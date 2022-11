https://ria.ru/20221031/khenli-1828126117.html

Умер экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers Даррен Хенли

2022-10-31T15:10

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Америке скончался экс-барабанщик группы Red Hot Chili Peppers и участник Dead Kennedys Даррен Хенли. Об этом сообщил источник NME.Причиной назвали "травму головы, полученную в результате случайного падения". Он умер в своей квартире в Лос-Анджелесе. Музыканту было 63 года. Хенли присоединился к Dead Kennedys в 1981 году. Кроме того, он сотрудничал с The Hellations, Lock-Up, Jungle Studs, The Feederz,The Two Free Stooges, Nailbomb и SSI. Также артист занимался сольной карьерой.В 1986 году он начал играть в составе Red Hot Chili Peppers, однако проработал в известной команде менее года. Причиной увольнения стало злоупотребление запрещенными веществами и алкоголем. Тем не менее басист группы Майкл Бэлзари, известный как Фли, выразил соболезнования по поводу смерти Хенли в своей соцсети. Ранее стало известно о гибели звезды K-pop Ли Джихана во время давки в Сеуле в ночь на 30 октября. Артисту было 24 года.

Александра Липатова

