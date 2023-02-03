https://ria.ru/20230203/reper-1849549430.html

В США трех рэперов нашли мертвыми в подвале

В США трех рэперов нашли мертвыми в подвале - РИА Новости, 03.02.2023

В США трех рэперов нашли мертвыми в подвале

В Детройте нашли трех застреленных рэперов, которые пропали две недели назад после отмены концерта. Тела мужчин обнаружили второго февраля в подвале... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T17:47

2023-02-03T17:47

2023-02-03T17:47

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Детройте нашли трех застреленных рэперов, которые пропали две недели назад после отмены концерта. Тела мужчин обнаружили второго февраля в подвале заброшенного дома, сообщил портал The Detroit News. Музыканты Армани Келли, Данте Уикер и Монтойя Гивенс отправились в местный клуб на выступление 21 января. Однако мероприятие отменили по техническим причинам. После этого один из рэперов сообщил невесте, что будет искать другую концертную площадку. Затем мужчины перестали выходить на связь. Спустя некоторое время полиция обнаружила автомобиль Келли у 15-летнего подростка. Тем не менее правоохранители не нашли никаких следов преступления. Пропавших удалось отследить по мобильным телефонам. Однако мужчины были уже мертвы. Музыканты познакомились в тюрьме несколько лет назад. Они отбывали сроки за угон и вооруженное ограбление. Ранее в США убили участника хип-хоп трио Migos. Рэпер Takeoff был смертельно ранен на вечеринке в Хьюстоне.

https://ria.ru/20221215/detsl-1838979989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

детройт, шоу-бизнес