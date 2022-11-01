https://ria.ru/20221101/takeoff-1828419208.html

В США убили участника хип-хоп трио Migos

В США убили участника хип-хоп трио Migos - РИА Новости, 01.11.2022

В США убили участника хип-хоп трио Migos

Американский 28-летний рэпер Takeoff (Киршник Кари Болл), участник хип-хоп трио Migos, получил смертельное ранение на вечеринке в Хьюстоне. Трагедия случилась в РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T15:10

2022-11-01T15:10

2022-11-01T15:27

шоубиз

хьюстон

убийство

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американский 28-летний рэпер Takeoff (Киршник Кари Болл), участник хип-хоп трио Migos, получил смертельное ранение на вечеринке в Хьюстоне. Трагедия случилась в ночь на 31 октября. Об этом сообщил источник OnSmash.Инцидент произошел в Хьюстоне во время празднования дня рождения промоутера Jas Prince. Рэпер находился там с друзьями и другим участником команды — своим дядей Quavo.В конце мероприятия, когда музыканты играли в кости, началась ссора, за которой последовала стрельба. По данным издания, исполнителя ранили или в голову, или в шею. Также пострадали еще два человека. Другие детали произошедшего пока не разглашались. Takeoff был самым молодым участником коллектива. Migos неоднократно занимали лидирующие строчки хит-парадов. Первый студийный альбом трио Yung Rich Nation был выпущен в июле 2015 года. Затем в 2016-м они выпустили один из главных синглов команды — Bad and Boujee.Ранее СМИ сообщили о смерти экс-барабанщика Red Hot Chili Peppers Даррена Хенли. Он скончался в результате травмы головы.

https://ria.ru/20221031/ryan-1828033831.html

хьюстон

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

хьюстон, убийство