил регионам направления работы инфраструктуры поддержки экспорта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) предложил регионам пять направлений работы по развитию экспортного потенциала, сообщила в ходе селекторного совещания по вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах РФ генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" содержит большое количество инструментов поддержки на федеральном уровне и единственный формальный показатель для регионов: внедрение регионального экспортного стандарта. Это набор из 15 инструментов, внедрение которых призвано методологически помочь регионам на уровне лучших практик реализовывать их экспортную стратегию. Но совершенно очевидно, что это далеко не единственный критерий, по которому можно оценивать работу регионов по реализации их экспортного потенциала", - рассказала Никишина.
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По ее словам, в список направлений вошли: внедрение инструментов регионального экспортного стандарта (показатель, закрепленный для регионов в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт"), оценка эффективности работы Центров поддержки экспорта в регионе, а также цифровизация и интеграция региональных и федеральных мер поддержки.
Кроме того, в нем присутствует проактивное участие регионов в усовершенствовании федеральных мер поддержки экспортеров, которые работают уже сейчас, и информационное сопровождение и продвижение мер поддержки, которые закреплены в нацпроекте.
Как подчеркнула Никишина, экспорт продолжает быть одной из приоритетных задач для развития российской экономики. В частности, в списке поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, первым пунктом обозначено "расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами".
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияВероника Никишина
 
 
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