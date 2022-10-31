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Умер экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers Даррен Хенли - РИА Новости, 31.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221031/khenli-1828126117.html
Умер экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers Даррен Хенли
Умер экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers Даррен Хенли - РИА Новости, 31.10.2022
Умер экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers Даррен Хенли
В Америке скончался экс-барабанщик группы Red Hot Chili Peppers и участник Dead Kennedys Даррен Хенли. Об этом сообщил источник NME. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:10
2022-10-31T15:10
шоубиз
red hot chili peppers
лос-анджелес
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Америке скончался экс-барабанщик группы Red Hot Chili Peppers и участник Dead Kennedys Даррен Хенли. Об этом сообщил источник NME.Причиной назвали "травму головы, полученную в результате случайного падения". Он умер в своей квартире в Лос-Анджелесе. Музыканту было 63 года. Хенли присоединился к Dead Kennedys в 1981 году. Кроме того, он сотрудничал с The Hellations, Lock-Up, Jungle Studs, The Feederz,The Two Free Stooges, Nailbomb и SSI. Также артист занимался сольной карьерой.В 1986 году он начал играть в составе Red Hot Chili Peppers, однако проработал в известной команде менее года. Причиной увольнения стало злоупотребление запрещенными веществами и алкоголем. Тем не менее басист группы Майкл Бэлзари, известный как Фли, выразил соболезнования по поводу смерти Хенли в своей соцсети. Ранее стало известно о гибели звезды K-pop Ли Джихана во время давки в Сеуле в ночь на 30 октября. Артисту было 24 года.
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red hot chili peppers, лос-анджелес
Шоубиз, Red Hot Chili Peppers, Лос-Анджелес
15:10 31.10.2022
 
Умер экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers Даррен Хенли

Экс-барабанщик Red Hot Chili Peppers Даррен Хенли скончался после травмы головы

CC BY-SA 3.0 / Stefan Brending / 2019 Dead KennedysАмериканский музыкант D. H. Peligro
Американский музыкант D. H. Peligro - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
CC BY-SA 3.0 / Stefan Brending / 2019 Dead Kennedys
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Америке скончался экс-барабанщик группы Red Hot Chili Peppers и участник Dead Kennedys Даррен Хенли. Об этом сообщил источник NME.
Причиной назвали "травму головы, полученную в результате случайного падения". Он умер в своей квартире в Лос-Анджелесе. Музыканту было 63 года.
Хенли присоединился к Dead Kennedys в 1981 году. Кроме того, он сотрудничал с The Hellations, Lock-Up, Jungle Studs, The Feederz,The Two Free Stooges, Nailbomb и SSI. Также артист занимался сольной карьерой.
В 1986 году он начал играть в составе Red Hot Chili Peppers, однако проработал в известной команде менее года. Причиной увольнения стало злоупотребление запрещенными веществами и алкоголем.
Тем не менее басист группы Майкл Бэлзари, известный как Фли, выразил соболезнования по поводу смерти Хенли в своей соцсети.
"Мой дорогой друг. Мой брат, я очень скучаю по тебе. Люблю тебя всем сердцем. Ты самый настоящий рокер и важная часть истории RHCP. Ты человек с огромным сердцем. Я всегда буду чтить тебя. Покойся с миром и освободись от всего, что сковывало тебя", – написал музыкант.
Ранее стало известно о гибели звезды K-pop Ли Джихана во время давки в Сеуле в ночь на 30 октября. Артисту было 24 года.
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