https://ria.ru/20221101/takeoff-1828419208.html
В США убили участника хип-хоп трио Migos
В США убили участника хип-хоп трио Migos - РИА Новости, 01.11.2022
В США убили участника хип-хоп трио Migos
Американский 28-летний рэпер Takeoff (Киршник Кари Болл), участник хип-хоп трио Migos, получил смертельное ранение на вечеринке в Хьюстоне. Трагедия случилась в РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T15:10
2022-11-01T15:10
2022-11-01T15:27
шоубиз
хьюстон
убийство
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американский 28-летний рэпер Takeoff (Киршник Кари Болл), участник хип-хоп трио Migos, получил смертельное ранение на вечеринке в Хьюстоне. Трагедия случилась в ночь на 31 октября. Об этом сообщил источник OnSmash.Инцидент произошел в Хьюстоне во время празднования дня рождения промоутера Jas Prince. Рэпер находился там с друзьями и другим участником команды — своим дядей Quavo.В конце мероприятия, когда музыканты играли в кости, началась ссора, за которой последовала стрельба. По данным издания, исполнителя ранили или в голову, или в шею. Также пострадали еще два человека. Другие детали произошедшего пока не разглашались. Takeoff был самым молодым участником коллектива. Migos неоднократно занимали лидирующие строчки хит-парадов. Первый студийный альбом трио Yung Rich Nation был выпущен в июле 2015 года. Затем в 2016-м они выпустили один из главных синглов команды — Bad and Boujee.Ранее СМИ сообщили о смерти экс-барабанщика Red Hot Chili Peppers Даррена Хенли. Он скончался в результате травмы головы.
https://ria.ru/20221031/ryan-1828033831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хьюстон, убийство
Шоубиз, Хьюстон, Убийство
15:10 01.11.2022 (обновлено: 15:27 01.11.2022)
В США убили участника хип-хоп трио Migos
В США застрелили рэпера Takeoff из хип-хоп трио Migos
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Американский 28-летний рэпер Takeoff (Киршник Кари Болл), участник хип-хоп трио Migos, получил смертельное ранение на вечеринке в Хьюстоне. Трагедия случилась в ночь на 31 октября. Об этом сообщил
источник OnSmash.
Инцидент произошел в Хьюстоне во время празднования дня рождения промоутера Jas Prince. Рэпер находился там с друзьями и другим участником команды — своим дядей Quavo.
В конце мероприятия, когда музыканты играли в кости, началась ссора, за которой последовала стрельба. По данным издания, исполнителя ранили или в голову, или в шею. Также пострадали еще два человека.
Другие детали произошедшего пока не разглашались.
Takeoff был самым молодым участником коллектива. Migos неоднократно занимали лидирующие строчки хит-парадов. Первый студийный альбом трио Yung Rich Nation был выпущен в июле 2015 года. Затем в 2016-м они выпустили один из главных синглов команды — Bad and Boujee.
Ранее СМИ сообщили
о смерти экс-барабанщика Red Hot Chili Peppers Даррена Хенли. Он скончался в результате травмы головы.