https://ria.ru/20230203/rabanne-1849580453.html

Умер модельер Пако Рабан

Умер модельер Пако Рабан - РИА Новости, 03.02.2023

Умер модельер Пако Рабан

Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет, сообщил дом моды Paco Rabanne на своем сайте. РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:47

2023-02-03T16:47

2023-02-03T17:40

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет, сообщил дом моды Paco Rabanne на своем сайте.Причина смерти не называется.Как сообщает издание Le Télégramme, модельер скончался в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции.Рабан родился 18 февраля 1934 года в Стране Басков и приобрел известность в 1960-е годы. Свою первую коллекцию мастер представил в 1966 году в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла. Наряды от Рабана носили звезды кино, в том числе Одри Хепберн и Джейн Фонда.Модельер отошел от дел в 1999 году, после чего редко принимал участие в публичных мероприятиях.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, одри хепберн, джейн фонда, мода