https://ria.ru/20230203/rabanne-1849580453.html
Умер модельер Пако Рабан
Умер модельер Пако Рабан - РИА Новости, 03.02.2023
Умер модельер Пако Рабан
Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет, сообщил дом моды Paco Rabanne на своем сайте. РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:47
2023-02-03T16:47
2023-02-03T17:40
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет, сообщил дом моды Paco Rabanne на своем сайте.Причина смерти не называется.Как сообщает издание Le Télégramme, модельер скончался в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции.Рабан родился 18 февраля 1934 года в Стране Басков и приобрел известность в 1960-е годы. Свою первую коллекцию мастер представил в 1966 году в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла. Наряды от Рабана носили звезды кино, в том числе Одри Хепберн и Джейн Фонда.Модельер отошел от дел в 1999 году, после чего редко принимал участие в публичных мероприятиях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, одри хепберн, джейн фонда, мода
Культура, Новости культуры, Одри Хепберн, Джейн Фонда, мода
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет, сообщил дом моды Paco Rabanne на своем сайте.
"Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дизайнера-визионера и основателя. <...> Он был одной из наиболее важных фигур моды XX века, и его достояние останется постоянным источником вдохновения. Мы благодарны господину Рабану за создание нашего авангардного наследия и определение будущего с безграничными возможностями", — говорится в заявлении.
Причина смерти не называется.
Как сообщает издание Le Télégramme, модельер скончался в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции.
Рабан родился 18 февраля 1934 года в Стране Басков и приобрел известность в 1960-е годы.
Свою первую коллекцию мастер представил в 1966 году в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла.
Наряды от Рабана носили звезды кино, в том числе Одри Хепберн и Джейн Фонда.
Модельер отошел от дел в 1999 году, после чего редко принимал участие в публичных мероприятиях.