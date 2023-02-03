https://ria.ru/20230203/rabanne-1849584766.html

Биография Пако Рабана

Биография Пако Рабана - РИА Новости, 03.02.2023

Биография Пако Рабана

Известный французский модельер Пако Рабан (Paco Rabanne, имя при рождении при рождении Франсиско Рабанеда-и-Куэрво) родился 18 февраля 1934 года в... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T18:05

2023-02-03T18:05

2023-02-03T18:08

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Известный французский модельер Пако Рабан (Paco Rabanne, имя при рождении при рождении Франсиско Рабанеда-и-Куэрво) родился 18 февраля 1934 года в Сан-Себастьяне (Страна Басков, Испания). Его отец был застрелен во время гражданской войны (1936-1939) в Испании, мать, которая работала директором мастерской Balenciaga в Испании, была вынуждена эмигрировать в Париж (Франция), где продолжила работать швеей.В 1964 году Пако Рабан окончил Национальную школу изящных искусств, где изучал архитектуру.Для подработки он начал создавать аксессуары и декоративные элементы одежды, используя в работе новые искусственные материалы, а также металл, вскоре он стал сотрудничать с модными домами Christian Dior, Nina Ricci, Pierre Cardin и Givenchy.В это же время он решил изменить свое имя – сократил Франсиско Рабанеда-и-Куэрво до Франк Рабан, а к 1965 году изменил "Франка" до его уменьшительной формы – Пако.В 1966 году Пако Рабан представил в Париже свою первую коллекцию одежды "Двенадцать платьев, сделанных из современных материалов, которые нельзя носить" (12 Vestidos imposibles de llevar fabricados en materiales contemporáneos).В 1967 году он открыл собственный дом моды в Париже.Благодаря своим творениям, сделанным из пластика, бумаги или металла, соединенных сваркой, вулканизацией и заклепками, он произвел революцию в мире высокой моды в середине 1960-х годов.В 1976-1989 годах Пако Рабан запустил линию мужской одежды прет-а-порте. В 1990-1998 года была запущена линия женской готовой одежды.В своих коллекциях он использовал новые материалы, обработанные нетрадиционным способом: люминесцентные ткани, металлизированную бумагу, ажурную замшу, металлическую тесьму, занавеси из деревянных бусин и эффектных форм. Также в коллекциях применялись сложные световые эффекты: диски с зеркальным эффектом, оргстекло, лазерные отражения, волоконная оптика.Наряды от Пако Рабана носили актрисы Франсуаза Арди, Бриджит Бардо, Одри Хепберн и Милен Фармер. Пако Рабан также разрабатывал эскизы костюмов для фильма "Барбарелла" (Barbarella, 1968).В 1969 году Пако Рабан создал свои первые духи Calandre. В 1973 году – мужской аромат со смешанным запахом цветов и дерева Paco Rabanne pour Homme. В последующие годы были выпущены ароматы Metal, La Nuit, Sport, Ténéré, XS, Paco и др.В 1999 году Пако Рабан покинул свой модный дом. В настоящее время бренд Paco Rabanne принадлежит испанскому модному концерну Puig.После того, как модельер отошел от дел, он редко принимал участие в публичных мероприятиях.В 2005 году Пако Рабан впервые представил миру выставку своих картин, выбрав для этого Москву.3 февраля 2023 года стало известно, что Пако Рабан скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

справки, париж, испания, пако рабан